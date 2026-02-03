T20 વર્લ્ડ કપ 2026 વોર્મ-અપ: ટીમ ઈન્ડિયા વોર્મ-અપ મેચ રમશે, મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે
ટીમ ઈન્ડિયા T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા તેની વોર્મ-અપ મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. જાણો હવે જાણો મેચ ક્યારે રમાશે અને કયા સમયે શરૂ થશે.
Published : February 3, 2026 at 8:15 PM IST
IND vs SA: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી મેચ 7 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે. આ પહેલા હાલમાં વોર્મ-અપ મેચો ચાલી રહી છે. હવે, ટીમ ઈન્ડિયા પણ તેનો પહેલો વોર્મ-અપ મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. અગાઉ, ઈન્ડિયા A ટીમ યુએસએ સામે રમી હતી. પરંતુ હવે, જ્યારે સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની એ જ ટીમ મેદાનમાં ઉતરશે, ત્યારે તે વર્લ્ડ કપમાં રમતી જોવા મળશે. તે પહેલાં, મેચ ક્યારે અને ક્યાં છે તે જાણો. ઉપરાંત, શરૂઆતનો સમય હમણાં જ નોંધો જેથી તમે આરામથી મેચ જોઈ શકો.
સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં ટીમ ઈન્ડિયા 7 ફેબ્રુઆરીએ ટી20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાનો પહેલો મેચ રમશે. આ મેચ ભારત અને યુએસએ વચ્ચે રમાશે. તે પહેલા ભારતીય ટીમ પોતાની તૈયારીઓની ચકાસણી કરવા માટે એક વોર્મ-અપ મેચ રમશે. આ મેચ ૪ ફેબ્રુઆરી, બુધવારના રોજ રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયાનો કેમ્પ હાલમાં મુંબઈમાં છે. થોડા ખેલાડીઓ સિવાય, બાકીના બધા હાલમાં પોતાની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી રહ્યા છે.
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પોતાનો વોર્મ-અપ મેચ રમશે. જેમ આપણે પહેલાથી જ ઉલ્લેખ કર્યો છે, આ મેચ ૪ ફેબ્રુઆરીએ રમાશે. આ મેચ મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. આ મેચ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. દક્ષિણ આફ્રિકા પણ ખૂબ જ મજબૂત ટીમ છે. ભલે આ એક વોર્મ-અપ મેચ હોય, પણ એવી શક્યતા છે કે આ મુકાબલો ખૂબ જ નજીકનો રહેશે અને કોઈપણ ટીમ જીતી શકે છે.
It’s time for the ICC Men's #T20WorldCup 2026 warm-up fixtures 👊— ICC (@ICC) February 2, 2026
Here's how you can catch all the action LIVE 📺👇https://t.co/AVXYwfct6z
ટીમ ઈન્ડિયાએ તાજેતરમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમી હતી, જેમાં તેણે 4-1થી જીત મેળવી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલી ત્રણ મેચ જીતીને શ્રેણી સુરક્ષિત કરી હતી. જોકે, કેટલાક પ્રયોગોને કારણે ચોથી મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ ટીમે શ્રેણીનો અંત જોરદાર જીત સાથે કર્યો હતો.
આ દરમિયાન, ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા વોર્મ-અપ મેચમાં, બધાની નજર ભારતીય ટીમની ઓપનિંગ જોડી પર રહેશે. શું સંજુ સેમસન અભિષેક શર્મા સાથે જોડાશે કે પછી ઈશાન કિશનને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવશે? ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીમાં, જ્યારે સંજુ સેમસન સતત તકો મળવા છતાં નિષ્ફળ ગયો, ત્યારે ઈશાન કિશન ત્રીજા નંબર પર શાનદાર બેટિંગ કરી અને સદી પણ ફટકારવામાં સફળ રહ્યો.
