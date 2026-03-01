2 વારની ચેમ્પિયન ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ટક્કર, સેમિફાઇનલની ટિકિટ માટે કરો યા મરોનો મુકાબલો
આજે, T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે એક રોમાંચક મેચ રમાશે. વિજેતા ટીમ સીધી સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કરશે.
Published : March 1, 2026 at 3:19 PM IST
IND VS WI: ટીમ ઈન્ડિયા આજે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ટકરાશે. આ મેચ કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે અને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે ભારતે આ મેચ કોઈપણ કિંમતે જીતવી પડશે. ભારતે સુપર-8 રાઉન્ડની શરૂઆત દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 76 રનની મોટી હાર સાથે કરી હતી. આ હારથી ટીમના નેટ રન રેટ પર પણ અસર પડી હતી. જોકે, 26 ફેબ્રુઆરીએ ઝિમ્બાબ્વે સામે રમાયેલી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ જોરદાર વાપસી કરી હતી. ભારતીય ટીમે 72 રનથી જીત મેળવીને ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની સ્થિતિ મજબૂત બનાવી હતી.
ટીમ ઈન્ડિયાની દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હાર થઈ હતી
ટીમ ઈન્ડિયાએ સુપર 8 માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હાર સાથે શરૂઆત કરી. પ્રોટીઝ સામે 76 રનના કારમા પરાજયથી ભારતીય ટીમના નેટ રન રેટ પર પણ નકારાત્મક અસર પડી. જોકે, સૂર્યકુમાર યાદવની ટીમે 26 ફેબ્રુઆરીએ ઝિમ્બાબ્વે સામે શાનદાર વાપસી કરી. ભારતીય ટીમે ઝિમ્બાબ્વેને એકતરફી રીતે 72 રનથી હરાવ્યું.
Fireworks loading in Kolkata. 🎆🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) March 1, 2026
India take on West Indies in a must-win showdown - the winner books a place in the semi-finals. 👊
ICC Men's T20 World Cup Super 8 👉 #INDvWI | Sun, 1 Mar, 6 PM pic.twitter.com/uC7aHXJjGo
ટીમ ઈન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વે સામે શાનદાર જીત મેળવી
અભિષેક શર્મા ઉત્તમ ફોર્મમાં હતો, તેણે ટુર્નામેન્ટની પોતાની પહેલી અડધી સદી ફટકારી હતી. હાર્દિક પંડ્યા અને તિલક વર્માએ પણ બેટિંગમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું હતું, વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી હતી. ભારતીય ટીમ માટે, અર્શદીપ સિંહે માત્ર 24 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે વરુણ ચક્રવર્તી અને અક્ષર પટેલે પણ જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.
Eden Gardens holds history for both sides. 🏟️🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) March 1, 2026
Now, Eden stages a must-win showdown with a semi-final berth at stake. 👊
Which team will seal the semi-final berth?
ICC Men’s #T20WorldCup SUPER 8 👉 #INDvWI | SUN, 1 MAR, 6 PM pic.twitter.com/hhK9BITmva
વેસ્ટ ઈન્ડિઝનું સુપર 8 માં પ્રદર્શન
વેસ્ટ ઈન્ડિઝે પહેલી સુપર 8 મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેને 107 રનથી હરાવ્યું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 9 વિકેટથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 177 રનના લક્ષ્યાંકનો બચાવ કરતા, કેરેબિયન બોલરો પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ ગયા. ટોપ ઓર્ડર પણ મોટી ઇનિંગ્સ બનાવવામાં નિષ્ફળ ગયો. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે, જેસન હોલ્ડરે 31 બોલમાં 49 રન બનાવ્યા, અને રોમારિયો શેફર્ડે 37 બોલમાં 52 રન બનાવીને ટીમને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
Locked in and ready 👊#TeamIndia are training hard ahead of their final Super 8 clash against West Indies, with their eyes on sealing a semi-final berth 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) March 1, 2026
ICC Men’s #T20WorldCup SUPER 8 👉 #INDvWI | SUN, 1 MAR, 6 PM pic.twitter.com/EPHIq5KfEF
ભારત-વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં 30 T20 મેચ રમાઈ છે, જેમાં ભારતે 19 અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 10 મેચ જીતી છે, જ્યારે એક મેચ ડ્રો રહી છે.
ઈડન ગાર્ડન્સ પિચ રિપોર્ટ
ઈડન ગાર્ડન્સની પિચને બેટિંગ-ફ્રેન્ડલી પિચ માનવામાં આવે છે. બોલ સારા ઉછાળા સાથે સારી રીતે આવે છે. જોકે, જેમ જેમ મેચ આગળ વધે છે તેમ તેમ સ્પિન બોલરોને પણ ફાયદો થાય છે. પ્રથમ ઇનિંગમાં સરેરાશ સ્કોર 161 રન છે, જ્યારે બીજા ઇનિંગમાં સરેરાશ સ્કોર 139 રન છે.
કોલકાતામાં આજનું હવામાન
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની આ મહત્વપૂર્ણ મેચ દરમિયાન વરસાદની શક્યતા ઓછી છે. રવિવારે લઘુત્તમ તાપમાન 22°C અને મહત્તમ તાપમાન 33°C રહેવાની ધારણા છે, જેના કારણે હવામાન સ્વચ્છ અને તડકાવાળું રહેશે.
બંને ટીમોના સંભવિત પ્લેઇંગ-11 ખેલાડીઓ
ભારત: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ: બ્રાન્ડન કિંગ, શાઈ હોપ (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), શિમરોન હેટમાયર, રોવમેન પોવેલ, શેરફેન રૂધરફોર્ડ, રોસ્ટન ચેઝ, રોમારિયો શેફર્ડ, જેસન હોલ્ડર, મેથ્યુ ફોર્ડ/અકીલ હોસીન, ગુડાકેશ મોતી, શમર જોસેફ
આ પણ વાંચો: