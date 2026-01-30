હિસ્ટ્રી રિપીટ કરેંગે, પડોશી કો ડિફીટ કરેંગે, જુઓ વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારત-પાક મેચનો પ્રોમો
ભારત અને પાકિસ્તાન 15 ફેબ્રુઆરીએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં એકબીજા સામે ટકરાશે.
Published : January 30, 2026 at 5:17 PM IST
હૈદરાબાદ: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની સૌથી મોટી મેચ માટેના પ્રમોશનલ વીડિયોએ ચાહકોના ઉત્સાહને વધુ વેગ આપ્યો છે. પ્રોમોમાં ગ્રેટેસ્ટ રાઈવલરી કહીને પાકિસ્તાનન પર નિશાન સાધ્યું છે. એવું લાગે છે કે આ પ્રોમો ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પાકિસ્તાનની સિરીઝનો સીધો જવાબ છે, જેમાં "નો હેન્ડ શેક" નો ઉલ્લેખ કરીને ભારતની મજાક ઉડાવવામાં આવી હતી.
IND vs PAK મેચ પ્રોમો
સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ દ્વારા રજૂ કરાયેલ IND vs PAK મેચ પ્રોમોમાં, ભારતીય યુટ્યુબર અભિષેક મલ્હાન કેટલાક ચાહકો સાથે ભારતીય ટીમની જર્સી પહેરેલા જોવા મળે છે. વીડિયોમાં, તે મજાકમાં એક પાકિસ્તાની સમર્થકને "સૌથી મોટી રાઈવલરી " નો અર્થ સમજાવે છે, કહે છે કે આ વખતે T20 વર્લ્ડ કપમાં, 7-1 ના સ્કોરલાઇનને 8-1 માં ફેરવવી પડશે. તે એમ પણ કહે છે કે, હિસ્ટ્રી રિપીટ કરેગે, પડોશી કો ડિફીટ કરેગે.
भारत पाकिस्तान के #T20WorldCup मैच के लिए स्टार स्पोर्ट्स का विज्ञापन देखिए।#IndVsPak pic.twitter.com/5xtUBlB6dP— Mukesh Mathur (@mukesh1275) January 29, 2026
ભારત-પાકિસ્તાન રાઈવલરી
નોંધનીય છે કે તાજેતરના વર્ષોમાં, ભારત-પાકિસ્તાન રાઈવલરી એકતરફી બનતી જઈ રહી છે. ગયા વર્ષે, ભારતે એશિયા કપમાં પાકિસ્તાનને ત્રણ વખત હરાવ્યું હતું, જેનાથી સ્પષ્ટ થયું હતું કે બંને ટીમો વચ્ચેની રાઈવલરી હવે પહેલા જેવી રહી નથી. પરંતુ હવે, ફક્ત રમતગમત કરતાં વધુ, બંને દેશો વચ્ચે રાજકીય રાઈવલરી તીવ્ર બની છે, અને તેની અસર મેદાન પર પણ દેખાય છે.
This time, belief is stronger than the record books. 🔥@ImRo45’s message is clear - this team knows what it takes.— Star Sports (@StarSportsIndia) January 26, 2026
Defending champions are ready to repeat the history & defeat the history, rewriting what’s never been done before. 💙
One nation. One team. One mission. 🏆
ICC… pic.twitter.com/31V97oc84O
એશિયા કપમાં નવો વિવાદ ઉભો થયો
ગયા વર્ષના એશિયા કપમાં, ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ, જ્યારે ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, ત્યારે નકવીએ તેને સોંપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને તેને પોતાની સાથે લઈ ગયો હતો. આ બધું ભારત-પાકિસ્તાન મેચોને વધુ રોમાંચક બનાવી રહ્યું છે.
IND vs PAK T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચ
એ નોંધવું જોઈએ કે ભારત T20 વર્લ્ડ કપનું સહ-યજમાન છે, પરંતુ 15 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સામે રમવા માટે શ્રીલંકા જશે. ભારત અને પાકિસ્તાને 2027 સુધી ICC ઇવેન્ટ્સ માટે હાઇબ્રિડ મોડેલ હેઠળ ત્રીજા દેશમાં એકબીજા સામે રમવાનું નક્કી કર્યું છે. તેથી, 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત vs પાકિસ્તાન મેચ શ્રીલંકાના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
