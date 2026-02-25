ETV Bharat / sports

આજે ન્યુઝીલેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે મુકાબલો, સેમિફાઇનલમાં પહોચવા બંને ટીમ માટે જીત જરુરી

શ્રીલંકા માટે કરો યા મરો જેવી છે કારણ કે હારથી તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. બીજી તરફ, ન્યુઝીલેન્ડ આ વર્લ્ડ કપમાં પહેલી વાર શ્રીલંકામાં રમશે.

SRI VS NZ
SRI VS NZ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SRI VS NZ: આજે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના સુપર 8 ના ગ્રુપ 2 માં ન્યુઝીલેન્ડ અને શ્રીલંકા આમને-સામને થશે. આ મેચ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. મંગળવારે, ઇંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાન પર બે વિકેટથી વિજય મેળવીને ગ્રુપ 2 માંથી બે સેમિફાઇનલ સ્થાનોમાંથી એક મેળવ્યું, જેના કારણે ત્રણ ટીમો માટે સ્પર્ધા કરવા માટે ફક્ત એક સ્થાન ખાલી રહ્યું.

શ્રીલંકા માટે કરો યા મરો મેચ

આ મેચ શ્રીલંકા માટે કરો યા મરો મેચ બની ગઈ છે, કારણ કે હાર તેમને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરી દેશે. બીજી તરફ, ન્યુઝીલેન્ડ આ મેચ જીતીને સેમિફાઇનલમાં આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરશે. પાકિસ્તાન પણ આ મેચ પર નજીકથી નજર રાખશે, કારણ કે તેમની આગળ વધવાની શક્યતા પરિણામ પર નિર્ભર છે.

શ્રીલંકાએ આ વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર શરૂઆત કરી હતી, સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય થવા માટે સતત ત્રણ મેચ જીતી હતી, જેના કારણે તેઓ ઘરેલુ મેદાન પર ખતરનાક દેખાતા હતા. જોકે, છેલ્લી ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેએ તેમને છ વિકેટથી હરાવીને તેમનો ધબડકો રોકી દીધો હતો. ત્યારબાદ, પ્રથમ સુપર 8 મેચમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે 51 રનથી મળેલી હાર ખાસ કરીને નિરાશાજનક હતી, કારણ કે તેઓ 147 રનનો પીછો કરતી વખતે 95 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા હતા. હવે, આ મેચમાં તેઓ વધુ દબાણ હેઠળ હશે, કારણ કે તેઓ ઘરેલુ મેદાન પર રમી રહ્યા છે અને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવાની આરે છે.

બીજી તરફ, ન્યુઝીલેન્ડ, આ વર્લ્ડ કપમાં પહેલી વાર શ્રીલંકામાં રમશે, જેમણે ભારતમાં તેમનો ગ્રુપ મેચ રમ્યો છે. વધુમાં, પાકિસ્તાન સામેની તેમની પહેલી સુપર 8 મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે તેઓ કોલંબો અને પલ્લેકેલેની પીચો પર રમી શક્યા નથી.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

ન્યુઝીલેન્ડ અને શ્રીલંકા અત્યાર સુધીમાં 28 T20I મેચોમાં એકબીજા સામે આવ્યા છે, જેમાં બ્લેક કેપ્સનો હાથ ઉપર રહ્યો છે. ન્યુઝીલેન્ડ 16 વખત જીત્યું છે, જ્યારે શ્રીલંકાએ ફક્ત 11 મેચ જીતી છે. બંને ટીમો વચ્ચેની એક મેચ ડ્રો રહી.

જોકે, T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં શ્રીલંકાનો ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ઘણો સારો રેકોર્ડ છે. બંને ટીમોએ એકબીજા સામે છ વર્લ્ડ કપ મેચ રમી છે. શ્રીલંકાએ ચાર જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે ફક્ત બે જીતી છે.

કોલંબો પિચ રિપોર્ટ

કોલંબોમાં આર પ્રેમાદાસા પિચ સ્પિનર-ફ્રેન્ડલી રહી છે, પાંચ પૂર્ણ મેચોમાં સરેરાશ પ્રથમ ઇનિંગનો સ્કોર 162 છે. આમાંથી ચાર મેચ પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમો દ્વારા જીતી હતી, જેમાં ઝિમ્બાબ્વે સફળતાપૂર્વક ચેઝ કરનારી પ્રથમ ટીમ બની હતી. જો કે, ઉચ્ચ દબાણવાળી મેચમાં, કેપ્ટન પહેલા બેટિંગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. હાલમાં વરસાદનો કોઈ ભય નથી, જોકે વાદળો વચ્ચે-વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે.

બંને ટીમોના સ્ક્વોડ

ન્યુઝીલેન્ડ: મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ફિન એલન, માઈકલ બ્રેસવેલ, માર્ક ચેપમેન, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, લોકી ફર્ગ્યુસન, મેટ હેનરી, કાયલ જેમીસન, ડેરીલ મિશેલ, જેમ્સ નીશમ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, ટિમ સેફર્ટ, ઈશ સોધી.

શ્રીલંકા: દાસુન શનાકા (કેપ્ટન), પથુમ નિસાન્કા, કામિલ મિશ્રા, કુસલ મેન્ડિસ, કામિન્દુ મેન્ડિસ, કુસલ જેનિથ પરેરા, ચારિથ અસલંકા, જેનિથ લિયાનાગે, પવન રથનાયકે, વાનિન્દુ હસરાંગા, દુનિથ વેલાલાગે, મહેશ થિએકશાના, માલ્થુશાના, માલુષા, ડી.

આ પણ વાંચોઃ

  1. હેરી બ્રુકની સદીની મદદથી ઈંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાનને 2 વિકેટે હરાવ્યું, સેમિફાઇનલમાં પહોચનારી પહેલી ટીમ બની
  2. રિંકુ સિંહ T20 વર્લ્ડ કપ છોડી ઘરે પાછો ફર્યો, ઝિમ્બાબ્વે સામે રમવું મુશ્કેલ

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
SRI LANKA VS NEW ZEALAND
SRI VS NZ HEAD TO HEAD
T20 WORLD CUP 2026 TODAT MATCH
SRI VS NZ

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.