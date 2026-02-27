ENG vs NZ: શું વરસાદ કોલંબોમાં પાકિસ્તાનની આશા પર પાણી ફેરવશે? રમ્યા વિના બહાર જવાનો મંડરાયો ખતરો
ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 9મી સુપર 8 મેચ ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે કોલંબોના પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : February 27, 2026 at 1:11 PM IST
ENG vs NZ: ન્યુઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ તેમની છેલ્લી સુપર 8 મેચ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમશે. આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ન્યુઝીલેન્ડ માટે, આ કરો યા મરોનો મુકાબલો છે. તેથી, જો મેચ થાય છે, તો તેમને જીતવું પડશે. જોકે, પાકિસ્તાન આ મેચ માટે હવામાનની આગાહી પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. જો કોલંબોમાં વરસાદ રમતમાં વિક્ષેપ પાડે છે, તો પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલની દોડમાંથી બહાર થઈ જશે.
જાણો 27 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં હવામાન કેવું રહેશે?
27 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં વરસાદની શક્યતા ખૂબ ઓછી છે. ACCU વેધર અનુસાર, સાંજે તાપમાન 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. ભેજ 75 ટકા રહી શકે છે. 7 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનની ગતિ અપેક્ષિત છે. આ હવામાનને જોતાં, પાકિસ્તાન એક મજબૂત ટીમની તરફેણમાં રહેશે.
જો વરસાદને કારણે મેચ રદ થાય, તો ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ બંનેને એક-એક પોઈન્ટ મળશે અને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મળશે. બીજી તરફ, પાકિસ્તાન રમ્યા વિના જ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. જો મેચ રમાય, તો પાકિસ્તાન ન્યુઝીલેન્ડની હાર માટે પ્રાર્થના કરશે. જો ઇંગ્લેન્ડ જીતે, તો પાકિસ્તાનની આશા જીવંત રહેશે. ન્યુઝીલેન્ડની જીત પાકિસ્તાન માટે રસ્તાનો અંત હશે.
ન્યુઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડસ
ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં 30 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે. જેમાં ઇંગ્લેન્ડે 17 મેચ જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે 10 મેચ જીતી છે. જોકે, ત્રણ મેચ ડ્રો રહી છે. જોકે, આંકડાઓના આધારે, ઇંગ્લેન્ડનો હાથ ઉપર હોવાનું જણાય છે.
ન્યુઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ મેચ ક્યાં જોઈ શકશો
ભારતમાં ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના સુપર 8 તબક્કામાં ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સ્ટાર સ્પોર્ટસ અને જિયો હોટસ્ટાર એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે.
બંને ટીમોના ખેલાડીઓ નીચે મુજબ છે:
ઇંગ્લેન્ડ: ફિલિપ સોલ્ટ, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), જેકબ બેથેલ, હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), ટોમ બેન્ટન, સેમ કુરન, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટન, લિયામ ડોસન, જોફ્રા આર્ચર, આદિલ રશીદ, બેન ડકેટ, લ્યુક વુડ, જોશ ટોંગ, રેહાન અહેમદ.
ન્યુઝીલેન્ડ: ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), ફિન એલન, રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, ડેરિલ મિશેલ, માર્ક ચેપમેન, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), કોલ મેકકોન્ચી, મેટ હેનરી, ઇશ સોઢી, લોકી ફર્ગ્યુસન, જેમ્સ નીશમ, જેકબ ડફી, કાયલ જેમીસન, ડેવોન કોનવે.
