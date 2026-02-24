ETV Bharat / sports

વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ઝિમ્બાબ્વેને 107 રનથી હરાવ્યું, હેટમાયર અને પોવેલે ધુંઆધાર બેટિંગ કરી

હેટમાયરના શાનદાર 85 રન અને મોતીની 4 વિકેટની મદદથી, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે સુપર 8 માં ઝિમ્બાબ્વેને 107 રનથી હરાવ્યું.

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 24, 2026 at 1:09 PM IST

WI vs ZIM: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 44મી મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ઝિમ્બાબ્વેને ખરાબ રીતે હરાવ્યું. મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 107 રનથી મોટી જીત નોંધાવી. પહેલા બેટિંગ કરતા વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 254 રન બનાવ્યા. ઝિમ્બાબ્વેના બેટ્સમેન આ લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. તેમની ટીમ 17.4 ઓવરમાં 147 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

હેટમાયર અને પોવેલે વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમી

આ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બેટ્સમેનોએ શાનદાર બેટિંગ કરી. શિમરોન હેટમાયર અને રોવમેન પોવેલની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સને કારણે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 254 રન બનાવ્યા, જે T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો સૌથી મોટો સ્કોર બન્યો. આ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝની શરૂઆત નબળી રહી. બ્રાન્ડન કિંગ માત્ર 12 બોલમાં 9 રન બનાવીને આઉટ થયો. ત્યારબાદ, હેટમાયર અને પોવેલે 52 બોલમાં ત્રીજી વિકેટ માટે 122 રનની ભાગીદારી કરી.

હેટમાયરએ 34 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાની મદદથી 85 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગ્સ દરમિયાન તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 250 હતો. રોવમેન પોવેલે પણ 35 બોલમાં 59 રનની ઇનિંગ્સ રમી, જેમાં ચાર ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા. આ બે ઉપરાંત, આ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ તરફથી શેરફેન રૂધરફોર્ડે 13 બોલમાં 31 રનની તોફાની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. રોમારિયો શેફર્ડે 10 બોલમાં 21 રન બનાવ્યા હતા. જેસન હોલ્ડરે 4 બોલમાં બે છગ્ગાની મદદથી 13 રન બનાવ્યા હતા.

ઝિમ્બાબ્વે તરફથી બ્રેડ ઇવાન્સે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા

ઝિમ્બાબ્વેની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. 20 રનના સ્કોર પર ત્રણ વિકેટ પડી ગઈ હતી. પહેલા, તાદિવાનાશે મારુમાની 14 રન બનાવીને આઉટ થયા, ત્યારબાદ બ્રાયન બેનેટ 5 રન બનાવીને અને રાયન બર્લ 10 રન બનાવીને આઉટ થયા. તેમના આઉટ થયા પછી, ડીયોન મેયર્સ પણ 28 રન બનાવીને આઉટ થયા. ટોની મુન્યોંગા અને સિકંદર રઝાએ પાંચમી વિકેટ માટે 42 રનની ભાગીદારી કરી હતી. 94 રન પર પાંચમી વિકેટ પડ્યા બાદ ઝિમ્બાબ્વેનો ઇનિંગ્સ ફરી પડી ગયો. મેયર્સ ઉપરાંત, સિકંદર રઝાએ 27 રન બનાવ્યા. ટીમ તરફથી બ્રેડ ઇવાન્સે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા, 21 બોલમાં ઝડપી 43 રન બનાવ્યા. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ તરફથી ગુડાકેશ મોતીએ સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે અકીલ હુસૈને ત્રણ વિકેટ લીધી.

