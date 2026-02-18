આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને નેધરલેન્ડ વચ્ચે મુકાબલો, ટીમમાં થઈ શકે છે ફેરફાર
ભારતીય ટીમ આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ગ્રુપ A ના અંતિમ મેચમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે ટકરાશે. મેચ સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે.
IND VS NED: આજે વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારતીય ટીમનો મુકાબલો નેધરલેન્ડ સામે છે. ભારતીય ટીમ સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે. આ મેચમાં કંઈપણ દાવ પર ન હોવાથી, ભારત પાસે તેમના બેન્ચ ખેલાડીઓની કસોટી કરવાની તક હશે. આ ટીમ ઇન્ડિયા માટે આગામી રાઉન્ડમાં સંપૂર્ણ તાકાત સાથે રમતા જોવા માંગતા કેટલાક ખેલાડીઓને આરામ આપવાની તક પણ રજૂ કરે છે. જોકે, ચાર દિવસ પછી તે જ સ્થળે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની મેચ અને સંભવિત ફાઇનલ નજીક હોવાથી, ભારત તેના મુખ્ય ખેલાડીઓને શક્ય તેટલો વધુ અનુભવ આપવા માંગશે. આનો અર્થ એ છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટ પાસે બે વિચારણાઓ હોઈ શકે છે. તેથી, નેધરલેન્ડ્સ સામેની આજની મેચમાં ભારતની ઇલેવન શું હશે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
ભારત આ મેચ માટે જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપી શકે છે, અને મોહમ્મદ સિરાજ, જેણે પહેલી મેચમાં સારું પ્રદર્શન કરીને ત્રણ વિકેટ લીધી હતી, તેનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવી શકે છે. પાકિસ્તાન સામેની છેલ્લી મેચ ચૂકી ગયેલા અર્શદીપ સિંહને પણ અમદાવાદમાં સીમિંગની સ્થિતિને કારણે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પાછા બોલાવવામાં આવી શકે છે.
અહેવાલો સૂચવે છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટ આ મેચ માટે સ્પિનર કુલદીપ યાદવ અને ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાને આરામ આપવાનું વિચારી શકે છે. ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ અને મોહમ્મદ સિરાજ તેમની જગ્યાએ લઈ શકે છે. આનાથી ટીમનું બોલિંગ કોમ્બિનેશન મજબૂત બનશે. જોકે, પહેલાથી જ એવા સંકેતો મળી રહ્યા છે કે મુખ્ય ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહ બોલિંગ આક્રમણમાં સંતુલન જાળવીને રમશે.
ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, રિંકુ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ
નેધરલેન્ડની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
મેક્સ ઓ'ડાઉડ, માઈકલ લેવિટ, બાસ ડી લીડે, કોલિન એકરમેન, સ્કોટ એડવર્ડ્સ (સી/ડબ્લ્યુકે), ઝેક લિયોન-કેચેટ, લોગન વાન બીક, આર્યન દત્ત, રોલોફ વાન ડેર મેરવે, ટિમ્મ વાન ડેર ગુગટન, ફ્રેડ ક્લાસેન
