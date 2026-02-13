ETV Bharat / sports

CAN vs UAE: કાંટાની ટક્કરમાં UAEની ટીમે મારી બાજી, કેનેડાને 5 વિકેટથી હરાવ્યુંં

દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચમાં UAEની ટીમે કેનેડા સામે 5 વિકેટે જીત મેળવી.

કેનેડા અને UAE
કેનેડા અને UAE (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 13, 2026 at 7:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CAN vs UAE: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં, દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે કેનેડા અને UAE વચ્ચે ગ્રુપ D મેચ રમાઈ હતી, જેમાં UAE એ 5 વિકેટથી મેચ જીતી હતી. કેનેડાના કેપ્ટન દિલપ્રીત બાજવાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પહેલા બેટિંગ કરતા, કેનેડાએ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 150 રન બનાવ્યા હતા.

UAEના જુનૈદ સિદ્દીકીએ 5 વિકેટ લીધી

કેનેડા તરફથી હર્ષ ઠાકરે 41 બોલમાં મહત્વપૂર્ણ 50 રન બનાવ્યા હતા. નવનીત ધાલીવાલે 34 અને શ્રેયસ મોવાએ 24 રન બનાવ્યા હતા. UAE તરફથી જુનૈદ સિદ્દીકીએ બોલિંગમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું હતું, તેણે 4 ઓવરમાં 35 રન આપ્યા હતા અને 5 વિકેટ લીધી હતી. મોહમ્મદ જાવદુલ્લાહે એક વિકેટ લીધી હતી.

બે બોલ બાકી રહેતા હાંસલ કરી લીધો

કેનેડા સામેની આ મેચમાં UAE ટીમે 151 રનનો લક્ષ્યાંક 19.4 ઓવરમાં બે બોલ બાકી રહેતા હાંસલ કરી લીધો હતો. UAE ટીમની આ મેચમાં શરૂઆત ખરાબ રહી હતી, તેણે પોતાની પહેલી ચાર વિકેટ માત્ર 66 રનમાં ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ, ઓપનિંગ બેટ્સમેન આર્યનશ શર્મા અને શોએબ ખાન વચ્ચે 42 બોલમાં પાંચમી વિકેટ માટે 84 રનની ભાગીદારીએ UAEનો વિજય સુનિશ્ચિત કર્યો.

UAEનો આગામી મુકાબલો અફઘાનિસ્તાન સામે

શોએબ ખાને 29 બોલમાં 51 રન બનાવ્યા. ટીમને વિજય તરફ દોરી ગયા બાદ અણનમ રહેલા આર્યનશ શર્માએ 53 બોલમાં 74 રન બનાવ્યા. આ જીત સાથે, UAE ટીમ હવે ગ્રુપ D પોઈન્ટ ટેબલમાં બે મેચમાં બે પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. UAEનો આગામી મુકાબલો 16 ફેબ્રુઆરીએ અફઘાનિસ્તાન સામે થશે.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11

કેનેડા: દિલપ્રીત બાજવા (કેપ્ટન), યુવરાજ સમરા, નવનીત ધાલીવાલ, નિકોલસ કિર્ટન, શ્રેયસ મોવા (વિકેટકીપર), હર્ષ ઠાકર, સાદ બિન ઝફર, જસકરણ સિંહ, દિલોન હેલીગર, કલીમ સના, અંશ પટેલ.

UAE: આર્યનશ શર્મા (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ વસીમ (કેપ્ટન), આલીશાન શરાફુ, મયંક કુમાર, સોહેબ ખાન, હર્ષિત કૌશિક, મોહમ્મદ અરફાન, મોહમ્મદ ફારૂક, હૈદર અલી, જુનેદ સિદ્દીકી, મોહમ્મદ જવાદુલ્લાહ.

આ પણ વાંચો:

  1. IND VS PAK: શું અભિષેક શર્મા પાકિસ્તાન સામે નહીં રમે? સાથી ખેલાડીએ કર્યો મોટો ખુલાસો
  2. AUS vs ZIM: T20 WC 2026નો સૌથી મોટો અપસેટ, ઓસ્ટ્રેલિયા ઝિમ્બાબ્વે સામે હાર્યું

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
CAN VS UAE
UAE BEAT CANADA
GROUP D MATCH
CAN VS UAE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.