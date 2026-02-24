ઝિમ્બાબ્વે પર વેસ્ટ ઈન્ડિઝની મોટી જીત, ભારતના સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાના સમીકરણ બદલાયા
ઝિમ્બાબ્વે પર વેસ્ટ ઈન્ડિઝની 107 રનની જંગી જીતથી ભારત માટે સેમિફાઇનલમાં પહોચવાના સમીકરણ બદલાઈ ગયા છે..
Published : February 24, 2026 at 7:10 PM IST
TEAM INDIA SEMI FINAL SCENARIO: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારતનું સુપર 8 અભિયાન શરૂઆતથી જ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયું છે. આના કારણે આગામી મેચોમાં તેમની પાસે ભૂલ માટે કોઈ જગ્યા નથી.
રવિવારે અમદાવાદમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 76 રનથી મળેલી કારમી હારથી તેઓ ગ્રુપ 1 માં પાછળ પડી ગયા, જેના કારણે સેમિફાઈનલમાં પહોંચવાનો તેમનો માર્ગ મુશ્કેલ બન્યો. જ્યારે ભારત તે પછાતપણામાંથી બહાર આવી રહ્યું હતું, ત્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ઝિમ્બાબ્વે પર 107 રનની શાનદાર જીત સાથે તેમની પ્રગતિ વધુ મુશ્કેલ બનાવી દીધી.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝની મોટી જીતથી ગ્રુપ 1 ની સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ હવે ટેબલમાં ટોચ પર છે, દક્ષિણ આફ્રિકા બીજા સ્થાને છે, અને ભારત ત્રીજા સ્થાને સરકી ગયું છે. તેમના નેટ રન રેટ પર પણ નોંધપાત્ર અસર પડી છે.
સુપર 8 તબક્કામાં ભારત પાસે હવે બે મેચ બાકી છે, અને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે, તેણે બંને મેચ જીતવી પડશે અને અન્ય ટીમોના પરિણામો પર પણ આધાર રાખવો પડશે. તો, ચાલો ભારતના સેમિફાઇનલ સ્થાન માટેનું સરળ સમીકરણ સમજીએ.
સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ભારતના સમીકરણ
- વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અને ઝિમ્બાબ્વે સામેની બાકીની બંને મેચ જીતવાથી ભારતને કુલ ચાર પોઈન્ટ મળશે. જો દક્ષિણ આફ્રિકા પણ તેની બાકીની બંને મેચ જીતી જાય, તો ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા બંને સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે. આ સૌથી સરળ અને સરળ સમીકરણ છે.
- જો દક્ષિણ આફ્રિકા તેની બંને મેચ હારી જાય, તો ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ આગળ વધશે.
- જો દક્ષિણ આફ્રિકા તેની બે મેચમાંથી એક હારી જાય, તો ત્રણ ટીમોના ચાર-ચાર પોઈન્ટ હશે, જે નેટ રન રેટના આધારે ક્વોલિફાય થશે. વધુ સારો રન રેટ ધરાવતી ટીમ આગળ વધશે.
- જો ભારત તેની એક પણ મેચ હારી જાય, તો તેનું અભિયાન સમાપ્ત થઈ જશે, ગ્રુપના અન્ય પરિણામોને ધ્યાનમાં લીધા વિના.
- ભારતની સેમિફાઇનલની આશા હવે માત્ર પરિણામો પર જ નહીં પરંતુ તેના નેટ રન રેટમાં સુધારો કરવા પર પણ ટકી રહેશે, જે પહેલાથી જ નોંધપાત્ર રીતે ઘટી ગયો છે. ભારતનો આગામી સુપર 8 મેચ 26 ફેબ્રુઆરીએ ઝિમ્બાબ્વે સામે છે, જ્યારે તેનો છેલ્લો સુપર 8 મેચ 1 માર્ચે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે છે.
