T20 વર્લ્ડ કપમાં સુરતનો ડંકો: 20 દેશોના રાષ્ટ્રધ્વજમાં સુરતી 'તાણાવાણા'
આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનારા તમામ 20 દેશોના રાષ્ટ્રધ્વજ સ્થાનિક ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.
Published : February 8, 2026 at 4:01 PM IST
સુરત: વિશ્વ આખું જ્યારે આગામી T20 વર્લ્ડ કપના રોમાંચમાં ડૂબવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે સુરત માટે આ ગૌરવની ક્ષણ છે. મેદાન પર જ્યારે 20 દેશોના ખેલાડીઓ પોતપોતાના રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે ઉતરશે, ત્યારે તે ધ્વજ પર 'મેડ ઇન સુરત'ની મહોર હશે. સુરતના સાહસિક ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગકારોએ વિદેશી માર્કેટના એકાધિકારને તોડીને તમામ સહભાગી દેશોના રાષ્ટ્રધ્વજ બનાવવાનો ઓર્ડર પૂર્ણ કરી વિશ્વભરમાં સુરતનું નામ ગુંજતું કર્યું છે.
પર્યાવરણની જાળવણી: વેસ્ટ પ્લાસ્ટિકમાંથી સર્જન
આ વખતે સુરતે માત્ર વેપાર જ નથી કર્યો, પણ પર્યાવરણ પ્રત્યેની પોતાની જવાબદારી પણ નિભાવી છે. આ રાષ્ટ્રધ્વજોની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તે 'વેસ્ટ પ્લાસ્ટિક'ને રિસાયકલ કરીને તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. ફેંકાયેલા પ્લાસ્ટિકના કચરામાંથી ઉચ્ચ ગુણવત્તાનું ફેબ્રિક બનાવી, તેમાંથી આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડો મુજબના ધ્વજ તૈયાર કરાયા છે. અગાઉ આવી મોટી ઈવેન્ટ્સ માટેના ધ્વજ વિદેશમાં બનતા હતા, પરંતુ હવે સુરતે આ માર્કેટ પર કબજો મેળવ્યો છે.
કરોડોનો વેપાર અને ગ્લોબલ ડિમાન્ડ
એક મહિના સુધી ચાલનારી આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટને કારણે સુરતના ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં કરોડો રૂપિયાનો વેપાર થવાની આશા છે. સુરતથી માત્ર રાષ્ટ્રધ્વજ જ નહીં, પરંતુ ખેલાડીઓ અને ફેન્સ માટેની સ્પેશિયલ ટી-શર્ટ, અલગ-અલગ દેશોના લોગોવાળી એસેસરીઝ અને સ્ટેડિયમમાં પ્રદર્શિત થતા વિશાળ બેનરો સહિતની તમામ વસ્તુઓ સુરતથી એક્સપોર્ટ કરવામાં આવી રહી છે.
આ વખતે સુરતે નવો ચીલો ચાતર્યો છે.પ્લાસ્ટિકના કચરાને રિસાયકલ કરીને તેમાંથી બનાવેલા ફેબ્રિકનો ઉપયોગ આ ધ્વજ બનાવવા માટે થયો છે. જ્યારે મેદાનમાં 20 દેશોના ખેલાડીઓ પોતાના રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે ઉતરશે, ત્યારે એ દરેક રાષ્ટ્રધ્વજના તાણાવાણામાં સુરતની મહેનત અને પર્યાવરણ પ્રત્યેની જાગૃતિ દેખાશે.
'સુરત એટલે માત્ર કાપડ નહીં, પણ વૈશ્વિક જરૂરિયાતોને સંતોષતું હબ'.
સુરતથી આ તમામ સામગ્રી મોટા પાયે વિદેશમાં એક્સપોર્ટ કરવામાં આવી છે, જેનાથી કરોડો રૂપિયાનું વિદેશી હૂંડિયામણ ભારતમાં આવશે.
સુરતના ઉદ્યોગકારોની આ મહેનત અને નવીન વિચારધારાએ સાબિત કરી દીધું છે કે 'સુરત એટલે માત્ર કાપડ નહીં, પણ વૈશ્વિક જરૂરિયાતોને સંતોષતું હબ'. જ્યારે સ્ટેડિયમમાં આ ધ્વજ લહેરાશે, ત્યારે તેમાં સુરતની મહેનત અને પર્યાવરણ પ્રત્યેની જાગૃતિની સુવાસ વિશ્વભરમાં ફેલાશે.
આ પણ વાંચો: