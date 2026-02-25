ETV Bharat / sports

ભારતનો ઝિમ્બાબ્વે સામે મજબૂત T20 રેકોર્ડ, જુઓ બંને ટીમના હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ

ભારતીય ટીમ હવે T20 વર્લ્ડ કપના સુપર આઠ મેચમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે ટકરાશે.

IND VS ZIM
IND VS ZIM (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
IND VS ZIM HEAD TO HEAD: દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સુપર આઠમાં મળેલી હાર બાદ, ભારતીય ટીમ મજબૂત વાપસી કરવા માંગે છે. ભારત હવે ગુરુવારે ઝિમ્બાબ્વે સામે ટકરાશે, જે બંને ટીમો માટે કરો યા મરો જેવી મેચ હશે. સેમિફાઇનલની આશા જીવંત રાખવા માટે ભારતને ઝિમ્બાબ્વે સામે મોટી જીતની જરૂર પડશે. ચાહકો માટે એકમાત્ર આશ્વાસન એ છે કે ભારતનો ઝિમ્બાબ્વે સામે ઉત્તમ T20 રેકોર્ડ છે અને તેમને હરાવવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન હોવી જોઈએ.

બંને પહેલી વાર 2010 માં એકબીજા સામે ટકરાયા હતા

ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે કુલ 13 T20 મેચ રમાઈ છે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 10 જીતી છે. ઝિમ્બાબ્વે ફક્ત ત્રણ જ જીતી શક્યું છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં બંને દેશો ફક્ત એક જ વાર એકબીજા સામે ટકરાયા છે, જેમાં ભારત જીત્યું હતું. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની દ્વિપક્ષીય શ્રેણીની બધી મેચ ઝિમ્બાબ્વેના હરારેમાં રમાઈ છે. બંને દેશો વચ્ચે પહેલી T20 ક્રિકેટ મેચ 12 જૂન, 2010 ના રોજ રમાઈ હતી, જેમાં ભારતે છ વિકેટથી જીત મેળવી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ 13 જૂનના રોજ શ્રેણીની બીજી અને અંતિમ મેચ સાત વિકેટથી જીતીને ક્લીન સ્વીપ હાંસલ કર્યો હતો.

વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી ફક્ત એક જ મુકાબલો થયો છે

ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ફક્ત એક જ વાર ઝિમ્બાબ્વેનો સામનો કર્યો છે, જ્યારે બંને ટીમો 2022 માં મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર મળી હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 186 રન બનાવ્યા, જેમાં સૂર્યકુમાર યાદવે અણનમ 61 રન બનાવ્યા. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ઝિમ્બાબ્વે 17.2 ઓવરમાં 115 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 71 રનથી મેચ જીતી લીધી. તેથી, આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા પાસેથી બધાને આવા જ પ્રદર્શનની અપેક્ષા રહેશે.

ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11માં ફેરફાર થઈ શકે છે

ચેન્નાઈમાં ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે, અને ટોસ અડધો કલાક વહેલો, સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. દરમિયાન, સમાચાર છે કે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં બે ફેરફાર થઈ શકે છે. ભારતીય ટીમની ઓપનિંગ જોડીએ અત્યાર સુધી કોઈપણ મેચમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું નથી, ભલે ગમે તે ઓપનર ટીમમાં આવ્યો હોય. અભિષેક શર્માથી લઈને ઈશાન કિશન સુધી, દરેક જણ રન માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. સંજુ સેમસન એક મેચમાં રમ્યો, અને તે સારી શરૂઆત કર્યા પછી આઉટ થયો.

