ન્યુઝીલેન્ડે કરાવી અમદાવાદની ટિકિટ, સેમીફાઈનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 9 વિકેટથી હરાવ્યું
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પ્રથમ ફાઇનલિસ્ટ નક્કી થઈ ગઈ છે. ન્યુઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને 9 વિકેટથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે.
Published : March 4, 2026 at 10:31 PM IST
NZ VS SA: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી સેમિફાઇનલ ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ હતી. કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે બંને ટીમો આમને-સામને હતી. પહેલા બેટિંગ કરતા, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 170 રનનો મોટો લક્ષ્યાંક મૂક્યો હતો. જોકે, કિવીઓએ સરળતાથી લક્ષ્યનો પીછો કર્યો. ટિમ સીફર્ટની અડધી સદી અને ફિન એલનની સદીના દમ પર, ન્યુઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને નવ વિકેટથી હરાવ્યું.
ફિન એલનની ઐતિહાસિક બેટીંગ
ઓપનિંગ બેટ્સમેન ફિન એલને ન્યૂઝીલેન્ડને ફાઇનલમાં પહોંચાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. એલને ધમાકેદાર સદી ફટકારી, માત્ર 33 બોલમાં આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું અને માત્ર 12.5 ઓવરમાં જ પોતાની ટીમને વિજય અપાવ્યો. ફિન એલને પોતાની રેકોર્ડબ્રેક સદીમાં 10 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગા ફટકાર્યા. ઓપનર ટિમ સીફોર્ડે પણ 58 રન બનાવ્યા.
𝙊𝙣𝙚 𝙨𝙩𝙚𝙥 𝙘𝙡𝙤𝙨𝙚𝙧 𝙩𝙤 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 🇳🇿— ICC (@ICC) March 4, 2026
New Zealand are through to the #T20WorldCup 2026 Final 🤩 pic.twitter.com/mu40jg4k3C
આ પહેલા, દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 169 રનનો સ્કોર બનાવ્યો હતો. કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી આફ્રિકન ટીમની ઇનિંગ્સ ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલી હતી, પરંતુ અંતે, માર્કો યાનસનની વિસ્ફોટક બેટિંગને કારણે, સ્કોર 150ને પાર કરી ગયો. ન્યૂઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, અને શરૂઆતમાં તેમનો નિર્ણય સાચો સાબિત થયો. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ક્વિન્ટન ડી કોક અને રાયન રિકેલ્ટનને માત્ર 12 રનમાં ગુમાવી દીધા. શરૂઆતના પરાજયથી ટીમ દબાણમાં આવી ગઈ.
Finn Allen’s blazing ton in the chase gets New Zealand into their second Men’s #T20WorldCup final 🔥— ICC (@ICC) March 4, 2026
📝: https://t.co/nv2bu4uGh7 pic.twitter.com/j4DcTSum3y
કેપ્ટન એડન માર્કરામ અને ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે ત્રીજી વિકેટ માટે 43 રન ઉમેરીને ઇનિંગ્સને પાટા પર લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, માર્કરામ 55ના સ્કોર પર 18 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયા. ડેવિડ મિલર અને બ્રેવિસે તરત જ ટીમને 77 રનમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી. તે સમયે, 130 સુધી પહોંચવું પણ મુશ્કેલ લાગતું હતું.
Finn Allen’s blazing ton in the chase gets New Zealand into their second Men’s #T20WorldCup final 🔥— ICC (@ICC) March 4, 2026
📝: https://t.co/nv2bu4uGh7 pic.twitter.com/j4DcTSum3y
માર્કો યાન્સનની અડધી સદી
આ મુશ્કેલ સમયમાં, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ અને માર્કો જેન્સને જવાબદારી સંભાળી. તેમણે છઠ્ઠી વિકેટ માટે 73 રન ઉમેર્યા, ઇનિંગ્સને પુનર્જીવિત કરી અને સ્કોર 150 ની નજીક લાવ્યો. લોકી ફર્ગ્યુસને 29 રન બનાવનારા સ્ટબ્સને આઉટ કરીને ભાગીદારી તોડી. વિકેટોના સતત પતન છતાં, માર્કો જેન્સન એક છેડે મજબૂતીથી રમ્યા. તેમણે માત્ર 30 બોલમાં બે ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગા ફટકારીને અણનમ 55 રન બનાવ્યા. તેમની આક્રમક ઇનિંગ્સને કારણે, દક્ષિણ આફ્રિકા આઠ વિકેટે 169 રન સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યું.
કિવીઝ માટે, રચિન રવિન્દ્રએ ચાર ઓવરમાં 29 રન આપીને બે વિકેટ લીધી. મેટ હેનરીએ ચાર ઓવરમાં 34 રન આપીને બે વિકેટ લીધી. કોલ મેકકોન્ચીએ એક ઓવરમાં 9 રન આપીને બે વિકેટ લીધી, જ્યારે લોકી ફર્ગ્યુસન અને જીમી નીશમે એક-એક વિકેટ લીધી.
આ પણ વાંચો: