ભારત આજથી T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાના અભિયાનની કરશે શરૂઆત, USA સાથે પહેલો મુકાબલો
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારત વાનખેડે T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં USA સાથે પોતાની પહેલી મેચ સામે રમશે.
Published : February 7, 2026 at 12:10 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય ટીમ આજે 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ટીમ ઈન્ડિયા આજે USA સામે ટકરાશે, એક એવી ટીમ જે સખત મહેનત અને વિશ્વાસ દ્વારા આ સ્થાન પર પહોંચી છે. કાગળ પર આ ટીમ ભારતીય ટીમ કરતા નોંધપાત્ર રીતે નબળી દેખાઈ શકે છે, પરંતુ T20 માં કોઈ પણ ટીમ નબળી માનવામાં આવતી નથી.
ભારતીય ટીમ સારી રીતે તૈયાર થઈને ટૂર્નામેન્ટમાં એન્ટ્રી મારે છે. હાલમાં જ ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઘરઆંગણે 4-1થી શ્રેણીની જીતીને પોતાની તાકાતનો પરચો બતાવી ચુકી છે. ટીમ નક્કી છે, ભૂમિકાઓ વ્યાખ્યાયિત છે, અને બાકી રહેલું બધું પ્રદર્શન છે. આ ટીમનું મોટાભાગનું ધ્યાન બેટિંગ ઓર્ડરના ટોચ પર છે, જ્યાં અભિષેક શર્મા ભારતની સિઝનના પ્રેરક બળ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે.
No respite when the aim is to repeat & defeat history!
પાવરપ્લેમાં નિર્ભય અને એક વખત સેટ થઈ ગયા પછી સતત તે બોલરોને તેમની લંબાઈ મળે તે પહેલાં ગતિ આપે છે. આ હવે તેનું મંચ છે, વચન તરીકે નહીં, પરંતુ હાજરી તરીકે. તેની સાથે, ઇશાન કિશન ફોર્મ સાથે પાછો ફર્યો છે જે ચર્ચાનો અંત લાવવા માટે પુરતી છે. એક શાનદાર ડોમેસ્ટિક સિઝન, ન્યુઝીલેન્ડ સામે T20I સદી અને વોર્મ-અપમાં 20 બોલમાં 53 રનની મદદથી ગ્લોવ્સ અને ઓપનિંગ સ્લોટ બંને સુરક્ષિત થઈ ગયા છે. તે ઇરાદા સાથે ઇરાદાનું મિશ્રણ છે.
તેમની પાછળ એક મજબૂત મધ્યમ ક્રમ છે.
સૂર્યકુમાર યાદવની કલ્પનાશક્તિ, હાર્દિક પંડ્યાની તાકાત અને સંતુલન, અને અંતે રિંકુ સિંહની શાંતતા. આ એક બેટિંગ ક્રમ છે જે બોલરો પર નિયંત્રણ વૈકલ્પિક ન બને ત્યાં સુધી દબાણ લાવવા માટે રચાયેલ છે.
બોલિંગમાં, ભારતે વિશેષતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. જસપ્રીત બુમરાહ અને અર્શદીપ સિંહ શરૂઆત અને અંતમાં સ્પષ્ટતા લાવે છે. હર્ષિત રાણાની ગતિ મધ્ય ઓવરોમાં અસરકારક છે, જ્યારે વરુણ ચક્રવર્તીનો રહસ્યમય સ્પિન, કુલદીપનો સતત પ્રયાસ અને અક્ષર પટેલનું ભાગીદારી તોડવાનું કાર્ય બેટ્સમેનોની લયને એકવાર સેટ થઈ જાય પછી તેને વિક્ષેપિત કરવા માટે રચાયેલ છે. આ ટીમ ફક્ત મેચ જીતવા માટે બનાવવામાં આવી નથી. તે વિરોધી ટીમ પર પ્રભુત્વ મેળવવા માટે બનાવવામાં આવી છે.
The calm before the storm!
ICC's Rank 1 T20I batter is all set to kickstart the campaign!
