આ વિશ્વકપમાં અમને સારો અનુભવ મળ્યો છે, અમદાવાદના વિશાળ સ્ટેડિયમમાં રમવાનો રોમાંચ હશે: સ્કોટ એડવર્ડ

બુધવારે વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ટીમ ઇન્ડિયાનો મુકાબલો નેધરલેન્ડ સામે છે. ગ્રુપ A માં ટીમ ઈન્ડિયા પોઇન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર છે.

નેધરલેન્ડ ટીમના કેપ્ટન સ્કોટ એડવર્ડ
નેધરલેન્ડ ટીમના કેપ્ટન સ્કોટ એડવર્ડ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ (પરેશ દવે): બુધવારે ટીમ ઈન્ડિયા નેધરલેન્ડ સામે ટી20 વિશ્વકપની તેની અંતિમ લીગ મેચ રમશે. ટીમ ઈન્ડિયા એ ગત રવિવારે પાકિસ્તાનને કારમી હાર આપી સુપર 8 માં પ્રવેશ કર્યો છે. ઈન્ડિયા તેની ત્રણેય લીગ મેચ જીતીને ગ્રુપમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર છે. નેધરલેન્ડ સામેની મેચ પહેલા યોજાયેલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બન્ને ટીમોએ સારા પ્રદર્શન અંગે વાત કરી છે.

આ વિશ્વકપમાં અમને સારો અનુભવ મળ્યો છે: નેધરલેન્ડ કેપ્ટન

બુધવારે નેધરલેન્ડ વિશ્વકપમાં અજય રહેલી ટીમ ઈન્ડિયા સામે મહત્વની લીગ મેચ રમશે. નેધરલેન્ડ ટીમ સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રેક્ટિસ કરતા પરસેવો પાડી રહી છે. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં નેધરલેન્ડ ટીમના કેપ્ટન સ્કોટ એડવર્ડ દ્વારા નેધરલેન્ડમાં ક્રિકેટ પોપ્યુલર બનતું જાય છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ વિશ્વકપના અનુભવથી અમે ક્રિકેટમાં ઉચા સ્તરે જવાનો આત્મવિશ્વાસ આવ્યો છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમતા દેશો સાથે મેચ રમતા અમારું ક્રિકેટ સુધરી રહ્યુ છે.

આ વિશ્વકપ એસોસિયેટ દેશોની ક્રિકેટ ટીમ સામે વિશ્વાસથી રમવાની સારી તક રહ્યો છે. અમે આ વિશ્વકપમાં અમેરિકા સામે હાર મેળવી એ નિરાશા રહી, અમે એક કરતા બે મેચ જીતી શક્યા હોત તો ચોક્કસ અમારા ઉત્સાહમાં અસર કરત. અમે હવે ઈન્ડીયા ટીમ સામે મેસિવ ક્રાઉડ સામે મેદાનમાં ઉતરીશું. ઇન્ડિયન બેટ્સમેન સામે અમારો વ્યૂહ દરેક ખેલાડી માટે અલગ અલગ રહેશે. અમે અમારા આયોજિત વ્યૂહ સાથે મેચમાં ઉતરીશું. હા, ક્રિકેટ એ નેધરલેન્ડમાં પ્રથમ રમત નથી, પણ ક્રિકેટ અમારા દેશમાં ઝડપથી લોકપ્રિય બનતી રમત બનતી જાય છે. ઈન્ડિયા સામે 2022માં રમવાનો અનુભવ છે. 2022ની એ ટીમ અને આજની ટીમ જેમાં બંને દેશના ખેલાડીઓ બદલાયા છે, જેની અસર બુધવારની મેચ પર નહી પડે.

સ્ટેડીયમમાં મેચ જોવા માનવ મહેરામણ ઉમટશે

બુધવારે વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ટીમ ઇન્ડિયાનો મુકાબલો નેધરલેન્ડ સામે છે. ઈન્ડિયા પોઇન્ટ ટેબલ પર ટોપ પર છે સાથે કોલંબો ખાતે પાકિસ્તાનને હરાવી પૂરા આત્મવિશ્વાસમાં છે. ઈન્ડિયા તેની ત્રણેય લીગ મેચમાં વિજયી બન્યું છે. જ્યારે નેધરલેન્ડ તેની ત્રણ પૈકી એક જ મેચ જીત્યું છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે આ વર્લ્ડ કપની પહેલી મેચ ઈન્ડીયા રમી રહ્યું છે, અંદાજે 70 થી 80 હજાર પ્રેક્ષકો મેચ જોવા આવે એવો હાલ અંદાજ છે.

આ વિશ્વકપમાં ટીમ ઈન્ડિયા એ USA, નામીબિયા અને પાકિસ્તાનને હરાવ્યું છે. આ વિશ્વકપમાં ઈન્ડિયા તરફથી બોલિંગ અને બેટીંગમાં સારું પ્રદર્શન રહ્યું છે. ટીમ એક જ ખેલાડી પર આધાર ના રાખતા ટીમ તરીકે ઉત્તરો ઉત્તર શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી રહી છે. ઇન્ડિયન કેપ્ટન સૂર્યા કુમાર યાદવે USA સામે કેપ્ટન ઇનિંગ્સ રમી વિશ્વકપમાં વિજયી શરૂઆત આપી. નામિબિયા સામે વિકેટ કીપર બેટ્સમેન ઈશાન કિશને સદી ફટકારી અને પાકિસ્તાન સામે ધુંઆધાર બેટિંગ કરી વિજયમાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો હતો. લીગ મેચોમાં ભારતીય ફાસ્ટ બોલર્સ અને સ્પિનરનું ફોર્મ સારું છે. સુપર 8 માં ટીમ ઈન્ડિયાનું સ્થાન નક્કી હોવાથી ટીમમાં બેન્ચ સ્ટ્રેન્થને મોકો આપે એવી શક્યતા છે.

