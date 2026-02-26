વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે દક્ષિણ આફ્રિકાની આસાન જીત, ભારત-વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેચ નોકઆઉટ બની
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને 9 વિકેટથી જીત મેળવી.
Published : February 26, 2026 at 6:38 PM IST
WI VS SA: સુપર 8 ના મહત્વપૂર્ણ મુકાબલામાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 9 વિકેટથી હરાવ્યું. આ ટુર્નામેન્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો સતત છઠ્ઠો વિજય હતો. આ જીત સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ સુપર 8 પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો દાવ નિષ્ફળ ગયો, પરંતુ જેસન હોલ્ડર અને રોમારિયો શેફર્ડે દાવને મજબૂત બનાવ્યો. તેમની ભાગીદારીએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 20 ઓવરમાં 176 રન બનાવવા માટે મદદ કરી. જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 23 બોલ બાકી રહેતા જીત મેળવી. આ જીત સાથે, ટીમે સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું.
શેફર્ડ અને હોલ્ડરની ઇનિંગ્સ પર પાણી ફરી વળ્યું
આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા વેસ્ટ ઇન્ડીઝે 83 રનમાં 7 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ જેસન હોલ્ડર અને રોમારિયો શેફર્ડની જોડીએ ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી. હોલ્ડરે 31 બોલમાં 49 રન બનાવ્યા, જ્યારે શેફર્ડે 37 બોલમાં અણનમ 52 રન બનાવ્યા. શેફર્ડ T20 વર્લ્ડ કપમાં 9મા નંબર પર બેટિંગ કરતી વખતે અડધી સદી ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો. જો ટીમના અન્ય બેટ્સમેનોએ અમદાવાદની પીચ પર સારું પ્રદર્શન કર્યું હોત, તો વધુ મોટો સ્કોર હાંસલ કરી શકાયો હોત.
South Africa halt the West Indies' winning momentum with a dominant victory. ⚡— Star Sports (@StarSportsIndia) February 26, 2026
South Africa solidify their place as table-toppers on the road to the semi-finals.
Up next ICC Men’s #T20WorldCup 👉 SUPER 8, #INDvZIM | LIVE NOW ➡️ https://t.co/vIdZg7mGmy pic.twitter.com/hHpNhn6gVe
દક્ષિણ આફ્રિકાએ મેચ સરળતાથી જીતી લીધી
દક્ષિણ આફ્રિકાને 177 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવામાં કોઈ મુશ્કેલી પડી નહીં. ટીમે માત્ર એક વિકેટ ગુમાવીને જીત મેળવી. ઓપનર એડમ માર્કરામ અને ક્વિન્ટન ડી કોકે ધમાકેદાર શરૂઆત કરી. આઠ ઓવર પછી, ટીમે 96 રન પર પોતાની પહેલી વિકેટ ગુમાવી દીધી. ડી કોકે 24 બોલમાં 47 રન બનાવ્યા, જ્યારે માર્કરામે 46 બોલમાં 82 રનની જ્વલંત ઇનિંગ રમી. રિકી પોન્ટિંગ સાથે મળીને, તેઓ અંત સુધી અણનમ રહ્યા અને ટીમની જીત સાથે પાછા ફર્યા. રિકી પોન્ટિંગે આ મેચમાં 28 બોલમાં 45 રન બનાવ્યા.
Is there anything that can stop #AidenMarkram today?! 🤯— Star Sports (@StarSportsIndia) February 26, 2026
He is now the highest run-scorer for South Africa in ICC Men’s T20 World Cup history! 🚨
ICC Men’s #T20WorldCup | Super 8 #WIvSA | LIVE NOW 👉 https://t.co/IaEbZJRFNR pic.twitter.com/qPhp9R82bA
દક્ષિણ આફ્રિકાની જીતથી ભારતને ફાયદો
હકીકતમાં, આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની જીતથી ભારતને ફાયદો થશે. જોકે, જો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ જીતશે, તો તેમને ચાર પોઈન્ટ પણ મળશે, જેના કારણે સેમિફાઈનલમાં ભારતનો માર્ગ વધુ મુશ્કેલ બનશે. ભારતના નીચા નેટ રન રેટને કારણે આ અવરોધ ઉભો થશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની હારથી ભારતને ફક્ત પોતાની મેચ જીતવી પડશે અને સેમિફાઈનલમાં સ્થાન મેળવવું પડશે.
આ પણ વાંચો: