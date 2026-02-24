PAK VS ENG: આજે ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, બટલર અને બાબર પર રહેશે નજર
પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પોતાનો બીજો સુપર 8 મેચ રમશે. આ મેચમાં પાકિસ્તાનનો મુકાબલો ઇંગ્લેન્ડ સામે થશે.
Published : February 24, 2026 at 1:38 PM IST
PAK VS ENG: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના સુપર 8 તબક્કામાં 24 ફેબ્રુઆરીએ પલ્લેકેલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક રોમાંચક મેચ રમાશે. મેચ IST સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે, ટોસ સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. ઇંગ્લેન્ડ અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી શક્યું નથી, પરંતુ બે વખતની ચેમ્પિયન ટીમ હવે જીતના માર્ગે પાછી ફરી છે. સુપર આઠ તબક્કાની પોતાની પહેલી મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડે શ્રીલંકાને 51 રનથી હરાવ્યું. આ જીતથી તેમના નેટ રન રેટમાં પણ સુધારો થયો અને તેઓ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગયા.
શ્રીલંકા સામેની જીતથી ઇંગ્લેન્ડનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો
ઈંગ્લેન્ડે પરિસ્થિતિમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું, શ્રીલંકા સામે ઓછા સ્કોરનો સફળતાપૂર્વક બચાવ કર્યો. ટીમના સ્પિનરોએ શાનદાર બોલિંગ કરી, જ્યારે ઝડપી બોલર જોફ્રા આર્ચરે પણ નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું. લેગ-સ્પિનર આદિલ રશીદ અને ડાબોડી સ્પિનર લિયામ ડોસને પણ વિકેટ લીધી. વિલ જેક્સે પોતાની અસરકારક ઓફ-સ્પિન બોલિંગ સાથે, જરૂર પડ્યે ઉપયોગી ઇનિંગ્સ રમીને ટીમને ઘણી વખત મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાંથી બચાવી છે.
બટલરનું ફોર્મ ચિંતાનો વિષય
ઓપનિંગ બેટ્સમેન ફિલ સોલ્ટ શ્રીલંકા સામે શાનદાર ઇનિંગ સાથે ફોર્મમાં પાછો ફર્યો. આ ટુર્નામેન્ટમાં આ પહેલી વાર હતું જ્યારે તેણે પાવરપ્લેથી આગળ બેટિંગ કરી. જોસ બટલરનો ફોર્મ ચિંતાનો વિષય રહ્યો છે, પરંતુ તેને કેપ્ટન હેરી બ્રુકનો સંપૂર્ણ ટેકો છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં આ જ મેદાન પર ઇંગ્લેન્ડે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી 3-0થી જીતી હતી. શ્રીલંકા સામે વિજય મેળવ્યા બાદ, બ્રુકે કહ્યું, "અત્યાર સુધી, અમે બેટથી સંપૂર્ણ પ્રદર્શન કરી શક્યા નથી. અમે સારી શરૂઆત અને મોટા સ્કોર મેળવી શક્યા નથી, પરંતુ મને લાગે છે કે તે ટૂંક સમયમાં થશે. જોસ બટલર, જેકબ બેથેલ અને હું મોટો સ્કોર કરી શક્યા નથી, છતાં અમે મેચ જીતી શક્યા છીએ."
પાકિસ્તાન માટે આજની મેચ જીતવી જરુરી
બીજી બાજુ, પાકિસ્તાનની ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ સુપર 8 મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. હવે, સેમિફાઇનલમાં રહેવા માટે તેમને તેમની બાકીની બંને મેચ જીતવી પડશે. પાકિસ્તાન પાસે ઉસ્માન તારિક, સૈમ અયુબ, અબરાર અહેમદ, શાદાબ ખાન અને મોહમ્મદ નવાઝ જેવા સક્ષમ સ્પિન બોલરો છે, પરંતુ બેટિંગ ચિંતાનો વિષય બની રહી છે. બાબર આઝમનું ફોર્મ પાકિસ્તાન માટે ચિંતાનો વિષય છે.
હવામાન કેવું રહેશે?
પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ માટે હવામાનની આગાહી ખૂબ જ અનુકૂળ લાગે છે. મંગળવારે મહત્તમ તાપમાન 34 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે, અને વરસાદની શક્યતા માત્ર 25 ટકા છે. વાવાઝોડાની શક્યતા લગભગ 6 ટકા હોવાનો અંદાજ છે.
પલ્લેકેલમાં ભેજનું સ્તર ઊંચું રહેવાની ધારણા છે, જે લગભગ 78 ટકા સુધી પહોંચશે. જોકે, સાંજે વરસાદની શક્યતા ઘટીને લગભગ 13 ટકા થઈ જશે. બધા સંકેતો મુજબ, પલ્લેકેલમાં પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની આખી મેચ કોઈપણ મોટા વિક્ષેપો વિના પૂર્ણ થવાની ધારણા છે.
સુપર 8 મેચ માટે બંને ટીમો
ઈંગ્લેન્ડ: હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), ટોમ બેન્ટન, જોસ બટલર, બેન ડકેટ, ફિલ સોલ્ટ, જેકબ બેથેલ, સેમ કુરાન, લિયામ ડોસન, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટોન, રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, આદિલ રશીદ, જોશ ટોંગ, લ્યુક વુડ.
પાકિસ્તાન: સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, ફખર ઝમાન, ખ્વાજા નાફે, મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, નસીમ શાહ, સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, શાદાબ ખાન, ઉસ્માન તારિક.
