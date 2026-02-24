ચેપોકની પિચ આફત બનશે કે આપશે રાહત? 26 ફેબ્રુઆરીએ ભારત-ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે કરો યા મરોનો મુકાબલો
ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની બીજી સુપર 8 મેચમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે ટકરાશે. 26 ફેબ્રુઆરીએ ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમશે.
IND VS ZIM: 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ ટીમ ઈન્ડિયા, T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની બીજી સુપર 8 મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેનો સામનો કરશે. આ મેચ ચેન્નાઈના ચેપોક સ્ટેડિયમમાં રમાશે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પહેલી સુપર 8 મેચ હાર્યા બાદ, બાકીની બે મેચ ભારત માટે કરો યા મરો જેવી બની ગઈ છે. સેમિફાઇનલની રેસમાં ટકી રહેવા માટે, ભારતીય ટીમે આ મેચ કોઈપણ કિંમતે જીતવી જ જોઈએ. તેથી, બધાની નજર ચેન્નાઈની પીચ પર છે. તો ચાલો જાણીએ કે ચેન્નાઈની નવી પીચથી ટીમ ઈન્ડિયાને કેટલો ફાયદો થશે.
ચેપોકની નવી પિચ કેવી છે?
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં અત્યાર સુધી, ટીમ ઇન્ડિયાએ એવી પિચોનો સામનો કર્યો છે જ્યાં બેટિંગ પડકારજનક રહી છે. ભારતના મોટા હિટિંગ કરનારા બેટ્સમેનોને મુક્તપણે રમવામાં મુશ્કેલી પડી છે અને સંઘર્ષ કરવો પડ્યો છે. ચેપોક પિચ સામાન્ય રીતે ધીમી માનવામાં આવે છે, જે સિકંદર રઝા અને બ્લેસિંગ મુઝારાબાની જેવા ઝિમ્બાબ્વેના બોલરોને મદદ કરી શકી હોત. ઝિમ્બાબ્વે પાસે પેસ-ઓફ બોલરો પણ છે, પરંતુ ચેપોક પિચ આ વખતે ભારતીય બેટ્સમેનોને થોડી રાહત આપી શકે છે.
આ મેદાન પર કેનેડાના યુવરાજ સામરાની સદી
ચેન્નાઈની લાલ અને કાળી માટીની પીચ પર બોલ પહેલા કરતાં વધુ સારી રીતે બેટ પર આવી રહ્યો છે. ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ અહીં અફઘાનિસ્તાન અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ હતી, જ્યાં અફઘાન ટીમે પહેલા બેટિંગ કરી અને 182 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, કિવીઓએ 17.5 ઓવરમાં આ લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું. આ અગાઉની મેચોથી નોંધપાત્ર ફેરફાર હતો, જ્યાં રન રેટ સામાન્ય રીતે ધીમો હતો. આ વર્લ્ડ કપમાં ચેપોક ખાતેની અન્ય મેચોમાં પણ ઉચ્ચ સ્કોર જોવા મળ્યો છે. ન્યુઝીલેન્ડે યુએઈ સામે 15.2 ઓવરમાં 175 રનનો પીછો કર્યો હતો, જ્યારે કેનેડાના યુવરાજ સામરાએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે 65 બોલમાં 110 રન બનાવ્યા હતા. બોલ ન તો વળ્યો કે ન તો વધુ રોકાયો.
ચેન્નાઈની પીચ નોંધપાત્ર ટર્ન આપવા માટે જાણીતી છે, પરંતુ આ વખતે તેણે પેસ બોલરોને પણ મદદ કરી. અહીં અત્યાર સુધી રમાયેલી બે ડે-નાઈટ મેચમાં, પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમોએ 196 અને 200 ના સ્કોરનો સરળતાથી બચાવ કર્યો છે. ઝાકળ સામાન્ય રીતે અહીં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે, પરંતુ આ વખતે તેનો ખાસ પ્રભાવ પડ્યો નથી. તેથી, કેપ્ટન પહેલા બેટિંગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. ઝિમ્બાબ્વે માટે 180 રનનો લક્ષ્યાંક (પહેલા બેટિંગ હોય કે બોલિંગ) સારો માનવામાં આવશે, પરંતુ ચેપોકની હાલની પરિસ્થિતિઓ સૂચવે છે કે આટલો મોટો સ્કોર પૂરતો નથી.
સુપર 8 મેચ માટે બંને ટીમો
ભારત: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ, સંજુ સેમસન, મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ.
ઝિમ્બાબ્વે: સિકંદર રઝા (કેપ્ટન), બ્રાયન બેનેટ, રેયાન બર્લ, ગ્રીમ ક્રેમર, બેન કુરાન, બ્રાડ ઈવાન્સ, ક્લાઈવ મડાન્ડે (વિકેટકીપર), ટીનોટેન્ડા માફોસા, તાદીવાનશે મારુમાની, ડીયોન માયર્સ, વેલિંગ્ટન મસાકાદઝા, ટોની મુન્યોંગા,તાશિંગા મુસેકિવા, બ્લેસિંગ મુજારબાની, રિચર્ડ નગારવા.
