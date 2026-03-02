ETV Bharat / sports

બંને સેમિફાઇનલ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે, ટીમ ઇન્ડિયા આ દિવસે ઉતરશે મેદાનમાં

ભારતીય ટીમ 5 માર્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડની ક્રિકેટ ટીમ સામે ટકરાશે. આફ્રિકન ટીમ પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટકરાશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 2, 2026 at 8:45 PM IST

T20 WORLD CUP 2026: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 52મી મેચ આજે (1 માર્ચ) કોલકાતામાં ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાઈ હતી. ભારતીય ટીમે વિરોધી ટીમને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. સેમિફાઇનલ રાઉન્ડમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો આગામી મુકાબલો ગુરુવારે (5 માર્ચ) ઈંગ્લેન્ડ સામે છે. બંને ટીમો વચ્ચેનો આ રોમાંચક મુકાબલો મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બંને ટીમોના કેપ્ટન સાંજે 6:30 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાન પર પહોંચશે. મેચનું લાઈવ પ્રસારણ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે.

4 માર્ચે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે મેચ રમાશે

ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ મેચ પહેલા, 4 માર્ચે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પ્રથમ સેમિફાઇનલ મેચ રમાશે. કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે એક મહત્વપૂર્ણ મેચમાં બંને ટીમો એકબીજાનો સામનો કરશે. વિજેતા ટીમ ટાઇટલ જીતવા માટે ફાઇનલમાં પહોંચશે.

સુપર 8 રાઉન્ડમાં 4 સેમિફાઇનલ ટીમોનું પ્રદર્શન

દક્ષિણ આફ્રિકા અને ભારત ગ્રુપ 1 માંથી સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થયા, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ ગ્રુપ 2 માંથી ક્વોલિફાય થયા. ગ્રુપ 1 માંથી દક્ષિણ આફ્રિકા અને ગ્રુપ 2 માંથી ઇંગ્લેન્ડ સુપર 8 રાઉન્ડમાં ટોચ પર રહ્યા. બંને ટીમોએ તેમની ત્રણેય મેચ જીતી. સુપર 8 રાઉન્ડમાં ભારતે બે જીત અને એક હાર મેળવી હતી, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે એક જીત અને એક હાર મેળવી હતી. વરસાદને કારણે એક મેચ ડ્રો થઈ હતી.

ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 5 વિકેટથી હરાવ્યું

ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ મેચ અંગે, કોલકાતામાં ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 20 ઓવરમાં 4 વિકેટે 195 રન બનાવ્યા. ઇનિંગની શરૂઆત કરતા રોસ્ટન ચેઝ સૌથી વધુ સ્કોરર રહ્યા, તેમણે 25 બોલમાં 40 રનનું યોગદાન આપ્યું. ભારતે 196 રનના લક્ષ્યાંકને 19.2 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કર્યો. ઇનિંગની શરૂઆત કરતા સંજુ સેમસને 50 બોલમાં 97 રનની અણનમ અડધી સદી રમી. આ દરમિયાન, તેમણે 12 ચોગ્ગા અને ચાર શાનદાર છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

