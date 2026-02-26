ETV Bharat / sports

આ મેચ નક્કી કરશે કે સાંજની મેચ જોવી કે નહીં, અમદાવાદમાં દક્ષિણ આફ્રિકા-વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે કાંટાની ટક્કર

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં આજે બે મેચ રમાશે. ભારત બંને મેચો મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે આ બંને વચ્ચેની ટક્કર સેમિફાઇનલ ચિત્રને કંઈક અંશે સ્પષ્ટ કરશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 26, 2026 at 1:31 PM IST

SA VS WI: આજનો દિવસ 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ વર્ષની સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી ટીમો નક્કી કરશે કે કઈ ચાર ટીમો ફાઇનલમાં પહોંચશે. આ દિવસે ભારતીય ટીમ ઝિમ્બાબ્વેનો સામનો કરશે, તે પહેલાં બીજી એક મેચ પણ રમાશે. ટીમ ઇન્ડિયા આ મેચ પર પણ નજર રાખશે. હવે જાણો કે બંને મેચ કયા સમયે શરૂ થશે જેથી તમે એક પણ મેચ ચૂકી ન જાઓ.

કેટલા વાગ્યે શરુ થશે મેચ?

26 ફેબ્રુઆરી, ગુરુવારના રોજ ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં બે મેચ રમાશે. પહેલી મેચ બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે. દક્ષિણ આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ દક્ષિણ આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે છે, પરંતુ ભારતીય ટીમ અને ચાહકો તેના પર નજર રાખશે. આ મેચનું પરિણામ મોટે ભાગે નક્કી કરશે કે ટીમ ઈન્ડિયા અંતિમ ચારમાં જશે કે તેમની સફર ત્યાં જ સમાપ્ત થશે.

સેમિફાઇનલનું ચિત્ર મોટે ભાગે નક્કી થશે

ભારત વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે મેચ પહેલા, ટીમ ઇન્ડિયા ઇચ્છશે કે દક્ષિણ આફ્રિકા દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેચ જીતે, જેથી વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બે મેચમાંથી ફક્ત બે પોઈન્ટ હોય, જેનાથી ભારતનો સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશવાનો માર્ગ સરળ બને. તેથી, આ મેચ ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. કઈ ટીમ બંને મેચ જીતે છે અને સેમિફાઇનલ લાઇનઅપ કેવી દેખાશે તે જોવાનું બાકી છે.

પિચ અને હવામાન

અમદાવાદમાં ફરી એકવાર ભારે ગરમીનો દિવસ રહેવાની ધારણા છે. મેચ બપોરે 3 વાગ્યે શરૂ થશે, અને ખેલાડીઓને ગરમીથી રાહત મળે તેવી શક્યતા નથી. આ મેચ માટે સાત નંબરની પિચ ફાળવવામાં આવી છે, જે લાલ માટીની સપાટી છે. લાલ માટીની પિચ સામાન્ય રીતે વધારાનો ઉછાળો આપે છે, જોકે પાછલી મેચમાં આ સ્પષ્ટ નહોતું. એકંદરે, પિચ બેટિંગ માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે, ખાસ કરીને બંને ટીમોની મજબૂત બેટિંગ લાઇનઅપને ધ્યાનમાં લેતા, અને ઉચ્ચ સ્કોરની શક્યતા નકારી શકાય નહીં.

મેચ ક્યાં જોઈ શકશો?

સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પાસે T20 વર્લ્ડ કપના પ્રસારણ અધિકારો છે, અને દર્શકો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર મેચો જોઈ શકશે. આ મેચ JioHotstar એપ પર પણ લાઈવ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે બંને ટીમો

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ: બ્રાન્ડન કિંગ, શાઈ હોપ (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), શિમરોન હેટમાયર, રોવમેન પોવેલ, શેરફેન રૂધરફોર્ડ, રોમારિયો શેફર્ડ, જેસન હોલ્ડર, મેથ્યુ ફોર્ડ, અકીલ હુસૈન/રોસ્ટન ચેઝ, ગુડાકેશ મોતી, શમાર જોસેફ.

દક્ષિણ આફ્રિકા: એડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), રાયન રિકેલ્ટન, ડેવાલ્ડ બ્રુઇસ, ડેવિડ મિલર, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, માર્કો જેન્સેન, કોર્બિન બોશ, કેશવ મહારાજ, કાગીસો રબાડા, લુંગીએન્ગીડી.