ICC Men’s #T20WorldCup 2026 👉 #INDvUSA | Sat, Feb 7, 6 PM pic.twitter.com/85HYnaPcmV
USA તૈયાર છે
USA માટે, ઓપનિંગ નાઇટ જવાબદારી કરતાં તક વિશે વધુ હશે. વાનખેડેમાં તેમનો કોઈ ઇતિહાસ નથી, પરંતુ યાદો વગર નહીં. 2024 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન પરનો તેમનો વિજય હજુ પણ એ નક્કી કરે છે કે આવી પળોને તેઓ કેવી રીતે જુએ છે. મહેમાન તરીકે તેઓ મંજુરી માંગનારા નહીં, પરંતુ એક એવી ટીમ તરીકે જે સમજે છે કે T20 ગેમ કેટલી ઝડપથી પરીણામો બદલી શકે છે.
મોનંક પટેલનું નેતૃત્વ તે પરિવર્તનનું પ્રતિબિંબિત કરે છે. ઘોંઘાટની જરૂર નથી, ફક્ત સ્પષ્ટતાની જરૂર છે. યુએસએને દરેક તબક્કામાં જીતવાની જરૂર નથી; તેમને કેટલાક તબક્કા નિર્ણાયક રીતે જીતવાની જરૂર છે, અને પછી બાકીનાનું સંચાલન કરવાની જરૂર છે.
SKY ki warning, matlab last warning!
Captain @surya_14kumar hai taiyaar! History REPEAT karenge, history DEFEAT karenge! 💪
ICC Men’s #T20WorldCup 2026 👉 #INDvUSA | SAT, FEB 7, 6 PM pic.twitter.com/fwhxGn6oxi
તેમની પાસે વિશ્વસનીય ખેલાડીઓ છે. મુંબઈમાં જન્મેલા અને આ પરિસ્થિતિઓમાં સારી રીતે વાકેફ સૌરભ નેત્રાવલકર, રહસ્ય કરતાં અનુભવના ફાયદા સાથે બોલિંગની શરૂઆત કરશે. તેનો ડાબોડી હાથ અને નિયંત્રણ યુએસએને પ્રશ્નો પૂછવાની સૌથી શ્રેષ્ઠ તક આપે છે. સૂર્યા, જેની સાથે તેમણે પોતાના ભારતના દિવસોમાં રમ્યો હતો, તે તેમનું લક્ષ્ય હશે.
બીજી બાજુ, અલી ખાન અભિષેકની હિટિંગ માટે યોગ્ય છે. તે એવી ગતિ લાવે છે જે સેટ બેટ્સમેનોને પણ મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે.નોસ્થુશ કેન્જીગે અને હરમીત સિંહ જ્યારે બેટ્સમેન પ્રભુત્વ મેળવવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે નિયંત્રણ પૂરું પાડે છે. આ એક બોલિંગ ગ્રુપ છે જે ડરાવવા માટે નહીં, પરંતુ દબાણ બનાવવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે.
બેટિંગમાં, એન્ડ્રીસ ગૌસ અને મિલિંદ કુમાર માર્જિનને સમજે છે, તે એક ભાગીદારી, તે એક ઓવર જે ગતિ બદલી નાખે છે. તે એક ક્ષણ જ્યારે સ્ટેન્ડ શાંત થઈ જાય છે. આ ફોર્મેટમાં, તે પૂરતું હોઈ શકે છે.
𝗚𝗘𝗧 𝗥𝗘𝗔𝗗𝗬 𝗙𝗢𝗥 𝗔 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗔𝗖𝗟𝗘 🤩— ICC (@ICC) February 6, 2026
The stars will descend upon the Wankhede Stadium for a grand Opening Ceremony of the #T20WorldCup 🏆
Details ➡️ https://t.co/YxougCMGXg pic.twitter.com/0vCI7FLaNC
વાનખેડે પિચ, મુંબઈ
વાનખેડે પિચ પોતે જ એ બરાબરી કરનાર મેદાન છે. લાલ માટીની પિચ બાઉન્સ અને ઝડપના દર્શન કરાવે છે. ટૂંકી ચોરસ બાઉન્ડ્રી જોખમ ઉપાડવા માટે બોલાવે છે,અને એકવાર ઝાકળ સ્થિર થઈ જાય, જેમ કે તે લગભગ ચોક્કસપણે થશે, નિયંત્રણ મુશ્કેલ બની જાય છે. ટોસ મહત્વપૂર્ણ છે. અનુકૂલનક્ષમતા વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. આ મેદાન ઇરાદાને પુરસ્કાર આપે છે પરંતુ ખચકાટને સજા આપે છે. એકવાર બોલ ભીનો થઈ જાય, પછી તે પ્રતિષ્ઠાની દરકાર કરતું નથી.
