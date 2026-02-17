ETV Bharat / sports

શ્રીલંકા સુપર 8 માં પહોચ્યું, ઓસ્ટ્રેલિયા સામે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવાનો ખતરો

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં શ્રીલંકા સામે હાર્યા બાદ ઓસ્ટ્રેલિયા મુશ્કેલ સ્થિતિમાં છે. તેને સુપર 8 માં પહોચવા અન્ય ટીમો પર આધાર રાખવો પડશે.

AUS VS SRI
શ્રીલંકાએ T20 વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું (IANS)
Published : February 17, 2026 at 1:13 PM IST

T20 WORLD CUP 2026: 16 ફેબ્રુઆરી એ રમાયેલી ગ્રુપ Bની મેચમાં શ્રીલંકાએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું છે. આ સાથે, શ્રીલંકાએ સુપર 8 માં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લીધું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા પહેલા ઝિમ્બાબ્વે સામે હારી ગયું હતું, અને હવે શ્રીલંકાએ પણ તેમને ખરાબ રીતે હરાવ્યું છે. આ દરમિયાન, ચાલો એવા પરિબળો જાણીએ જે ઓસ્ટ્રેલિયાને હજુ પણ સુપર 8 માં પહોંચવા દે છે. જોકે, ઓસ્ટ્રેલિયાનું ભાગ્ય હવે તેના પોતાના હાથમાં નથી. તેમને બીજા પર આધાર રાખવો પડશે.

શ્રીલંકા ગ્રુપ B માં ટોચની ટીમ છે

સૌપ્રથમ, ગ્રુપ B પોઈન્ટ ટેબલની તપાસ કરીએ. શ્રીલંકા આ ગ્રુપમાં પ્રથમ ક્રમે છે. ટીમે ત્રણ મેચ રમી છે અને ત્રણેય જીતીને 6 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે ટીમ સતત જીતી રહી છે. આ સાથે, ટીમે સુપર આઠમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. ટીમ પાસે હજુ એક વધુ મેચ બાકી છે, જે જીતવાથી તે આઠ પોઈન્ટ પર પહોંચી શકે છે.

ઝિમ્બાબ્વે પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા ક્રમે

શ્રીલંકા પછી, ઝિમ્બાબ્વે આ ગ્રુપમાં બીજા ક્રમે છે. ઝિમ્બાબ્વેએ અત્યાર સુધી તેની બે મેચમાંથી બે જીતી છે અને તેના ચાર પોઈન્ટ છે. હવે, આનો કાળજીપૂર્વક વિચાર કરો. મંગળવાર, 17 ફેબ્રુઆરીએ, ઝિમ્બાબ્વે તેની ત્રીજી મેચમાં આયર્લેન્ડનો સામનો કરશે. જો ઝિમ્બાબ્વે આ મેચ જીતે છે, તો તેના છ પોઈન્ટ થશે, અને ઓસ્ટ્રેલિયાની રમત સમાપ્ત થઈ જશે. કારણ કે ઝિમ્બાબ્વેને પણ છ પોઈન્ટ મળશે, પરંતુ જો ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ તેની છેલ્લી મેચ જીતી જાય તો પણ તે ચારથી છ પોઈન્ટ મેળવી શકશે નહીં.

ઓસ્ટ્રેલિયાની ઓમાન સામે એક મેચ બાકી

ઓસ્ટ્રેલિયા પોઈન્ટ ટેબલમાં ત્રીજા ક્રમે છે. ટીમે ત્રણ મેચ રમી છે અને ફક્ત એક જ જીતી છે, એટલે કે તેના ફક્ત બે પોઈન્ટ છે. ઓમાન સામેની તેની અંતિમ મેચ જોવાની બાકી છે. દરમિયાન, જો ઝિમ્બાબ્વે મંગળવારની મેચ હારી જાય અને આયર્લેન્ડ જીતે, તો તે તેના પોઈન્ટ બે થી ચાર સુધી વધારી દેશે, જે પોઈન્ટ ટેબલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને પાછળ છોડી દેશે.

ઓસ્ટ્રેલિયાના સુપર 8 પહોચવા માટે આ સમીકરણ

હવે પ્રશ્ન એ છે કે ઓસ્ટ્રેલિયા સુપર 8 માં કેવી રીતે આગળ વધશે. પ્રથમ, જો ઝિમ્બાબ્વે 17 ફેબ્રુઆરીએ આયર્લેન્ડ સામેની મેચ હારી જાય. આનાથી ઝિમ્બાબ્વેને ચાર પોઈન્ટ મળશે, અને આયર્લેન્ડને પણ ચાર પોઈન્ટ મળશે. આનો અર્થ એ છે કે કોઈ પણ સુપર 8 માં આગળ વધશે નહીં. પછી, જો શ્રીલંકા ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ જીતી જાય, તો ઝિમ્બાબ્વે પાસે ફક્ત ચાર પોઈન્ટ બાકી રહેશે. જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઓમાન રમશે, ત્યારે માત્ર જીત પૂરતી રહેશે નહીં. ઓસ્ટ્રેલિયાને ઝિમ્બાબ્વે કરતા તેમના નેટ રન રેટને ઉચ્ચ સ્તર સુધી વધારવા માટે બે પોઈન્ટ અને મોટી જીતની જરૂર છે. જોકે, જો ઝિમ્બાબ્વે નાના માર્જિનથી હારી જાય અને ઓસ્ટ્રેલિયા મોટી જીત ન મેળવે, તો પણ ઝિમ્બાબ્વે આગામી રાઉન્ડમાં આગળ વધશે.

T20 WORLD CUP 2026
AUS VS SRI
AUSTRALIA QUALIFICATION SCENARIO
T20 WORLD CUP POINTS TABLE
T20 WORLD CUP 2026

