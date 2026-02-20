રવિવારે સુપર 8 માં ભારતનો દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો, જાણો બંને ટીમનો કેવો છે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
સુપર 8 માં ભારતનો પહેલો મુકાબલો 22 ફેબ્રુઆરીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે થશે. આ મેચ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : February 20, 2026 at 8:51 PM IST
IND VS SA: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં 22 ફેબ્રુઆરી એ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 સુપર 8 મેચમાં ટકરાશે. ભારતીય ટીમે પ્રથમ રાઉન્ડમાં સતત જીત સાથે ઉત્તમ ફોર્મ દર્શાવ્યું અને આત્મવિશ્વાસથી સુપર 8 માં સ્થાન મેળવ્યું. ભારતે લીગ રાઉન્ડમાં છેલ્લી મેચ નેધરલેન્ડ્સ સામે આ જ મેદાન પર રમી હતી, તેથી ઘરઆંગણાની પરિસ્થિતિઓ ફાયદાકારક રહેવાની અપેક્ષા છે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
20-ઓવર ફોર્મેટમાં બંને ટીમો વચ્ચેની મેચ હંમેશા રોમાંચક રહી છે. ભારતે ભૂતકાળના રેકોર્ડ પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું છે, જોકે દક્ષિણ આફ્રિકાએ પણ ઘણી વખત મજબૂત પડકાર ઉભો કર્યો છે. વર્લ્ડ કપ મેચોમાં ભારતનું પ્રદર્શન પણ અપેક્ષાઓ કરતાં વધુ રહ્યું છે, પરંતુ મોટા મંચ પર દરેક મેચ નવો ઇતિહાસ રચે છે.
જો આપણે બંને ટીમોના રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, ભારત થોડી આગળ છે. બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 35 T20 મેચ રમાઈ છે. ભારતે તેમાંથી 21 જીતી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 13 જીતી છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં, બંને ટીમોએ અત્યાર સુધીમાં કુલ 7 મેચમાં કરી છે. ભારતે 5 મેચ જીતી છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાએ 2 જીતી છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા પણ એક મજબૂત દાવેદાર
ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં દક્ષિણ આફ્રિકાની ક્રિકેટ ટીમે પણ આ ટુર્નામેન્ટમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે. ટીમે તેની શરૂઆતની મેચોમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે અને આત્મવિશ્વાસ સાથે આગામી રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો છે.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
દક્ષિણ આફ્રિકા: ક્વિન્ટન ડી કોક, એઇડન માર્કરામ, રેયાન રિકલ્ટન, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ડેવિડ મિલર, જેસન સ્મિથ, માર્કો જેન્સેન, કેશવ મહારાજ, કાગીસો રબાડા, એનરિચ નોર્ટજે, લુંગી એનગિડી, કોર્બીન બોશ, જ્યોર્જ લિન્ડે, ટ્રીસ્ટન સ્ટબ્સ, ક્વેના મ્ફાકા.
ભારત: ઈશાન કિશન, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રિત બુમરાહ, સંજુ સેમસન, મોહમ્મદ સિરાજ, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ.