વાનખેડે ખાતે, ઝાકળ પરિબળ ફક્ત હવામાનની વિગતો નથી - તે એક રમત-ચેન્જર છે જે ઘણીવાર રાત્રિની મેચોનું પરિણામ નક્કી કરે છે. ટોસ જીતવો મહત્વપૂર્ણ છે. પરંતુ જો તમારે જાણવું જ જોઈએ, તો SKY નો એક ભયંકર રેકોર્ડ છે - 2025 માં સતત 16 ટોસ હારવાનો. ધોની પણ કહે છે કે તેને ઝાકળ પરિબળથી ડર લાગે છે.
મુંબઈમાં, ખાસ કરીને ફેબ્રુઆરીમાં, જ્યારે સૂર્યાસ્ત થાય છે, અને તાપમાન લગભગ 24°C સુધી ઘટી જાય છે, ત્યારે આઉટફિલ્ડ અત્યંત ભેજવાળું બની જાય છે. સ્પિનરો માટે બોલ સાબુ જેવો બની જાય છે. વરુણ ચક્રવર્તી અથવા કુલદીપ યાદવ જેવા સ્પિનરોને બોલને પકડવો લગભગ અશક્ય લાગે છે, તેઓ સ્પિન કરવાની અને લંબાઈને નિયંત્રિત કરવાની ક્ષમતા ગુમાવી દે છે. ઝડપી બોલરો માટે, વિવિધતા માટે સીમ પકડવી એક દુઃસ્વપ્ન બની જાય છે. જસપ્રીત બુમરાહ ઘણીવાર પાણીમાં પલાળેલા બોલ સાથે પ્રેક્ટિસ કરીને આ માટે તૈયારી કરે છે.
From 𝙢𝙖𝙞𝙙𝙖𝙖𝙣𝙨 to the world stage!
@surya_14kumar & Saurabh Netravalkar will face off at the Wankhede Stadium - where it all began for them
ICC Men’s #T20WorldCup 2026, #INDvUSA | SAT, 7th FEB, 6 PM pic.twitter.com/feN7xNbFov
વાનખેડે ખાતે બીજી બેટિંગ કરતી ટીમ માટે ફાયદો
ઐતિહાસિક રીતે, વાનખેડે ખાતે બીજી બેટિંગ કરતી ટીમને સ્કિડિંગ અસરને કારણે નોંધપાત્ર ફાયદો છે. જ્યારે પિચ ઝાકળથી થોડી ભીની થઈ જાય છે, ત્યારે બોલ સપાટીને પકડતો નથી; તેના બદલે, તે બેટ પરથી સરકી જાય છે. આનાથી સૂર્યકુમાર યાદવ અથવા અભિષેક શર્મા જેવા બેટ્સમેનોને તેમના શોટને સમય આપવાનું સરળ બને છે.
ભીનું આઉટફિલ્ડ વાસ્તવમાં જો બોલ ઘાસ પર સપાટ પડે તો તેને થોડો ધીમો પાડે છે, પરંતુ એકવાર તે આંતરિક વર્તુળને પાર કરે છે, ત્યારે ભેજને કારણે બોલ મેદાન પર વધુ ઝડપથી સરકી જાય છે.
𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧: repeat & defeat history!
SKY & Co. are all set for their opening clash against USA
SKY & Co. are all set for their opening clash against USA 💪
Watch ICC Men’s #T20WorldCup 2026 👉 #INDvUSA | FEB 7 pic.twitter.com/oKIKcbzmQW
વાનખેડે ટોસ આંકડા
લાઇટ હેઠળ રમાતી T20 મેચોમાં, પીછો કરતી ટીમોનો વિજય ટકાવારી લગભગ 65-70 ટકા હોય છે. પીછો કરતી ટીમોને ઘણીવાર છેલ્લા પાંચ ઓવરમાં પ્રતિ ઓવર 10 થી વધુનો રન રેટ જાળવવાનું સરળ લાગે છે, કારણ કે બોલરો તેમનું મુખ્ય શસ્ત્ર, નિયંત્રણ ગુમાવે છે.
