વેલેન્ટાઇનના દિવસે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં, સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો
14 નવેમ્બરના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે મેચ રમાશે. બંને ટીમો કેવા અભિગમ અને વ્યૂહ વચ્ચે રમાશે એ જાણીએ...
Published : February 13, 2026 at 3:27 PM IST
અમદાવાદ (પરેશ દવે): T20 વિશ્વકપ અંતર્ગત શનિવારે સાંજે સાત કલાકે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે મહત્વની મેચ રમાશે. સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડ બંને ટીમો તેની બંને મેચો જીતી ચૂક્યા છે. બુધવારે અફઘાનિસ્તાન સામે સાઉથ આફ્રિકા એ બે સુપર ઓવર બાદ મેચ જીત્યા બાદ ટુર્નામેન્ટની હાલ સુધીની સૌથી રોમાંચિત મેચ બની છે.
કાલે રોમાંચક મુકાબલો થવાની સંભાવના
ન્યૂઝીલેન્ડે તેની પ્રથમ મેચ UAE સામે 10 વિકેટે અને અફઘાનિસ્તાન સામે પાંચ વિકેટે જીતી છે. જ્યારે સાઉથ આફ્રિકા એ કેનેડા અને અફઘાનિસ્તાનને અમદાવાદ ખાતે રમાયેલ બન્ને મેચ જીતી છે. કેનેડા સામે સાઉથ આફ્રિકા 57 રને અને અફઘાનિસ્તાન સામે બીજી સુપર ઓવરમાં વિજય મેળવ્યો હતો. બંને ટીમો પોઇન્ટ ટેબલમાં ચાર પોઇન્ટ્સ સાથે સારા રનરેટ થી સ્થાન મેળવ્યું છે.
ન્યૂઝીલેન્ડના મેટ હેનરીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી
સાઉથ આફ્રિકા તેની સળંગ ત્રીજી મેચ આ સ્ટેડિયમ ખાતે રમશે, જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડ તેની બે મેચ ચેન્નઈ ખાતે રમી અમદાવાદ ખાતે પહેલી મેચ રમશે. સાઉથ આફ્રિકા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમથી પરિચિત છે. જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડ માટે આ ગ્રાઉન્ડ નવું રહેશે તો ટીમ તરીકે શું વ્યૂહ રહેશે એ પ્રશ્નના જવાબમાં મેટ હેનરી એ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું કે, અમારા માટે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ નવું હશે, પણ અમે સાઉથ આફ્રિકાને પડકાર આપી દબાણમાં લાવીશું.
આ મેચ વિશ્વકપની હંમેશા યાદગાર મેચ રહેશે
સૌથી આફ્રિકાની છેલ્લી મેચ બે સુપર ઓવર બાદ પરિણામ મેળવી શકી. એ મેચ વિશ્વકપની અદભૂત મેચ હતી. અફઘાનિસ્તાને સારી લડત આપી હતી. આ મેચ આ વિશ્વકપની હંમેશા યાદગાર મેચ બની રહેશે. અમે ટોસ કરતા અમારી તૈયારીઓ અને પ્લાનિંગને વધુ મહત્વ આપીશું. અમારી બોલિંગ પણ સારી છે. T20 મેચ ફોર્મેટમાં હરીફ ટીમો 170 પ્લસ રન ફટકારે એ સ્વાભાવિક છે.
અમે પૂરી ક્ષમતા અને વિશ્વાસથી રમતમાં ઉતરીશું
આવતીકાલની મેચ આ મોટા સ્ટેડિયમ ખાતે રોમાંચક હશે. અમારી ટીમના ખેલાડી બ્રેસવેલ ઇજાગ્રસ્ત બન્યા. બ્રેસવેલ સારો ખેલાડી છે, તેઓ ઇજાગ્રસ્ત થવાથી અમને મોટી ખોટ સાલશે. પણ અમે પુરી ક્ષમતાથી અને વિશ્વાસથી રમતમાં ઉતરીશું. જેથી ટોસ જીત્યા કે કરીએ એ મોટું ફેક્ટર નહી બને. હા, અમદાવાદ ખાતે સાંજે ડયુ ફેક્ટર મેચ પર અસર કરી શકશે. કોઈ પણ પાછળના પરિણામોને મનમાં લઈ નહી, પણ રમતના આયોજન મુજબ અમે રમતમાં ઉતરીશું.
