સુપર 8માં ટીમ ઈન્ડિયા સામે 2 ટીમોના નામ ફાઇનલ, પહેલી મેચ 22 ફેબ્રુઆરીએ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમશે
T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સુપર 8માં ટીમ ઈન્ડિયા કોનો સામનો કરશે તેનું ચિત્ર હવે સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે. ત્રણમાંથી બે ટીમોના નામ ફાઇનલ થઈ ગયા.
Published : February 16, 2026 at 8:08 PM IST
TEAM INDIA SUPER-8 FIXTURES: ભારતીય ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના સુપર 8 માં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે તેની પહેલી ત્રણ મેચ જીતીને છ પોઈન્ટ મેળવીને આગામી રાઉન્ડમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે. જોકે, ભારતનો હજુ એક લીગ મેચ બાકી છે. તે મેચ જીતીને, ટીમ ઈન્ડિયા તેના ગ્રુપમાં ટોચ પર રહેવાનું અને આગામી રાઉન્ડમાં આગળ વધવાનું લક્ષ્ય રાખશે. દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયાનો સુપર 8 શેડ્યૂલ પણ લગભગ અંતિમ સ્વરૂપ પામી ગયો છે. ભારતના ગ્રુપમાં બે ટીમો કન્ફર્મ થઈ ગઈ છે, અને ટૂંક સમયમાં બીજી ટીમનું નામ ફાઇનલ કરવામાં થશે.
22 ફેબ્રુઆરીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મુકાબલો
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે, જ્યાં તેનો મુકાબલો મોટી અને શક્તિશાળી ટીમો સામે થશે. આ દરમિયાન, બે ટીમોના નામ નક્કી થઈ ગયા છે: દક્ષિણ આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ. ભારતની સાથે, બીજા ગ્રુપની આ બે ટીમોએ પણ આગામી રાઉન્ડ માટે પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લીધું છે. ICC દ્વારા જાહેર કરાયેલા શેડ્યૂલ મુજબ, ટીમ ઈન્ડિયા 22 ફેબ્રુઆરીએ તેમની આગામી લીગ મેચ પછી મેદાનમાં પરત ફરશે. આ દિવસે, ભારત સુપર 8 માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટકરાશે. આ મેચ વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Defending champions India confirm a Super 8 spot with dominant win over Pakistan 👊— ICC (@ICC) February 15, 2026
Watch highlights from every match of the ICC Men’s T20 World Cup on https://t.co/CPDKNxpgZ3 🎥https://t.co/9mwc3zJaHv
1 માર્ચે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે મુકાબલો
આ પછી, ટીમ ઈન્ડિયા 26 ફેબ્રુઆરીએ તેની બીજી સુપર 8 મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. આ દિવસે ભારત સામેની મેચનો નિર્ણય લેવામાં આવશે, પરંતુ એ નક્કી છે કે તે ઓસ્ટ્રેલિયા કે ઝિમ્બાબ્વે હશે. આ આગામી મેચો પછી નક્કી કરવામાં આવશે. જ્યારે એ નક્કી છે કે ટીમ ઈન્ડિયા 26 ફેબ્રુઆરીએ ચેન્નાઈ સામે ટકરાશે, ત્યારે વિરોધી ટીમનો હજુ નિર્ણય લેવાયો નથી. ત્યારબાદ ભારતીય ટીમ 1 માર્ચે તેની છેલ્લી સુપર 8 મેચ રમશે. આ દિવસે, ભારતનો મુકાબલો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે થશે, જેમણે પોતાના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી સુપર 8માં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. આ મેચ કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે.
આ પણ વાંચો: