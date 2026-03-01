ETV Bharat / sports

દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઝિમ્બાબ્વેને 5 વિકેટથી હરાવ્યું, 4 માર્ચે સેમિફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટકરાશે

દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે મુકાબલો થયો. દક્ષિણ આફ્રિકાએ આ મેચ 5 વિકેટે જીતી લીધી.

SA VS ZIM
દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઝિમ્બાબ્વેને 5 વિકેટથી હરાવ્યું (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 1, 2026 at 7:28 PM IST

SA VS ZIM: દક્ષિણ આફ્રિકાએ T20 વર્લ્ડ કપના સુપર આઠ મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેને પાંચ વિકેટથી હરાવ્યું. આ રીતે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ સુપર આઠ તબક્કામાં તેની ત્રણેય મેચ જીતી લીધી. દક્ષિણ આફ્રિકા ગ્રુપ-1 માં ટોચ પર રહ્યું. કેપ્ટન સિકંદર રઝાની શાનદાર અડધી સદીની ઇનિંગના આધારે ઝિમ્બાબ્વેએ 20 ઓવરમાં સાત વિકેટે 153 રન બનાવ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકાએ 17.5 ઓવરમાં પાંચ વિકેટે 154 રન બનાવ્યા.

ઝિમ્બાબ્વેની શરૂઆત ખરાબ રહી

પહેલા બેટિંગ કરતા ઝિમ્બાબ્વેની શરૂઆત ખરાબ રહી, તેણે પાવરપ્લેમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી. ભારત સામે શાનદાર બેટિંગ કરનાર બ્રાયન બેનેટ પણ સસ્તામાં આઉટ થઈ ગયો. ઝિમ્બાબ્વે શરૂઆતના પરાજયમાંથી બહાર ન આવી શક્યું, તેણે ફક્ત 87 રનમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી. ઝિમ્બાબ્વે માટે ફક્ત રઝાએ મોટી ઇનિંગ રમી, જ્યારે અન્ય બેટ્સમેન પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યા.

રઝાએ દેખાડ્યો દમ

ખરાબ શરૂઆત બાદ, કેપ્ટન સિકંદર રઝાએ જવાબદારી સંભાળી. તેણે જોરદાર બેટિંગ કરી અને અડધી સદી ફટકારી. રઝાએ 43 બોલમાં આઠ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાની મદદથી 73 રન બનાવ્યા, જેનાથી ટીમને સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી. ઝિમ્બાબ્વે માટે, ક્લાઇવ મદંડેએ 20 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગાની મદદથી અણનમ 26 રન બનાવ્યા. બેનેટે 15, ડીયોન મેયર્સે 11, તાદિવાનાશે મારુમાનીએ સાત, રાયન બર્લે પાંચ અને ટોની મદંડેએ બે વિકેટ લીધી. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે, ક્વેના મ્ફાકા અને કોર્બિન બોશે બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે જ્યોર્જ લિન્ડે, લુંગી ન્ગીડી અને એનરિચ નોર્ટજેએ 1-1 વિકેટ લીધી.

ઝિમ્બાબ્વે અને દક્ષિણ આફ્રિકાની પ્લેઈંગ-11

ઝિમ્બાબ્વે: તાદીવાનાશે મારુમાની (વિકેટકીપર), બ્રાયન બેનેટ, ડીયોન મેયર્સ, સિકંદર રઝા (કેપ્ટન), રેયાન બર્લ, ટોની મુન્યોંગા, ક્લાઈવ મડાન્ડે, બ્રાડ ઈવાન્સ, વેલિંગ્ટન મસાકાડઝા, ગ્રીમ ક્રીમર, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની.

દક્ષિણ આફ્રિકા: એઇડન માર્કરામ (કેપ્ટન), ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), રેયાન રિકલ્ટન, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ડેવિડ મિલર, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, જ્યોર્જ લિન્ડે, કોર્બિન બોશ, એનરિક નોર્ટજે, ક્વેના મ્ફાકા, લુંગી એનગિડી.

