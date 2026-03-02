ETV Bharat / sports

સતત ત્રીજી વખત સેમિફાઇનલમાં ભારત ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે

T20 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં ભારતનો મુકાબલો ઇંગ્લેન્ડ સામે થશે. ચાલો ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર એક નજર કરીએ...

IND VS ENG
IND VS ENG (IANS)
Published : March 2, 2026 at 1:37 PM IST

IND VS ENG SEMI FINAL: ટીમ ઈન્ડિયા 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે 5 માર્ચે ટકરાશે. ટીમ ઈન્ડિયા તેના ગ્રુપમાં બીજા સ્થાને રહી હતી, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ તેના ગ્રુપમાં ટોચ પર રહ્યું હતું. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ત્રણ મેચ બાકી છે. બે સેમિફાઇનલ રમાશે. પહેલી સેમિફાઇનલ 4 માર્ચે રમાશે. આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટકરાશે. વિજેતા ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચશે.

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે સેમિફાઇનલ મેચ 5 માર્ચે રમાશે

5 માર્ચે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની ટીમો મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ સાંજે 7 વાગ્યાથી રમાશે. ટોસ અડધો કલાક પહેલા એટલે કે સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. સતત ત્રીજી વખત, ભારત T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે. 2022 માં, ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે સેમિફાઇનલ રમાઈ હતી, અને ભારતીય ટીમ 10 વિકેટથી હારી ગઈ હતી. આ પછી, 2024 માં, ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ રમાઈ હતી, અને ટીમ ઇન્ડિયા જીતી ગઈ હતી. આ પછી, બંને ટીમો ફરીથી એકબીજા સામે ટકરાશે.

સેમિફાઇનલમાં બંને ટીમોનો રેકોર્ડ કેવો છે?

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં એકબીજા સામે રમશે. અગાઉ, બંને ટીમો 2022 T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ટકરાઈ હતી. તે સમયે ઇંગ્લેન્ડે ભારતને એકતરફી રીતે 10 વિકેટથી હરાવ્યું હતું, જેનાથી ભારતનું ટ્રોફી જીતવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું હતું. ત્યારબાદ ભારત 2024 T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે ટકરાયું હતું. ભારતે તે મેચ 68 રનથી જીતીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. 5 માર્ચે કઈ ટીમ જીત મેળવે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

સુપર 8 મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવ્યું

ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. રવિવારે ઓપનર સંજુ સેમસનની શક્તિશાળી ઇનિંગને કારણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પર ભારતનો વિજય મોટાભાગે થયો હતો. સેમસન એક છેડે ભારત માટે મજબૂત સ્થિતિ જાળવી રાખતો હતો અને અંત સુધી રમતમાં રહ્યો. કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રવિવારે રમાયેલી મેચમાં, ભારતે ટોસ જીતીને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 20 ઓવરમાં 4 વિકેટે 195 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, સંજુ સેમસનના વિસ્ફોટક અણનમ 97 રનની આગેવાની હેઠળ ભારતે 19.2 ઓવરમાં 5 વિકેટે 199 રન બનાવીને વિજય મેળવ્યો.

