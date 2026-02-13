ETV Bharat / sports

AUS vs ZIM: T20 WC 2026નો સૌથી મોટો અપસેટ, ઓસ્ટ્રેલિયા ઝિમ્બાબ્વે સામે હાર્યું

AUS vs ZIM: 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં એક મોટો અપસેટ સર્જાયો છે. ઝિમ્બાબ્વેએ કોલંબોમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું છે.

AUS vs ZIM
ઝિમ્બાબ્વેએ કોલંબોમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 13, 2026 at 2:49 PM IST

Updated : February 13, 2026 at 2:58 PM IST

AUS vs ZIM: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 19મી લીગ મેચ 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ કોલંબોમાં ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયાને 23 રનથી હરાવીને મોટો અપસેટ સર્જ્યો હતો. આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના સ્ટેન્ડ-ઇન કેપ્ટન ટ્રેવિસ હેડે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેની ટીમને પહેલા બેટિંગ કરવાની તક મળી. પહેલા બેટિંગ કરતા ઝિમ્બાબ્વેએ 20 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 169 રન બનાવ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયાને હવે આ મેચ જીતવા માટે 170 રન બનાવવાના હતા, પરંતુ તેમની ટીમ 19.3 ઓવરમાં 146 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. અંતે, તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ ઝિમ્બાબ્વેને આ મેચમાં સારી શરૂઆત મળી હતી. પ્રથમ વિકેટ માટે તાદિવાનાશે મારુમાની અને બ્રાયન બેનેટ વચ્ચે 61 રનની ભાગીદારી થઈ હતી. મારુમાની 21 બોલમાં 35 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેના આઉટ થયા પછી, રાયન બર્લ બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો. તેણે બ્રાયન બેનેટ સાથે મળીને બીજી વિકેટ માટે 70 રનની ભાગીદારી કરી હતી. 30 બોલમાં 35 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેના આઉટ થયા પછી, બ્રાયન બેનેટ અને કેપ્ટન સિકંદર રઝાએ અંત સુધી બેટિંગ કરી. બેનેટે 56 બોલમાં 7 ચોગ્ગાની મદદથી અણનમ 64 રન બનાવ્યા હતા. સિકંદર રઝા 13 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી 25 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા.

લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે ઓસ્ટ્રેલિયાની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. ચાર બેટ્સમેન માત્ર 29 રન પર આઉટ થઈ ગયા હતા. જોશ ઈંગ્લિસ (8), ટ્રેવિસ હેડ (17), કેમેરોન ગ્રીન અને ટિમ ડેવિડ (10) ખાતું ખોલ્યા વિના આઉટ થઈ ગયા. ત્યારબાદ ગ્લેન મેક્સવેલ અને મેટ રેનશોએ 77 રનની ભાગીદારી કરી. મેક્સવેલ 32 બોલમાં ધીમા 31 રન બનાવ્યા બાદ આઉટ થયો. તેના આઉટ થયા પછી, ઓસ્ટ્રેલિયાનો દાવ ફરી ખોરવાઈ ગયો. રેનશો ટીમ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન હતો, તેણે 44 બોલમાં 65 રન બનાવ્યા.

બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11

ઓસ્ટ્રેલિયા: ટ્રેવિસ હેડ (કેપ્ટન), જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર), કેમેરોન ગ્રીન, મેટ રેનશો, ગ્લેન મેક્સવેલ, ટિમ ડેવિડ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, બેન દ્વારશુઇસ, નાથન એલિસ, એડમ ઝામ્પા, મેથ્યુ કુહનેમેન

ઝિમ્બાબ્વે: બ્રાયન બેનેટ, તાદિવાનાશે મારુમાની (વિકેટકીપર), ડીયોન માયર્સ, સિકંદર રઝા (કેપ્ટન), રાયન બર્લ, ટોની મુન્યોંગા, તાશિંગા મુસેકિવા, બ્રેડ ઇવાન્સ, વેલિંગ્ટન મસાકાડઝા, ગ્રીમ ક્રેમર, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની

