વેલેન્ટાઇનના દિવસે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં, સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો

14 ફેબ્રુઆરીના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે મેચ રમાશે. બંને ટીમો કેવા અભિગમ અને વ્યૂહ વચ્ચે રમાશે એ જાણીએ...

મેટ હેનરી અને એડન માર્કરમ એ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી
અમદાવાદ (પરેશ દવે): T20 વિશ્વકપ અંતર્ગત શનિવારે સાંજે 7:00 કલાકે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે મહત્વની મેચ રમાશે. ટોસ 6:30 કલાકે થશે. સાઉથ આફ્રિકા અને ન્યૂઝીલેન્ડ બંને ટીમો તેની બંને મેચો જીતી ચૂક્યા છે. બુધવારે અફઘાનિસ્તાન સામે સાઉથ આફ્રિકા એ બે સુપર ઓવર બાદ મેચ જીત્યા બાદ ટુર્નામેન્ટની હાલ સુધીની સૌથી રોમાંચિત મેચ બની છે.

કાલે રોમાંચક મુકાબલો થવાની સંભાવના

ન્યૂઝીલેન્ડે તેની પ્રથમ મેચ UAE સામે 10 વિકેટે અને અફઘાનિસ્તાન સામે પાંચ વિકેટે જીતી છે. જ્યારે સાઉથ આફ્રિકા એ કેનેડા અને અફઘાનિસ્તાનને અમદાવાદ ખાતે રમાયેલ બન્ને મેચ જીતી છે. કેનેડા સામે સાઉથ આફ્રિકા 57 રને અને અફઘાનિસ્તાન સામે બીજી સુપર ઓવરમાં વિજય મેળવ્યો હતો. બંને ટીમો પોઇન્ટ ટેબલમાં ચાર પોઇન્ટ્સ સાથે સારા રનરેટ થી સ્થાન મેળવ્યું છે.

ન્યૂઝીલેન્ડના મેટ હેનરીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી

સાઉથ આફ્રિકા તેની સળંગ ત્રીજી મેચ આ સ્ટેડિયમ ખાતે રમશે, જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડ તેની બે મેચ ચેન્નઈ ખાતે રમી અમદાવાદ ખાતે પહેલી મેચ રમશે. સાઉથ આફ્રિકા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમથી પરિચિત છે. જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડ માટે આ ગ્રાઉન્ડ નવું રહેશે તો ટીમ તરીકે શું વ્યૂહ રહેશે એ પ્રશ્નના જવાબમાં મેટ હેનરી એ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું કે, અમારા માટે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ નવું હશે, પણ અમે સાઉથ આફ્રિકાને પડકાર આપી દબાણમાં લાવીશું.

મેટ હેનરી એ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમનું પ્રેક્ટિસ સેશન
આ મેચ વિશ્વકપની હંમેશા યાદગાર મેચ રહેશે

સૌથી આફ્રિકાની છેલ્લી મેચ બે સુપર ઓવર બાદ પરિણામ મેળવી શકી. એ મેચ વિશ્વકપની અદભૂત મેચ હતી. અફઘાનિસ્તાને સારી લડત આપી હતી. આ મેચ આ વિશ્વકપની હંમેશા યાદગાર મેચ બની રહેશે. અમે ટોસ કરતા અમારી તૈયારીઓ અને પ્લાનિંગને વધુ મહત્વ આપીશું. અમારી બોલિંગ પણ સારી છે. T20 મેચ ફોર્મેટમાં હરીફ ટીમો 170 પ્લસ રન ફટકારે એ સ્વાભાવિક છે.

નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમનું પ્રેક્ટિસ સેશન
અમે પૂરી ક્ષમતા અને વિશ્વાસથી રમતમાં ઉતરીશું

આવતીકાલની મેચ આ મોટા સ્ટેડિયમ ખાતે રોમાંચક હશે. અમારી ટીમના ખેલાડી બ્રેસવેલ ઇજાગ્રસ્ત બન્યા. બ્રેસવેલ સારો ખેલાડી છે, તેઓ ઇજાગ્રસ્ત થવાથી અમને મોટી ખોટ સાલશે. પણ અમે પુરી ક્ષમતાથી અને વિશ્વાસથી રમતમાં ઉતરીશું. જેથી ટોસ જીત્યા કે કરીએ એ મોટું ફેક્ટર નહી બને. હા, અમદાવાદ ખાતે સાંજે ડયુ ફેક્ટર મેચ પર અસર કરી શકશે. કોઈ પણ પાછળના પરિણામોને મનમાં લઈ નહી, પણ રમતના આયોજન મુજબ અમે રમતમાં ઉતરીશું.

અફઘાનિસ્તાન સામેની સુપર ઓવરે ઘણું શીખવ્યું - એડન માર્કરમ

શનિવારે સાઉથ આફ્રિકા ન્યૂઝીલેન્ડ સામે મહત્વની મેચ રમશે. અફઘાનિસ્તાન સામેની સુપર ઓવર બાદ સાઉથ આફ્રિકા એ બોલિંગ અંગે વિશેષ તૈયારીઓ કરી છે. મેચ પહેલા આયોજિત પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સાઉથ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરામે ટી20 ક્રિકેટ ફોર્મેટમાં બોલર સામે પડકાર રહે છે કહી ઉમેર્યું કે, અમે છેલ્લી બે મેચમાં કુલ 22 એક્સ્ટ્રા રન આપ્યા જે અમારા માટે ચિંતાજનક છે.

એડન માર્કરમ એ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આફ્રિકન ટીમનું પ્રેક્ટિસ સેશન
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આફ્રિકન ટીમનું પ્રેક્ટિસ સેશન
અમે બોલેરોને વધુ શિસ્તબદ્ધ બોલિંગના પ્રદર્શન પર કામ કરીએ છીએ. હવેની મેચોમાં બોલરો એક યુનિટની જેમ પ્રદર્શન કરે. અમારી અપેક્ષા છે બોલરો પોતાની ક્ષમતાનો પૂર્ણ ઉપયોગ કરે. અમદાવાદ ખાતે સાંજની મેચમાં અમે ડયુ ફેક્ટરને ધ્યાને રાખી ફાઈનલ ટીમ પસંદ કરીશું. અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચ દરમિયાન અમને સુપર ઓવર રમવાનો અનુભવ મળ્યો, જે અમને સુપર ઓવરનો સામનો કરવા માટે ઉપયોગી સાબિત થશે. ટી20 ફોરમેટ બોલરો માટે મુશ્કેલ ફોરમેટ છે. આ વિશ્વકપમાં સાઉથ આફ્રિકા એ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામે અમે સારું પ્રદર્શન કરીશું. અમે અમારી નબળાઈઓ પર ફોક્સ કરી સારી રમત રમીશું.

