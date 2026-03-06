18 મી ઓવર...જસપ્રીત બુમરાહને ઇશાન કિશનની 'ગ્રાન્ડ સેલ્યુટ', વીડિયો જોઈને દિલ ખુશ થઈ જશે
ઈંગ્લેન્ડ સામે પાંચમી ઓવરના પહેલા જ બોલ પર વિકેટ લઈને બુમરાહે ઇતિહાસ રચ્યો.
ISHAN KISHAN SALUTE TO BUMRAH: ગુરુવારે સાંજે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયાએ ઈંગ્લેન્ડને હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યારે સમગ્ર દેશ ઉજવણીમાં ઉમટી પડ્યો. પરંતુ આ ઐતિહાસિક જીત વચ્ચે, એક એવો વિડીયો સામે આવ્યો જેણે કરોડો ક્રિકેટ ચાહકોના દિલ જીતી લીધા. આ તસવીર ટીમ ઈન્ડિયાના વિકેટકીપર ઈશાન કિશનની દિગ્ગજ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને સેલ્યુટની હતી, જે હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. વાનખેડે પીચ પર જ્યારે ઈંગ્લેન્ડના બેટ્સમેન રન માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે જસપ્રીત બુમરાહ બોલને પકડી રાખ્યો. બુમરાહએ માત્ર મેચ જીતી જ નહીં પરંતુ તેની કારકિર્દીમાં એક એવો માઈલસ્ટોન પણ બનાવ્યો જે ફક્ત વિશ્વના મહાન બોલરો જ હાંસલ કરી શકે છે. મેચના અંતે ઈશાન કિશને બુમરાહને "ગ્રાન્ડ સેલ્યુટ" આપી તે આ ખાસ જીતમાં બુમરાહની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાને ઉજાગર કરે છે.
500 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ: 'જસ્સી' ક્લબ ઓફ લિજેન્ડ્સમાં એન્ટ્રી
બુમરાહએ ઈંગ્લેન્ડની ઇનિંગના પાંચમા ઓવરના પહેલા જ બોલ પર વિકેટ લઈને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. 23 જાન્યુઆરી, 2016 ના રોજ સિડનીમાં ડેબ્યૂ કરનાર બુમરાહ હવે 500 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ લેનાર આઠમો ભારતીય બોલર બન્યો છે. બુમરાહનું નામ હવે અનિલ કુંબલે, અશ્વિન, હરભજન, કપિલ દેવ, જાડેજા, ઝહીર ખાન અને જવાગલ શ્રીનાથ જેવા મહાન ખેલાડીઓની હરોળમાં જોડાયો છે.
18 મી ઓવર... જેણે ઈંગ્લેન્ડની કમર તોડી નાખી
મેચ રાંમાચક હતી પરંતુ બુમરાહના જાદુએ તેના સ્પેલની 18 મી ઓવરમાં બાજી પલટી નાખી. તે નિર્ણાયક ઓવરમાં, બુમરાહએ માત્ર 6 રન આપીને ઈંગ્લેન્ડને મેચમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર કરી દીધું. આ વર્લ્ડ કપમાં બુમરાહનું પ્રદર્શન ચમત્કારિક રહ્યું નથી. તેની પાસે હવે 6 મેચમાં 10 વિકેટ છે, જેમાં સેમિફાઇનલમાં ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકની કિંમતી વિકેટનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ઈશાનની ગ્રાન્ડ સેલ્યુટ અને ચાહકોનો પ્રેમ
જેમ ભારત મેચ જીતી ગયું, ઈશાન કિશન બુમરાહ પાસે દોડી ગયો અને તેને આદરપૂર્વક ગ્રાન્ડ સેલ્યુટ આપી હતી. આ વીડિયો અને ફોટો હવે ઈન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પણ બુમરાહની જાદુઈ બોલિંગથી પ્રભાવિત દેખાયો.
