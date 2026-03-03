સેમિફાઇનલ પહેલા સેમ કુરન એ ભરી હુંકાર, પેટ કમિન્સના નિવેદન અપાવી યાદ
ભારત સામેની T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ પહેલા, ઇંગ્લેન્ડના સેમ કુરેને કહ્યું કે બંને ટીમો એકબીજા સામે એટલી બધી રમી છે કે છુપાવવા માટે કંઈ નથી.
Published : March 3, 2026 at 6:52 PM IST
IND VS ENG SAM CURRAN STATEMENT: ભારત સામેની T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ પહેલા, ઇંગ્લેન્ડના સેમ કુરનએ કહ્યું કે બંને ટીમો એકબીજા સાથે એટલી બધી રમી છે કે છુપાવવા માટે કંઈ નથી, પરંતુ તે તેમની ટીમ પાસેથી મજબૂત પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખે છે. સેમિફાઇનલમાં ભારતને દસ વિકેટથી હરાવીને ઇંગ્લેન્ડે 2022નો ખિતાબ જીત્યો હતો, જ્યારે ભારતે ઇંગ્લેન્ડને 78 રનથી હરાવીને 2024નો ખિતાબ જીત્યો હતો. બંને દેશો 5 માર્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ચાલી રહેલા T20 વર્લ્ડ કપમાં ટાઇટલ માટે લડશે.
અમે આ સ્ટેડિયમમાં એટલું બધું રમ્યા છીએ કે...
"અમે આ મેદાન પર ઘણું રમ્યા છીએ, તેથી કંઈ છુપાયેલું નથી," કુરનએ વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ઈંગ્લેન્ડના પ્રેક્ટિસ સત્ર પહેલાં કહ્યું. "અમારી પાસે બે દિવસની પ્રેક્ટિસ છે, જે અમને પરિસ્થિતિઓમાં અનુકૂલન કરવામાં મદદ કરશે. અમે આ સ્ટેડિયમમાં એટલું બધું રમ્યા છીએ કે અમે વિવિધ પરિસ્થિતિઓથી ટેવાઈ ગયા છીએ. અમે ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે ઘણું રમીએ છીએ, તેથી કંઈ છુપાયેલું નથી."
🚨SAM CURRAN ON SEMI-FINAL VS INDIA.🚨— Sam (@Cricsam01) March 3, 2026
Sam Curran🎙️: “Last year helped me grow as a player. Time out of the side turned into a positive. Now, being back in a WC semifinal against India is special. I’ve got great memories in semis and I’m excited. 😇pic.twitter.com/PAIjmvmFKy
આ ટુર્નામેન્ટમાં ઈંગ્લેન્ડનું પ્રદર્શન અસ્થિર રહ્યું છે, તેણે નેપાળને ચાર રનથી હરાવ્યું હતું અને પછી સુપર આઠમાં પાકિસ્તાનને બે વિકેટથી હરાવ્યું હતું. કુરનએ કહ્યું, "ભૂતકાળના પ્રદર્શન હવે કોઈ ફરક પાડતા નથી. આ વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ છે, અને અમે અમારું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરીશું."
Another bold ‘silence the crowd’ warning ahead of India’s big knockout night! 😬— CRICKETNMORE (@cricketnmore) March 3, 2026
Sam Curran hopes to silence the Wankhede crowd! pic.twitter.com/aizaPpITY2
ભારતીય ટીમ શાનદાર છે
વાનખેડે સ્ટેડિયમ ભારતીય સમર્થકોથી ભરેલું હશે, પરંતુ કુરન જાણે છે કે તેમને કેવી રીતે શાંત કરવું. "તે એક શાનદાર સ્ટેડિયમ છે. મને ખાતરી છે કે ગુરુવારે રાત્રે શાંત રહેશે. ભારતીય ટીમ શાનદાર છે, પરંતુ અમારા મોટાભાગના ખેલાડીઓ IPLમાં તેમની સામે રમ્યા છે. અમને કોઈ પણ વાતનો ડર નથી, અને બંને ટીમો સેમિફાઇનલના પડકાર માટે ઉત્સાહિત હશે."
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડનું એકબીજા સામે પ્રદર્શન
રેકોર્ડ મુજબ, બંને દેશો 29 મેચોમાં એકબીજા સામે ટકરાયા છે. જેમાં ઇંગ્લેન્ડે 12 જીત મેળવી છે, જ્યારે ભારતે 17 જીત મેળવી છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં, બંને દેશો 5 વખત આમને-સામને થયા છે. ભારતે 3 મેચ જીતી છે અને 2 હારનો સામનો કર્યો છે.
