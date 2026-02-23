આવતીકાલે લંકામાં ટકરાશે ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે
પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પોતાનો બીજો સુપર 8 મેચ રમશે. આ મેચમાં પાકિસ્તાનનો મુકાબલો ઇંગ્લેન્ડ સામે થશે.
Published : February 23, 2026 at 5:17 PM IST
ENG vs PAK : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના સુપર 8 તબક્કામાં 24 ફેબ્રુઆરીએ પલ્લેકેલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક રોમાંચક મેચ રમાશે. મેચ IST સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે, ટોસ સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. સ્પિન બોલરો માટે અનુકૂળ માનવામાં આવતી પીચ પર, આ મેચ બંને ટીમો માટે વ્યૂહરચના અને ધીરજની મોટી કસોટી હશે. ઇંગ્લેન્ડ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી ફક્ત એક જ મેચ હારી ગયું છે. આ હાર ગ્રુપ સ્ટેજમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે હતી. ત્યારથી, ઇંગ્લેન્ડ સતત ત્રણ મેચ જીતી ચૂક્યું છે. હવે, તે સતત ચોથી જીત સાથે સેમિફાઇનલની નજીક જવાનો પ્રયાસ કરશે.
ઇંગ્લેન્ડને પાકિસ્તાન તરફથી કઠિન પડકારનો સામનો કરવો પડે તેવી અપેક્ષા છે, કારણ કે તેમના સ્પિનરો આ વર્લ્ડ કપમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાની ટીમમાં ઉસ્માન તારિકનો રહસ્યમય સ્પિન, સેમ અયુબ, અબરાર અહેમદ, શાદાબ ખાન અને મોહમ્મદ નવાઝ જેવા વિકલ્પોનો સમાવેશ થાય છે. તેથી, સ્પિનરો ધીમી પલ્લેકેલે પિચ પર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. પાકિસ્તાનની પાછલી મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી.
England have kicked off their Super 8 with a win, while Pakistan had a washout and picked up a point!🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 23, 2026
Who gets the upper hand in this face-off? Comment your predictions! 🧐👇
ICC Men’s #T20WorldCup SUPER 8 👉 #ENGvPAK | TUE, 24 FEB, 6 PM pic.twitter.com/OE3zqxWfga
The journey continues as the excitement doubles in the next phase of the ICC Men's T20 World Cup. 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 18, 2026
Which match up are you most excited for?
ICC Men's #T20WorldCup 2026 👉 SUPER 8 STAGE starts SAT, 21st FEB pic.twitter.com/2Bg5qUhA30
ENG vs PAK મેચ લાઈવ કેવી રીતે જોઈ શકો છો?
ભારતના ક્રિકેટ ચાહકો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ટીવી ચેનલો પર ઈંગ્લેન્ડ vs પાકિસ્તાન મેચ લાઈવ જોઈ શકશે. મોબાઈલ અને ડિજિટલ યુઝર્સ JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર મેચ લાઈવ સ્ટ્રીમ કરી શકશે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
- કુલ મેચ: 31
- ઇંગ્લેન્ડ જીત્યું: 21
- પાકિસ્તાન જીત્યું: 9
- કોઈ પરિણામ નહીં: 1
બે ટીમો નીચે મુજબ છે
ઈંગ્લેન્ડ: હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), ટોમ બેન્ટન, જોસ બટલર, બેન ડકેટ, ફિલ સોલ્ટ, જેકબ બેથેલ, સેમ કુરાન, લિયામ ડોસન, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટોન, રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, આદિલ રશીદ, જોશ ટોંગ, લ્યુક વુડ.
પાકિસ્તાન: સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, ફખર ઝમાન, ખ્વાજા નાફે, મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, નસીમ શાહ, સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, શાદાબ ખાન, ઉસ્માન તારિક.
આ પણ વાંચો: