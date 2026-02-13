CAN vs UAE: કાંટાની ટક્કરમાં UAEની ટીમે મારી બાજી, કેનેડાને 5 વિકેટથી હરાવ્યુંં
દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચમાં UAEની ટીમે કેનેડા સામે 5 વિકેટે જીત મેળવી.
Published : February 13, 2026 at 7:28 PM IST
CAN vs UAE: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં, દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે કેનેડા અને UAE વચ્ચે ગ્રુપ D મેચ રમાઈ હતી, જેમાં UAE એ 5 વિકેટથી મેચ જીતી હતી. કેનેડાના કેપ્ટન દિલપ્રીત બાજવાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પહેલા બેટિંગ કરતા, કેનેડાએ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 150 રન બનાવ્યા હતા.
UAEના જુનૈદ સિદ્દીકીએ 5 વિકેટ લીધી
કેનેડા તરફથી હર્ષ ઠાકરે 41 બોલમાં મહત્વપૂર્ણ 50 રન બનાવ્યા હતા. નવનીત ધાલીવાલે 34 અને શ્રેયસ મોવાએ 24 રન બનાવ્યા હતા. UAE તરફથી જુનૈદ સિદ્દીકીએ બોલિંગમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું હતું, તેણે 4 ઓવરમાં 35 રન આપ્યા હતા અને 5 વિકેટ લીધી હતી. મોહમ્મદ જાવદુલ્લાહે એક વિકેટ લીધી હતી.
બે બોલ બાકી રહેતા હાંસલ કરી લીધો
કેનેડા સામેની આ મેચમાં UAE ટીમે 151 રનનો લક્ષ્યાંક 19.4 ઓવરમાં બે બોલ બાકી રહેતા હાંસલ કરી લીધો હતો. UAE ટીમની આ મેચમાં શરૂઆત ખરાબ રહી હતી, તેણે પોતાની પહેલી ચાર વિકેટ માત્ર 66 રનમાં ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ, ઓપનિંગ બેટ્સમેન આર્યનશ શર્મા અને શોએબ ખાન વચ્ચે 42 બોલમાં પાંચમી વિકેટ માટે 84 રનની ભાગીદારીએ UAEનો વિજય સુનિશ્ચિત કર્યો.
UAEનો આગામી મુકાબલો અફઘાનિસ્તાન સામે
શોએબ ખાને 29 બોલમાં 51 રન બનાવ્યા. ટીમને વિજય તરફ દોરી ગયા બાદ અણનમ રહેલા આર્યનશ શર્માએ 53 બોલમાં 74 રન બનાવ્યા. આ જીત સાથે, UAE ટીમ હવે ગ્રુપ D પોઈન્ટ ટેબલમાં બે મેચમાં બે પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. UAEનો આગામી મુકાબલો 16 ફેબ્રુઆરીએ અફઘાનિસ્તાન સામે થશે.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
કેનેડા: દિલપ્રીત બાજવા (કેપ્ટન), યુવરાજ સમરા, નવનીત ધાલીવાલ, નિકોલસ કિર્ટન, શ્રેયસ મોવા (વિકેટકીપર), હર્ષ ઠાકર, સાદ બિન ઝફર, જસકરણ સિંહ, દિલોન હેલીગર, કલીમ સના, અંશ પટેલ.
UAE: આર્યનશ શર્મા (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ વસીમ (કેપ્ટન), આલીશાન શરાફુ, મયંક કુમાર, સોહેબ ખાન, હર્ષિત કૌશિક, મોહમ્મદ અરફાન, મોહમ્મદ ફારૂક, હૈદર અલી, જુનેદ સિદ્દીકી, મોહમ્મદ જવાદુલ્લાહ.
