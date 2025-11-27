ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયા કેટલી તૈયાર છે? તેમની તાકાત અને નબળાઈઓ વિશે જાણો
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ રમવાની છે. તે પહેલાં, ચાલો જાણીએ કે ટીમ કેટલી મજબૂત છે અને તેની ખામીઓ શું છે.
Published : November 27, 2025 at 7:41 PM IST
હૈદરાબાદ: ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે અને 8 માર્ચે ટુર્નામેન્ટના વિજેતા જાહેર થવાની સાથે સમાપ્ત થશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 20 ટીમો ભાગ લેશે, જેને પાંચ-પાંચના ચાર ગ્રુપમાં વિભાજીત કરવામાં આવશે. લીગ સ્ટેજ પછી, સુપર 8 મેચો રમાશે, જ્યાં દરેક ગ્રુપમાંથી ટોચની બે ટીમો ક્વોલિફાય થશે. ભારત શ્રીલંકા સાથે આ ટુર્નામેન્ટનું સહ-યજમાન બનશે.
આ ક્રિકેટના ભવ્ય કાર્યક્રમમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ તેના ટાઇટલનો બચાવ કરશે. ભારતે રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપમાં 2024 T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. હવે, ટીમ ઇન્ડિયા સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે પ્રવેશ કરશે. પરંતુ તે પહેલાં, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે: ટીમ ઇન્ડિયા આ વર્લ્ડ કપ માટે કેટલી તૈયાર છે?
આજે, અમે તમને જણાવીશું કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે કેટલી તૈયાર છે. ટુર્નામેન્ટનું શેડ્યૂલ ગયા મંગળવારે સાંજે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, "ટી20 વર્લ્ડ કપમાં જવું એક મોટો પડકાર છે. હું આ ટીમનું નેતૃત્વ કરવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. તે ટ્રોફી જોઈને મને ઘણી પ્રેરણા મળે છે. અમને લાગ્યું કે આપણે આ ટ્રોફી જીતવી પડશે."
આ બેટ્સમેન ટીમમાં એક મજબૂત કડી સાબિત થશે
સૂર્યકુમાર યાદવ કેપ્ટન તરીકે ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે તૈયાર છે, પરંતુ શું તેની ટીમ તૈયાર છે? આ પ્રશ્ન ભારતની ટી20 ટીમમાં કેટલીક ખામીઓને કારણે ઉભો થાય છે. અભિષેક શર્મા ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તેણે ટીમ માટે 29 મેચોમાં 28 ઇનિંગ્સમાં 1012 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે સદી અને છ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેની સરેરાશ 37.48 અને સ્ટ્રાઇક રેટ 189.51 રહી છે.
ઓપનિંગમાં એક નબળી કડી
આ ટીમમાં સૂર્યની ખામીઓ સ્પષ્ટ થઈ જ્યારે સંજુ સેમસનને ઓપનિંગ સ્લોટમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યો અને તેના સ્થાને શુભમન ગિલને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો, જેને ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો. ભારત માટે T20 ઓપનર તરીકે સંજુનું પ્રદર્શન ઉત્તમ હતું, પરંતુ T20 ક્રિકેટમાં ગિલનું પ્રદર્શન ખૂબ જ સામાન્ય છે. સંજુ સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરતા, તેણે 17 ઇનિંગમાં ત્રણ સદી અને એક અડધી સદી સાથે 522 રન બનાવ્યા છે. ગિલે 33 ઇનિંગમાં એક સદી અને ત્રણ અડધી સદી સાથે 837 રન બનાવ્યા છે.
આ ડાબોડી બેટ્સમેનને સુધારા કરવાની જરૂર પડશે
ટીમ ઇન્ડિયા પાસે ત્રીજા નંબર પર સૂર્યકુમાર યાદવ અને ચોથા નંબર પર તિલક વર્મા હશે. સૂર્યાના 95 T20 મેચોમાં 2745 રન છે, પરંતુ તેનું તાજેતરનું ફોર્મ ચિંતાનો વિષય છે અને તેને તેને દૂર કરવાની જરૂર પડશે. તિલક 36 મેચોમાં બે સદી અને ચાર અડધી સદી સાથે 996 રન બનાવી ચૂક્યો છે, પરંતુ મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગોએ તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ ધીમો રહે છે, જેને સંબોધિત કરવાની અને વધારવાની જરૂર છે.
આ ઓલરાઉન્ડરને બોલિંગમાં સુધારાની જરૂર
ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા અને શિવમ દુબે ટીમ ઇન્ડિયા માટે તાકાત બની શકે છે. હાર્દિક બેટ અને બોલ બંનેમાં પાવરહાઉસ છે, જ્યારે શિવમ દુબેનું તાજેતરનું ફોર્મ ચિંતાનું કારણ છે. દુબે પહેલાની જેમ વારંવાર રન બનાવી રહ્યો નથી. વધુમાં, તેણે તેની બોલિંગમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરવાની અને ટીમ માટે વિકેટ લેવાની જરૂર પડશે.
સ્પિન બોલિંગ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે
૨૦૨૬નો T20 વર્લ્ડ કપ ભારતમાં રમાવાનો છે. આ પરિસ્થિતિમાં સ્પિનરો મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. ભારત પાસે સ્પિનરોની મજબૂત ટીમ છે, જેમાં વરુણ ચક્રવર્તી (29 મેચ - 45 વિકેટ), કુલદીપ યાદવ (49 મેચ - 88 વિકેટ), અક્ષર પટેલ (83 મેચ - 79 વિકેટ) અને વોશિંગ્ટન સુંદર (57 મેચ - 51 વિકેટ)નો સમાવેશ થાય છે. તેથી, સ્પિન બોલિંગ ભારતની તાકાત રહેશે.
ભારતના નંબર 1 ટી20 બોલર ફાસ્ટ બોલિંગમાં મદદ કરશે
ટીમ ઈન્ડિયા પાસે જસપ્રીત બુમરાહના રૂપમાં વિશ્વ કક્ષાનો ઝડપી બોલર હશે. તેને ભારતના નંબર 1 ટી20 બોલર અર્શદીપ સિંહનો સાથ મળશે, જેને ડાબા હાથના ડેથ-ઓવર સ્પેશિયાલિસ્ટ માનવામાં આવે છે અને તે નવા બોલથી પણ વિકેટ લે છે. બુમરાહએ 80 મેચોમાં 99 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે અર્શદીપે 68 ટી20 મેચોમાં 105 વિકેટ લીધી છે.
ભારતની તાકાતમાં વિસ્ફોટક બેટ્સમેન અભિષેક શર્માનો સમાવેશ થાય છે. હાર્દિક પંડ્યા જેવો ઓલરાઉન્ડર ગમે ત્યારે રમતને પોતાની તરફેણમાં ફેરવી શકે છે. સૂર્યા પાસે કેપ્ટનશિપનો અનુભવ અને વિશ્વ ચેમ્પિયનનો અનુભવ છે. ટીમનો સ્પિન વિભાગ ભારતને વધુ મજબૂતી પ્રદાન કરે છે. ભારતની નબળાઈઓમાં તિલકનો ઓછો સ્ટ્રાઈક રેટ અને શિવમ દુબેનો ઓલરાઉન્ડર તરીકેનો અભાવ શામેલ છે. તેથી, ભારતને આ નબળાઈઓને શક્તિમાં રૂપાંતરિત કરવાની જરૂર પડશે.
