ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે સારા સમાચાર, રિંકુ સિંહ ટીમમાં જોડાશે
ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ચેન્નાઈમાં ઝિમ્બાબ્વે સામેની આ મેચ પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયાના બેટિંગ કોચ એ રિંકુ સિંહ અંગે મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપી છે.
Published : February 25, 2026 at 6:13 PM IST
ચેન્નઈ: ભારતીય ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં પોતાના અભિયાનની શરૂઆત નિરાશાજનક રીતે કરી હતી, જેમાં અમદાવાદ સ્ટેડિયમમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 76 રનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે, ટીમ ઇન્ડિયાએ તેની આગામી બંને મેચ જીતવી પડશે અને અન્ય મેચોના પરિણામો પર પણ આધાર રાખવો પડશે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની મેચ પછી, ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડી રિંકુ સિંહ તેના પિતાની અચાનક બીમારીને કારણે ઘરે પરત ફર્યા હતો. ટીમ ઇન્ડિયાના બેટિંગ કોચ, સિતાંશુ કોટકનું નિવેદન હવે બહાર આવ્યું છે કે શું રિંકુ ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ પહેલા ટીમમાં જોડાશે કે નહીં.
રિંકુ સિંહ આજે સાંજ સુધીમાં ટીમમાં જોડાશે
ભારતીય ટીમના બેટિંગ કોચ, સિતાંશુ કોટક, જેમણે ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચના એક દિવસ પહેલા પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપી હતી, તેમને રિંકુ સિંહ વિશે પૂછવામાં આવ્યું. તેમણે જવાબ આપ્યો કે તેમને આશા છે કે રિંકુ આજે સાંજ સુધીમાં ટીમ સાથે પાછો ફરશે. પાછલી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની હાર અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં, તેમણે કહ્યું કે ઘરઆંગણે વર્લ્ડ કપ રમવાથી ટીમ પર દબાણ આવે છે, અને અપેક્ષાઓ વધારે છે. આપણે તેનો સકારાત્મક રીતે સામનો કરવો જોઈએ. પરંતુ આપણે તે દબાણને સંભાળવા માટે પૂરતા સારા છીએ. આપણને ફક્ત તે ગતિની જરૂર છે.
⚡️UPDATE⚡️— Cricbuzz (@cricbuzz) February 25, 2026
India's batting coach Sitanshu Kotak has confirmed that Rinku Singh will be rejoining the squad ahead of their must-win Super Eights clash vs Zimbabwe in Chennai. pic.twitter.com/esMKGx8CZM
ફક્ત એક ખેલાડી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત ન કરવું જોઈએ
ટીમ ઈન્ડિયાના ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માનું આ T20 વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી ખરાબ પ્રદર્શન રહ્યું છે. તેમના વિશે પૂછવામાં આવતા, સિતાંશુ કોટકે કહ્યું કે બીમારીમાંથી પાછા ફર્યા પછી અભિષેક પોતાની લય શોધી શક્યો નથી, પરંતુ તે પોતાનું જૂનું ફોર્મ પાછું મેળવવાથી દૂર નથી. આપણે ફક્ત એક ખેલાડી પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત ન કરવું જોઈએ. જો આપણે એક દિવસના પ્રદર્શનને અવગણીએ, તો છેલ્લી મેચ છેલ્લા બે મેચોમાં આપણો સૌથી ખરાબ દિવસ હતો, પરંતુ આપણે તેનાથી આગળ વધવું જોઈએ. ટીમ ઇન્ડિયાનો સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાનો માર્ગ વધુને વધુ મુશ્કેલ બન્યો છે, અને તેમણે પોતાની મેચ તેમજ દક્ષિણ આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચેની મેચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે, જેનું પરિણામ નિર્ણાયક રહેશે.
