T20 વર્લ્ડ કપમાં જો પાકિસ્તાન ભારત સામે નહીં રમે, જાણો તો તેનું શેડ્યૂલ કેવું રહેશે

પાકિસ્તાની ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ માટે શ્રીલંકા પહોંચી ગઈ છે, જો ટીમ ભારત સામે નહીં રમે તો પાકિસ્તાનનું શેડ્યૂલ કેવું હશે.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
Published : February 3, 2026 at 8:51 PM IST

2 Min Read
T20 WORLD CUP 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવામાં થોડા જ દિવસો બાકી છે. અથવા એમ કહી શકાય કે, પહેલી મેચ થોડા જ કલાકોમાં શરૂ થશે. હાલમાં વોર્મ-અપ મેચો ચાલી રહી છે. દરમિયાન, પાકિસ્તાને જાહેરાત કરી છે કે તેઓ ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં રમશે, પરંતુ 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામેની મેચ રમશે નહીં. જો આવું થાય, તો તમારે પાકિસ્તાનનું શેડ્યૂલ જાણવું જોઈએ. તેઓ કોની સામે કયા દિવસે અને કયા સમયે રમશે.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ શ્રીલંકા પહોંચી ગઈ છે, જ્યાં તેઓ T20 વર્લ્ડ કપની બધી મેચ રમશે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ભારત અને શ્રીલંકા ICC T20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરશે, છતાં પાકિસ્તાની ટીમ પહેલી મેચ રમશે. પાકિસ્તાનનો પહેલો મેચ પહેલા જ દિવસે, 7 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં છે. પાકિસ્તાનનો મુકાબલો નેધરલેન્ડ્સ સામે થશે.

પાકિસ્તાન અને નેધરલેન્ડ્સ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 11:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ત્યારબાદ પાકિસ્તાન 10 ફેબ્રુઆરીએ પોતાનો બીજો મેચ રમશે. આ મેચ પણ કોલંબોમાં યોજાશે, જેમાં પાકિસ્તાનનો મુકાબલો અમેરિકા સામે થશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે.

ICC શેડ્યૂલ મુજબ, પાકિસ્તાન ભારત સામે પોતાનો ત્રીજો મેચ રમશે. આ મેચ રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરીએ યોજાવાની છે. કોલંબોમાં પણ યોજાવાની છે, તે સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. આ મેચ પાકિસ્તાને રમવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આગામી દિવસોમાં ઘટનાઓનો ભવિષ્યનો ક્રમ જાણવા મળશે, પરંતુ હાલ માટે, આ મેચનો સમયપત્રકમાં ઉલ્લેખ છે.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ નામિબિયા સામે પોતાની છેલ્લી લીગ મેચ રમશે. આ મેચ 18 ફેબ્રુઆરીએ યોજાવાની છે. આ મેચ કોલંબોમાં બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે. આ પાકિસ્તાનની ગ્રુપ સ્ટેજ સુધીની સફર પૂર્ણ કરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમનું પ્રદર્શન તેમના ભાવિ કાર્યપદ્ધતિ નક્કી કરશે. જોકે, જો પાકિસ્તાન તેમની બાકીની ત્રણ મેચોમાંથી એક પણ હારી જાય અને તેઓ ભારત સામે ન રમે, તો તેમનો આગળનો માર્ગ અત્યંત મુશ્કેલ બની જશે.

