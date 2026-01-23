ETV Bharat / sports

ન્યુઝીલેન્ડનો એડમ મિલ્ને T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર, આ ધાકડ ખેલાડીને મળી તક

એડમ મિલ્નેને હેમસ્ટ્રિંગની ઈજાને કારણે આવતા મહિને યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર થઈ ગયો છે.

ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ
ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 4:07 PM IST

2 Min Read
NZ T20 WORLD CUP SQUAD: ન્યૂઝીલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર એડમ મિલ્નેને હેમસ્ટ્રિંગની ઈજાને કારણે આવતા મહિને યોજાનાર ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેને SA20 લીગ દરમિયાન આ ઈજા થઈ હતી. ગયા રવિવારે સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ અને MI કેપ ટાઉન વચ્ચેની મેચ દરમિયાન મિલ્નેને તેની પહેલી ઓવરમાં ઈજા થઈ હતી. સ્કેનથી ગંભીર હેમસ્ટ્રિંગ સ્ટ્રેન હોવાનું બહાર આવ્યું, જેના કારણે તેને ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જવું પડ્યું.

SA20માં શાનદાર પ્રદર્શન: એડમ મિલ્નેએ SA20 ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, તેણે 16.27 ની સરેરાશ અને 7.61 ના ઇકોનોમી રેટથી 11 વિકેટ લીધી હતી. ન્યૂઝીલેન્ડના મુખ્ય કોચ રોબ વોલ્ટરે કહ્યું, "અમે બધા એડમ માટે ખૂબ જ નિરાશ છીએ. તેણે આ ટુર્નામેન્ટની તૈયારી માટે ખૂબ જ મહેનત કરી છે અને સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ માટે તેના શ્રેષ્ઠ ફોર્મમાં પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. આ તેના માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ સમય છે અને અમે તેના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ."

એડમ મિલ્નેનું સ્થાન કોણ લેશે?: એડમ મિલ્નેના સ્થાને પેસર કાયલ જેમિસનને ન્યુઝીલેન્ડની વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. 6 ફૂટ 8 ઇંચ ઊંચા જેમિસનને ટ્રાવેલિંગ રિઝર્વમાંથી મુખ્ય ટીમમાં બઢતી આપવામાં આવી છે. જેમિસન હાલમાં ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ સાથે ભારતનો પ્રવાસ કરી રહ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) ની મંજૂરી વિના ટીમમાં ફેરફાર કરી શકાય છે. તે પછી, કોઈપણ ટ્રાન્સફર માટે ICC ની મંજૂરીની જરૂર પડશે. રોબ વોલ્ટર્સે કાયલ જેમિસન વિશે કહ્યું, "ભારતમાં કાયલ અમારી સાથે હોવું ખૂબ જ રાહતની વાત છે. તે અમારા ઝડપી બોલિંગ આક્રમણનો મુખ્ય ભાગ છે અને તેણે પ્રવાસની શરૂઆત સારી રીતે કરી છે. તે એક મહેનતુ ખેલાડી છે અને તેનો અનુભવ વર્લ્ડ કપમાં અમારા માટે ખૂબ ઉપયોગી થશે."

જેમિસનનું પ્રદર્શન કેવું છે? કાઈલ જેમિસન તાજેતરમાં પીઠની ઇજામાંથી પાછો ફર્યો છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, જેમિસને ભારત સામેની પ્રથમ ODIમાં 41 રનમાં 4 વિકેટ લઈને કારકિર્દીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું. ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે પહેલાથી જ જાહેરાત કરી દીધી છે કે મેટ હેનરી અને લોકી ફર્ગ્યુસન T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન વ્યક્તિગત રજા લેશે. આ ઉપરાંત, ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ ટુર્નામેન્ટ પહેલા ટીમમાં બીજા ટ્રાવેલિંગ રિઝર્વ ખેલાડીનો ઉમેરો કરશે. કિવી ટીમ 8 ફેબ્રુઆરીએ ચેન્નાઈમાં અફઘાનિસ્તાન સામે ટી20 વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરશે. તે પહેલાં, તેઓ 6 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં યુએસએ સામે પ્રેક્ટિસ મેચ રમશે.

ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ: મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ફિન એલન, માઈકલ બ્રેસવેલ, માર્ક ચેપમેન, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, લોકી ફર્ગ્યુસન, મેટ હેનરી, ડેરિલ મિશેલ, જેમ્સ નીશમ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, ટિમ સીફર્ટ, ઇશ સોઢી અને કાઈલ જેમિસન.

