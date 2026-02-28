ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપ: ન્યુઝીલેન્ડની હારથી પાકિસ્તાનની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની આશા જીવંત બની

ENG vs NZ સુપર 8 મેચ: અંતિમ ઓવરમાં રેહાન અહેમદના શાનદાર પ્રદર્શનથી ઇંગ્લેન્ડે ન્યુઝીલેન્ડને ચાર વિકેટથી હરાવ્યું.

ENG vs NZ સુપર 8 મેચ
ENG vs NZ સુપર 8 મેચ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 28, 2026 at 9:53 AM IST

2 Min Read
કોલંબો: શુક્રવારે કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના ગ્રુપ 2 સુપર 8 મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે ન્યુઝીલેન્ડને ચાર વિકેટથી હરાવ્યું. રેહાન અહેમદ (7 બોલમાં અણનમ 19) અને વિલ જેક્સે 18 બોલમાં 32 રનની શાનદાર પારીએ જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. જેક્સને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, જે ટૂર્નામેન્ટમાં તેમનો ચોથો એવોર્ડ હતો, જે તેમના પ્રભાવશાળી ફોર્મને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

160 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, મેટ હેનરી અને લૉકી ફર્ગ્યૂસને શાનદાર બોલિંગ કરી, ન્યૂઝીલેન્ડ માટે પહેલા આઠ બોલમાં વિકેટ લીધી. ફિલ સોલ્ટ અને જોસ બટલર કુલ 2 રન બનાવીને આઉટ થયા. ત્યારબાદ કેપ્ટન હેરી બ્રુકે પીછો કરવાની જવાબદારી સંભાળી. જરૂરી પાવરપ્લેના અંતે તેણે અને જેકબ બેથેલે ત્રીજી વિકેટ માટે અણનમ 45 રનની ભાગીદારી કરી.

પરંતુ પછી બ્રુક 26 અને બેથેલ 21 રન બનાવીને આઉટ થયા. આ પછી, ઇંગ્લેન્ડ પર દબાણ વધ્યું, અને વિકેટો પડવા લાગી. એક સમયે, ઇંગ્લેન્ડને ત્રણ ઓવરમાં ૧૪ ની સરેરાશથી ૪૩ રનની જરૂર હતી. ત્યારબાદ, રેહાન અહેમદ અને વિલ જેક્સે ૧૮મી ઓવરમાં ગ્લેન ફિલિપ્સને ૨૨ રન આપીને મેચનું પાસું ફેરવી નાખ્યું. ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડને છેલ્લી ઓવરમાં જીતવા માટે ફક્ત પાંચ રનની જરૂર હતી, જે તેમણે ત્રણ બોલ બાકી રહેતા સરળતાથી મેળવી લીધી.

અગાઉ, ન્યુઝીલેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને 159 રન બનાવ્યા. ટિમ સીફર્ટ (35), ફિન એલન (29) અને ફિલિપ્સના 28 બોલમાં 39 રન ઇંગ્લેન્ડ તરફથી સૌથી વધુ સ્કોરર રહ્યા. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી આદિલ રશીદ, વિલ જેક્સ અને રેહાન અહેમદે બે-બે વિકેટ લીધી.

પાકિસ્તાનની સેમિફાઇનલની આશા જીવંત

ઇંગ્લેન્ડની જીતથી પાકિસ્તાનની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની આશા જીવંત રહી છે. સુપર 8ના ગ્રુપ ટુમાં ન્યુઝીલેન્ડના કુલ ત્રણ પોઈન્ટ છે, જ્યારે પાકિસ્તાનનો એક પોઈન્ટ છે. શ્રીલંકા સામે તેમની હજુ એક મેચ બાકી છે, જે આજે, 28 ફેબ્રુઆરીએ યોજાશે. જો પાકિસ્તાન આ મેચ જીતશે, તો તેમના પણ ત્રણ પોઈન્ટ થશે. બંને ટીમોનો રન રેટ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થવા માટે ગણવામાં આવશે, અને વધુ સારો રન રેટ ધરાવતી ટીમ આગળ વધશે.

પાકિસ્તાનનો સેમિફાઇનલ પરિદૃશ્ય

પાકિસ્તાનનો રન રેટ હાલમાં નકારાત્મક 0.46 છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડનો રન રેટ પ્લસ 1.39 છે. હવે, જો પાકિસ્તાન ન્યુઝીલેન્ડ સામે પોતાનો રન રેટ સુધારવા માંગતું હોય, તો તેણે શ્રીલંકાને 64 રનથી હરાવવું પડશે અથવા 13.3 ઓવરમાં કોઈપણ લક્ષ્યનો પીછો કરવો પડશે.

ENG vs NZ: સંક્ષિપ્ત સ્કોર

ન્યુઝીલેન્ડ 20 ઓવરમાં 159/7 (ગ્લેન ફિલિપ્સ 39, ટિમ સીફર્ટ 35; વિલ જેક્સ 2/23, આદિલ રશીદ 2/28)

ઇંગ્લેન્ડ 19.3 ઓવરમાં 161/6 (ટોમ બેન્ટન 33, હેરી બ્રુક 26; રચિન રવિન્દ્ર 3/19, લોકી ફર્ગ્યુસન 1/14)

ENG VS NZ SUPER 8 MATCH RESULT
PAKISTAN SEMIFINAL SCENARIO
PAKISTAN STAY IN SEMIFINAL RACE
T20 WORLD CUP 2026

