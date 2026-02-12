કેપ્ટન દાસુન શનાકાની તોફાની બેટિંગ, શ્રીલંકાએ ઓમાનને 105 રનથી હરાવ્યું
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 16મી મેચમાં શ્રીલંકાએ ઓમાનને હરાવ્યું. શ્રીલંકાએ 105 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો.
Published : February 12, 2026 at 3:18 PM IST
SRI LANKA VS OMAN: 12 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકાનો ઘરઆંગણે ઓમાન સામે મુકાબલો થયો હતો. પલ્લેકેલમાં રમાયેલી આ મેચમાં, શ્રીલંકાએ ઓમાનને 105 રનથી હરાવીને ટુર્નામેન્ટમાં સતત બીજી જીત નોંધાવી હતી. પલ્લેકેલમાં રમાયેલી છેલ્લી છ ટી20 મેચમાં શ્રીલંકાની આ બીજી જીત છે.
ઓમાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ મળતા, શ્રીલંકાએ શાનદાર બેટિંગ કરી અને સ્કોરબોર્ડ પર 225 રન બનાવ્યા. શ્રીલંકાના ત્રણ બેટ્સમેનોએ શાનદાર સદી ફટકારી. કુસલ મેન્ડિસ, પવન રથનાયકે અને કેપ્ટન દાસુન શનાકાએ તોફાની અડધી સદી ફટકારી. ઓમાન માટે જીતેન રામાનંદીએ બે વિકેટ લીધી. શ્રીલંકાના કુલ સ્કોરનો પીછો કરતા, ઓમાન 20 ઓવરમાં નવ વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 120 રન જ બનાવી શક્યું. આ જીત સાથે, શ્રીલંકાએ સતત બીજી જીત મેળવી અને ગ્રુપ B પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. શ્રીલંકાના હવે ચાર પોઈન્ટ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા બે પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે.
Two wins in two! 🦁🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 12, 2026
Sri Lanka crush Oman by 105 runs in a commanding display, sealing back-to-back victories and giving their net run rate a massive boost 👏📈
NEXT ON ICC Men's #T20WorldCup | #NEPvITA | LIVE NOW pic.twitter.com/ZQ8hcItVyR
દાસુન શનાકાએ રચ્યો ઇતિહાસ
ઓમાન સામે પાંચમા ક્રમે બેટિંગ કરતા દાસુન શનાકાએ 20 બોલમાં 50 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. તેણે બે ચોગ્ગા અને પાંચ જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા. ઓમાન સામે શનાકાની વિસ્ફોટક બેટિંગને કારણે તેણે માત્ર 19 બોલમાં અડધી સદી પૂરી કરી. આ સાથે, તે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં અડધી સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી શ્રીલંકન બેટ્સમેન બન્યો, અને પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડ્યો. તેણે 2023માં ભારત સામે 20 બોલમાં ટી20I અડધી સદી ફટકારી હતી.
Captain leading the charge from the front! 💪#DasunShanaka has scored the fastest T20I fifty for Sri Lanka! 🇱🇰— Star Sports (@StarSportsIndia) February 12, 2026
ICC Men’s #T20WorldCup | #SLvOMA | LIVE NOW 👉 https://t.co/JscJZV8hFa pic.twitter.com/nDB7vdeGGL
T20I માં શ્રીલંકા માટે સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી (બોલ દ્વારા)
- 19 – દાસુન શનાકા વિ OMA, પલ્લેકેલે, 2026 WC*
- 20 – દાસુન શનાકા વિ IND, પુણે, 2023
- 21 – એમ જયવર્દને વિ કેન, જોબર્ગ, 2007 WC
- 21 – કે સંગાકારા વિ IND, નાગપુર, 2009
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ ઈલેવન
શ્રીલંકા પ્લેઇંગ-11: પથુમ નિસાન્કા, કામિલ મિશ્રા, કુસલ મેન્ડિસ (વિકેટકીપર), પવન રથનાયકે, કામિન્દુ મેન્ડિસ, દાસુન શનાકા (કેપ્ટન), દુષણ હેમંથા, દુનિથ વેલાલેજ, દુષ્મંથા ચમીરા, મહેશ થીકશાના, મથિશા પથિરાના.
ઓમાન પ્લેઈંગ-11: આમિર કલીમ, જતિન્દર સિંહ (કેપ્ટન), હમ્માદ મિર્ઝા, વસીમ અલી, મોહમ્મદ નદીમ, જીતેન રામાનંદી, વિનાયક શુક્લા (વિકેટકીપર), સુફયાન મહમૂદ, નદીમ ખાન, શાહ ફૈઝલ, જય ઓડેદરા
