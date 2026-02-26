ETV Bharat / sports

IND vs ZIM: આજે ભારત માટે ઝિમ્બાબ્વે સામે કરો યા મરોનો મુકાબલો, ચેપોકની પિચ, હવામાન અને પ્લેઇંગ 11 વિશે જાણો

2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હાર્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયા હવે ચેન્નાઈમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે ટકરાશે.

ટીમ ઈન્ડિયા
ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 26, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs ZIM: આજે ભારત T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના પોતાના આગામી સુપર 8 મેચમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે રમશે. ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં આ વર્લ્ડ કપમાં એક અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં છે, જ્યાં એક હાર તેમને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરી શકે છે. ટીમ ઈન્ડિયા દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પોતાની પાછલી મેચ 76 રનથી હારી ગઈ હતી. આ વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની આ પહેલી હાર હતી. તેથી, સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવાની દોડમાં રહેવા માટે, ટીમ ઈન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વે સામેની પોતાની આગામી મેચ કોઈપણ કિંમતે જીતવી પડશે.

મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

ભારત વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે મેચ અંગે, આ મેચ ચેન્નાઈના MA ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને ટીમોના કેપ્ટન સાંજે 6:30 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. આ મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે સિકંદર રઝા ઝિમ્બાબ્વેનું નેતૃત્વ કરશે. ઝિમ્બાબ્વેને પણ પોતાની પહેલી સુપર 8 મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોઈ શકાય છે?

હવે, ભારત વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે મેચના લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ અને ટેલિકાસ્ટ અંગે, તમે આ મહત્વપૂર્ણ સુપર 8 મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ જોઈ શકો છો. આ મેચનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ વિવિધ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર કરવામાં આવશે. જો કે, તમારે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આ ચેનલો પર મેચ જોવા માટે પૈસા ખર્ચવા પડશે, કારણ કે તે બધી પેઈડ ચેનલો છે. આ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ફક્ત Jio Hotstar એપ પર જ ઉપલબ્ધ રહેશે.

પિચ રિપોર્ટ

ચેપૌકની પિચ લાંબા સમયથી સ્પિન બોલરો માટે સ્વર્ગ માનવામાં આવે છે. અહીં બોલ સારી રીતે વળે છે, જેનાથી સ્પિનરો તેમના સ્પિનથી બેટ્સમેનોને દબાવી શકે છે. જેમ જેમ મેચ આગળ વધે છે, પિચ ધીમી પડે છે, જેના કારણે સ્પિનરો બીજા દાવમાં વધુ અસરકારક બને છે. આઉટફિલ્ડ ખાસ ઝડપી નથી, તેથી જ્યાં સુધી શોટ યોગ્ય રીતે સમયસર ન હોય ત્યાં સુધી, બોલને બાઉન્ડ્રી સુધી પહોંચવામાં સમય લાગે છે. અહીં ચોગ્ગા અને છગ્ગા મારવા સરળ નથી. પ્રથમ ઇનિંગનો સરેરાશ સ્કોર 151 ની આસપાસ છે, જ્યારે બીજી ઇનિંગનો સરેરાશ સ્કોર 127 ની આસપાસ છે.

હવામાન કેવું રહેશે

હવામાનની વાત કરીએ તો, વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. તાપમાન 27 થી 31 ડિગ્રી વચ્ચે રહેશે. જોકે, સાંજે ભેજ 70% થી વધુ રહેશે, જે ઝાકળને મુખ્ય પરિબળ બનાવી શકે છે. ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.

બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11

ભારત: અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા/સંજુ સેમસન, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર/અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી.

ઝિમ્બાબ્વે: બ્રાયન બેનેટ, તદીવનાશે મારુમાની (વિકેટકીપર), રેયાન બર્લ, સિકંદર રઝા (કેપ્ટન), ડીયોન માયર્સ, ટોની મુન્યોંગા, તાશિંગા મુસેકિવા, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની, રિચાર્ડ નગારાવા, બ્રાડ ઇવાન્સ, ગ્રીમ ક્રીમર.

આ પણ વાંચો:

  1. ઝિમ્બાબ્વે પર વેસ્ટ ઈન્ડિઝની મોટી જીત, ભારતના સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાના સમીકરણ બદલાયા
  2. ભારતનો ઝિમ્બાબ્વે સામે મજબૂત T20 રેકોર્ડ, જુઓ બંને ટીમના હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ

TAGGED:

IND VS ZIM
T20 WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP 2026 SUPER8 MATCH
IND VS ZIM LIVE STREAMING
IND VS ZIM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.