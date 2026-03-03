Jio Hotstar ને ભૂલી જાઓ! આ ચેનલ પર IND vs ENG સેમિફાઇનલ મફતમાં જુઓ
5 માર્ચે ટીમ ઈન્ડિયા અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે વાનખેડે ખાતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની સેમિફાઇનલ રમાશે.
Published : March 3, 2026 at 2:10 PM IST
IND VS ENG LIVE STREAMING: ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. ટીમ હવે ટાઇટલથી માત્ર બે ડગલાં દૂર છે. ટીમ સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે. આ મેચ 5 માર્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચની બધી ટિકિટો વેચાઈ ગઈ છે, અને ચાહકો આ મેચ માટે નોંધપાત્ર ઉત્સાહ અનુભવી રહ્યા છે. તેથી, જે ભારતીય ચાહકો સ્ટેડિયમ પહોંચી શકતા નથી તેઓ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની સેમિફાઇનલ મેચ મફતમાં જોઈ શકશે નહીં.
મેચનું મફત લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ક્યાં થશે?
સ્ટાર નેટવર્ક પાસે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની બધી મેચોનું લાઈવ પ્રસારણ કરવાનો અધિકાર છે. ટીવી પર જોવા માટે, તમારે તમારી સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલ રિચાર્જ કરવાની જરૂર પડશે. મોબાઇલ અથવા લેપટોપ પર જોવા માટે, તમારે Jio Hotstar સબ્સ્ક્રિપ્શનની જરૂર પડશે. જો કે, જો તમે આ મેચ ટીવી પર મફતમાં જોવા માંગતા હો, તો તે ફક્ત DD Sports પર જ ઉપલબ્ધ થશે. તમારી પાસે ઘરે DD ફ્રી ડિશ ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોવી જોઈએ.
...and then there were FOUR! 😍— Star Sports (@StarSportsIndia) March 2, 2026
Super 8s ✅
It's time for the knock-outs ⏳#T20WorldCup #INDvENG #SAvNZ pic.twitter.com/6XGNZ2JoaI
મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની આ મેચ 5 માર્ચે રમાશે. બંને ટીમોના કેપ્ટન સાંજે 6:30 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. મેચનો પહેલો બોલ સાંજે 7 વાગ્યે ફેંકાશે. આ મેચ બ્લોકબસ્ટર બનવાની તૈયારીમાં છે કારણ કે બંને ટીમો ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં એકબીજા સામે આવી રહી છે.
कोलकाता से मुंबई तक… अब बारी है सेमीफाइनल की! 🔥💙#EdenGardens की गूंज अभी थमी नहीं… और अब नज़रें टिकी हैं #WankhedeStadium पर।— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) March 3, 2026
भारत सेमीफाइनल के लिए तैयार है! 🇮🇳💪
अब वानखेड़े में खुद को साबित करने का समय — एक जीत और, सपनों की उड़ान और ऊंची।#TeamIndia #MenInBlue… pic.twitter.com/deaSM1YRWn
સેમિફાઇનલમાં બંને ટીમોનો રેકોર્ડ કેવો છે?
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં એકબીજા સામે રમશે. અગાઉ, બંને ટીમો 2022 T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ટકરાઈ હતી. તે સમયે ઇંગ્લેન્ડે ભારતને એકતરફી રીતે 10 વિકેટથી હરાવ્યું હતું, જેનાથી ભારતનું ટ્રોફી જીતવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું હતું. ત્યારબાદ ભારત 2024 T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે ટકરાયું હતું. ભારતે તે મેચ 68 રનથી જીતીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. 5 માર્ચે કઈ ટીમ જીત મેળવે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
બંને ટીમો માટે ટીમ આ પ્રમાણે છે:
ભારત: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), સંજુ સેમસન, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, હાર્દિક પંડ્યા, જસપ્રીત બુમરાહ, ઈશાન કિશન, રિંકુ સિંહ, મોહમ્મદ સિરાજ, વોશિંગ્ટન સુંદર, શિવમ દુબે, અભિષેક શર્મા, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ અને તિલક વર્મા.
ઈંગ્લેન્ડ: હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર, સેમ કુરન, લિયામ ડોસન, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, જેમી ઓવરટન, આદિલ રશીદ, ફિલ સોલ્ટ, જોશ ટંગ અને લ્યુક વુડ.
આ પણ વાંચો: