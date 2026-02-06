ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપની શરૂઆત ભવ્ય ઓપનિંગ સેરેમની સાથે થશે, ધૂમ મચાવશે આ સ્ટાર્સ

T20 વર્લ્ડ કપની ઓપનિંગ સેરેમની 7 ફેબ્રુઆરીએ સાંજે 6 વાગ્યે શરૂ થશે. આ કાર્યક્રમમાં ઘણા બોલિવૂડ સ્ટાર્સ પરફોર્મ કરશે.

T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી
T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી (IANS)
T20 WORLD CUP OPENING CEREMONY: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શનિવારથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ભારત અને શ્રીલંકા કરી રહ્યા છે, જેમાં 20 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારત ટાઇટલ માટે સૌથી મજબૂત દાવેદાર છે. ભારત પાસે સતત બીજો અને એકંદરે ત્રીજો T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીતવાની તક હશે. આ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત એક ભવ્ય ઓપનિંગ સેરેમની સાથે થશે, જેમાં પ્રખ્યાત બોલિવૂડ રેપર બાદશાહ અને અભિનેત્રી નોરા ફતેહીના પર્ફોર્મન્સ જોવા મળશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં કોણ પરફોર્મ કરશે?

T20 વર્લ્ડ કપની ઓપનિંગ સેરેમનીમાં ઘણા પ્રખ્યાત કલાકારો પરફોર્મ કરશે, જેમાં પ્રખ્યાત પર્કશનિસ્ટ શિવમણિનો પણ સમાવેશ થાય છે. સિતારવાદક ઋષભ શર્મા પણ પોતાનો જાદુ ફેલાવશે. શાસ્ત્રીય સંગીતને અનુસરીને, પ્રખ્યાત રેપર બાદશાહ ચાહકોને સેરેનેડ કરશે, નોરા ફતેહી સાથે, જેમના નૃત્યના મૂવ્સ પ્રેક્ષકો દ્વારા ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ અનિરુદ્ધ રવિચંદર T20 વર્લ્ડ કપનું સત્તાવાર થીમ ગીત, ફીલ ધ થ્રિલ રજૂ કરશે. આ ઉપરાંત, 20 ટીમો દ્વારા ભવ્ય પ્રસ્તુતિઓ, એક લાઇટ અને વિઝ્યુઅલ શો, ભારતીય અને શ્રીલંકાની સંસ્કૃતિનું પ્રદર્શન અને આતશબાજી હશે.

પ્રથમ દિવસે ત્રણ મેચ રમાશે

T20 વર્લ્ડ કપના પ્રથમ દિવસે ત્રણ મેચ રમાશે. કોલંબોમાં પાકિસ્તાન અને નેધરલેન્ડ્સ વચ્ચે પ્રથમ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 11:00 વાગ્યે રમાશે. બીજી મેચ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને સ્કોટલેન્ડ વચ્ચે કોલકાતામાં બપોરે 3:00 વાગ્યે રમાશે. ત્રીજી મેચમાં, ભારત મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે ટકરાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે રમાશે.

ઉદ્ઘાટન સમારોહનું ટાઈમટેબલ

T20 વર્લ્ડ કપની ઓપનિંગ સેરેમની ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચેની મેચ પહેલા તરત જ યોજાશે. આ શાનદાર કાર્યક્રમ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. સંગીતકાર ઋષભ રિખીરામ શર્મા પણ બાદશાહ અને નોરા ફતેહી સાથે પરફોર્મ કરશે. આ કાર્યક્રમ સાંજે 6 વાગ્યે શરૂ થશે. ફક્ત મેચ ટિકિટ ધારકો જ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજરી આપી શકશે.

