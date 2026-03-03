T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી સેમિફાઇનલ ક્યારે અને ક્યાં જોવી? કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સમાં મહામુકાબલો
4 માર્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો ન્યુઝીલેન્ડ સામે થશે. આ મેચ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે.
Published : March 3, 2026 at 7:46 PM IST
SA vs NZ: લીગ સ્ટેજમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે મુકાબલો થયો હતો, જ્યાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો. જોકે, ન્યુઝીલેન્ડ મોટી મેચોમાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરે છે. આ જ કારણ છે કે બધાની નજર ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પ્રથમ સેમિફાઇનલ પર છે. ભારતીય ચાહકો પણ આ મેચ જોવા માટે ઉત્સુક છે. તેથી, તેમનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે તેઓ તેને ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશે.
T20 વર્લ્ડ કપની પહેલી સેમિફાઇનલ ક્યારે અને ક્યાં જોવી?
કિવી અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની સેમિફાઇનલ મેચ પણ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. ચાહકો આ મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પર વિવિધ ભાષાઓમાં ટીવી પર જોઈ શકે છે. ડિજિટલ પર, તેઓ JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર મેચ જોઈ શકે છે. આ મેચ ખૂબ જ રોચક બનવાની સંભાવના છે.
It’s NOW or NEVER! 👊— Star Sports (@StarSportsIndia) March 3, 2026
The semi-finals are locked in. Who will make it to the final? 🤔#T20WorldCup #SAvNZ #INDvENG pic.twitter.com/609sJiRPEf
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ સામ સામે
T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં, આ બંને ટીમો પાંચ વખત ટકરાઈ છે, જે બધી જ દક્ષિણ આફ્રિકાએ જીતી છે. જોકે, ICC ટુર્નામેન્ટના નોકઆઉટ મેચોમાં તેઓ ત્રણ વખત ટકરાયા છે, જેમાં દરેક વખતે ન્યુઝીલેન્ડ વિજયી બન્યું છે. T20 ફોર્મેટમાં બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 19 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી દક્ષિણ આફ્રિકાએ 12 જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે ફક્ત સાત જ જીતી છે. પરિણામે, બંને ટીમો એકબીજા સામે જોરદાર સ્પર્ધામાં ટકરાવવા માટે તૈયાર છે.
New Zealand have had the edge over South Africa in ICC tournament knockouts 👀— ICC (@ICC) March 3, 2026
Who will emerge victorious in the #T20WorldCup 2026 semi-final 🤔
Tune in to watch LIVE action, broadcast details 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/laxFsuGLa6
ન્યૂઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને ત્રીજી વખત હરાવ્યું
ન્યૂઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેનો પ્રથમ ICC નોકઆઉટ મેચ 2011 ODI વર્લ્ડ કપમાં રમાયો હતો. તે ક્વાર્ટર ફાઇનલ હતો. ન્યૂઝીલેન્ડે ઢાકામાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 49 રનથી હરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ કિવીઓએ 2015 ODI વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો કર્યો હતો. ન્યૂઝીલેન્ડે ઓકલેન્ડમાં વરસાદથી પ્રભાવિત મેચ ચાર વિકેટથી જીતી હતી. 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ICC નોકઆઉટ મેચમાં બંને ટીમો ત્રીજી વખત એકબીજા સામે આવી હતી. તે મેચમાં, ન્યૂઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને 50 રનથી હરાવ્યું હતું.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઇંગ 11
દક્ષિણ આફ્રિકા: એડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), રાયન રિકેલ્ટન, ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, ડેવિડ મિલર, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, કેશવ મહારાજ, કોર્બિન બોશ, માર્કો જેન્સન, કાગીસો રબાડા, લુંગી ન્ગીડી.
ન્યુઝીલેન્ડ: ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), ફિન એલન, રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, ડેરિલ મિશેલ, માર્ક ચેપમેન, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), કોલ મેકકોન્ચી, મેટ હેનરી, કાયલ જેમીસન, લોકી ફર્ગ્યુસન.
