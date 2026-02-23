ZIM VS WI: સુપર 8 માં આજે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે ટક્કર, જાણો મેચ ક્યારે અને કેવી રીતે જોઈ શકશો
T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં આજે ઝિમ્બાબ્વે બે વખતની ચેમ્પિયન વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ટકરાશે. મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં બંને ટીમો વચ્ચે સુપર 8 રાઉન્ડની આ મેચ યોજાશે.
Published : February 23, 2026 at 1:06 PM IST
ZIM VS WI: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઝિમ્બાબ્વે 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં એક મુખ્ય મેચમાં ટકરાશે. બંને દેશોએ ગ્રુપ સ્ટેજમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. ઝિમ્બાબ્વેએ ઓસ્ટ્રેલિયા અને શ્રીલંકા જેવી અગ્રણી ટીમોને હરાવીને સુપર 8 માં સ્થાન મેળવ્યું હતું. હવે, તેઓ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવીને સુપર 8 માં સારી શરૂઆત કરવા માંગશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે પણ અત્યાર સુધી પ્રભાવિત કર્યા છે.
ZIM vs WI મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની આ મહત્વપૂર્ણ સુપર 8 મેચ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને ટીમોના કેપ્ટન સાંજે 6:30 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
One EPIC match-up today that you do not want to miss 🔥#T20WorldCup broadcast details 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/UnfvqcEa1a— ICC (@ICC) February 23, 2026
ZIM vs WI મેચ ક્યાં લાઈવ જોઈ શકો છો?
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની બધી મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારિત થઈ રહી છે. ઝિમ્બાબ્વે વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ મેચનું પણ આ જ ચેનલ પર પ્રસારણ કરવામાં આવશે. ચાહકો તેને વિવિધ ભાષાઓમાં જોઈ શકે છે. આ મેચ JioHotstar પર પણ લાઈવ સ્ટ્રીમ જોઈ શકાય છે.
ZIM vs WI હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડસ
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 4 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે. કેરેબિયન ટીમે આમાંથી 3 મેચ જીતી છે, જ્યારે ઝિમ્બાબ્વે ફક્ત એક જ જીતી છે. 2010 માં, ઝિમ્બાબ્વેએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 26 રનથી હરાવ્યું. ઓછા સ્કોરવાળી મેચમાં 105 રનમાં ઓલઆઉટ થયા બાદ, ઝિમ્બાબ્વેએ વિન્ડીઝને 79/7 પર રોકી દિધું હતું.
ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની સંપૂર્ણ ટીમ
ઝિમ્બાબ્વે ટીમ: બ્રાયન બેનેટ, તદીવાનાશે મારુમાની, ડીયોન માયર્સ, બેન કુરાન, સિકંદર રઝા (કેપ્ટન), રાયન બર્લ, તાશિંગા મુસેકિવા, બ્રાડ ઇવાન્સ, વેલિંગ્ટન મસાકાડઝા, રિચાર્ડ નગારાવા, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની, ટોની મુન્યોંગા, ક્લાઇવ ગ્રાટેનમે, ક્લાઇવેન અને ક્રેઇન્દા.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમઃ શાઈ હોપ (કેપ્ટન), શિમરોન હેટમાયર, જ્હોન્સન ચાર્લ્સ, રોસ્ટન ચેઝ, બ્રાન્ડોન કિંગ, રોવમેન પોવેલ, શેરફેન રધરફોર્ડ, ક્વેન્ટિન સેમ્પસન, રોમારિયો શેફર્ડ, જેસન હોલ્ડર, મેથ્યુ ફોર્ડે, અકેલ હોસીન, ગુડાકેશ મોટી, શેમર્સ, જેડન અને જેડન.
