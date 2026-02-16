શ્રીલંકા સામેની મેચ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમમાં ધાકડ ખેલાડીની એન્ટ્રી, હેઝલવુડની જગ્યાએ સમાવેશ કરાયો
T20 વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયા એ સારો દેખાવ કર્યો નથી, તેમણે શ્રીલંકા સામેની તેમની મહત્વપૂર્ણ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ પહેલા સ્ટીવ સ્મિથને તેમની ટીમમાં સામેલ કર્યો છે.
STEVE SMITH: ઓસ્ટ્રેલિયાની T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટીમ મુખ્ય ખેલાડીઓની ઇજાઓથી ઘેરાયેલી છે. પેટ કમિન્સની બાકાત, જોશ હેઝલવુડની અનફિટતાને કારણે પણ તે ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ હવે તેના સ્થાને ખેલાડીની જાહેરાત કરી છે, જેમાં અનુભવી બેટ્સમેન સ્ટીવ સ્મિથનો સમાવેશ થાય છે. ICC ટેકનિકલ કમિટી તરફથી મંજૂરી મળ્યા બાદ આ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
સ્ટીવ સ્મિથ શ્રીલંકા સામે રમી શકે છે
ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલાથી જ સ્ટીવ સ્મિથને 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે બેકઅપ તરીકે બોલાવવાનો નિર્ણય લીધો હતો, જેમાં તેના ઘણા ખેલાડીઓની ફિટનેસને ધ્યાનમાં લેવામાં આવી હતી. તે શ્રીલંકામાં ટીમમાં જોડાઈ ચૂક્યો છે. સ્મિથને ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન મિશેલ માર્શના કવર તરીકે બોલાવવામાં આવ્યો હતો, જે ઈજાને કારણે પહેલી બે મેચ ચૂકી ગયો હતો. તેણે 15 ફેબ્રુઆરીએ ટીમ સાથે તાલીમ લીધી હતી. હવે, જો જરૂર પડે તો, તે 16 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકા સામેની મેચમાં રમી શકે છે.
T20 મેચમાં સ્ટીવ સ્મિથનું પ્રદર્શન
સ્મિથે છેલ્લે ફેબ્રુઆરી 2024 માં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી. તે તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલી બિગ બેશ લીગ 2025-26 સીઝનમાં સિડની સિક્સર્સ માટે રમતા ઉત્તમ ફોર્મમાં હતો. સ્મિથે ટુર્નામેન્ટમાં 59.80 ની સરેરાશથી કુલ 299 રન બનાવ્યા. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેનો રેકોર્ડ દર્શાવે છે કે તેણે 67 મેચોમાં 24.86 ની સરેરાશ અને 125.45 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 1094 રન બનાવ્યા છે.
છેલ્લી મેચમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે હાર્યું
ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં ગ્રુપ Bનો ભાગ છે, તેણે અત્યાર સુધી બે મેચ રમી છે, જેમાં એક જીતી છે અને બીજી હારેલી છે. પરિણામે, ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી બહાર થવાનો ખતરો ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ પર ટકેલો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાની છેલ્લી મેચ ઝિમ્બાબ્વે સામે રમી હતી, જેમાં 23 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેના કારણે તેમનો નેટ રન રેટ નોંધપાત્ર રીતે ઘટીને માત્ર 1,100 થઈ ગયો હતો. જો ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ તેમની બાકીની બે મેચમાંથી એક પણ હારી જાય છે, તો સુપર 8 માં જવાનો તેમનો માર્ગ લગભગ બંધ થઈ જશે.
