ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે મફતમાં જોવી, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારત અને પાકિસ્તાન 15 ફેબ્રુઆરીએ ટકરાશે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 13, 2026 at 5:55 PM IST

1 Min Read
IND VS PAK: ભારત અને પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં 15 ફેબ્રુઆરી, રવિવારના રોજ એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ શ્રીલંકાની રાજધાની કોલંબોમાં રમાશે. બંને ટીમો મોટી મેચ માટે તૈયારી કરી રહી છે. અગાઉ, ભારત અને પાકિસ્તાન એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં ટકરાયા હતા. તો ચાલો મેચની લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ, હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડસ વિશે વિગતે જાણીએ.

બંને ટીમો શાનદાર ફોર્મમાં

ભારત અને પાકિસ્તાને T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં અત્યાર સુધીમાં બે મેચ રમી છે. ભારતે યુએસએ અને નામિબિયાને હરાવ્યું, જ્યારે પાકિસ્તાને નેધરલેન્ડ અને યુએસએને હરાવ્યું. ભારત ગ્રુપ Aમાં ચાર પોઈન્ટ સાથે આગળ છે, જ્યારે પાકિસ્તાન ચાર પોઈન્ટ સાથે બીજા ક્રમે છે.

બંને ટીમના હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડસ

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં 16 ટી-20 મેચ રમાઈ છે. જેમાં ભારતે 13 મેચ જીતી છે જ્યારે પાકિસ્તાને 3 મેચ જીતી છે.

મેચ ક્યારે અને ક્યાં જોવી?

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મોટી મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. મેચનું લાઇવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે, જ્યારે લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ JioStar પર ઉપલબ્ધ થશે. વધુમાં, મેચનું લાઇવ પ્રસારણ DD સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર મફતમાં કરવામાં આવશે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે બંને ટીમ

ભારત: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), જસપ્રિત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાઝ, રિંકુ સિંહ, વોશિંગટન સુંદર.

પાકિસ્તાન: સલમાન આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, ફખર ઝમાન, ખ્વાજા મોહમ્મદ નાફે (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, સલમાન મિર્ઝા, નસીમ શાહ, સાહિબજાદા ફરહાન (વિકેટકીપર), સૈમ અયુબ, શાહીન આફ્રિદી, શાદાબ ખાન, ઉસ્માન ખાન, ઉસ્માન તારિક.

