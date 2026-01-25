ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: બાંગ્લાદેશ ટી20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર! આ ટીમને લાગી લોટરી

ICC એ બાંગ્લાદેશને T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી સત્તાવાર રીતે બહાર કરી દિધું છે.

સ્કોટલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ
સ્કોટલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 25, 2026 at 12:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 વર્લ્ડ કપ 2026: આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમને T20 વર્લ્ડ કપમાંથી સત્તાવાર રીતે બહાર કરી દીધી છે, જેનાથી બે અઠવાડિયાથી ચાલી રહેલા મડાગાંઠનો અંત આવ્યો છે.

સમાચાર એજન્સી PTI ના અહેવાલ મુજબ, ICC એ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) ના અધ્યક્ષ અમીનુલ ઇસ્લામ બુલબુલને ICC ના ગવર્નિંગ બોડીના નિર્ણયની જાણ ઇમેઇલ દ્વારા કરી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે સ્કોટલેન્ડે બાંગ્લાદેશનું સ્થાન લીધું છે.

ઇમેઇલમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ નિર્ણય એટલા માટે લેવામાં આવ્યો છે કારણ કે BCB એ ભારતની મુલાકાત અંગે નિર્ણય લેવા માટે આપવામાં આવેલી 24 કલાકની સમયમર્યાદામાં ICC ને સત્તાવાર રીતે જવાબ આપ્યો ન હતો.

નોંધનીય છે કે ICC ને સત્તાવાર રીતે જાણ કરવાના એક દિવસ પહેલા, BCB એ ઢાકામાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી, જેમાં તેની ટીમ ભારત મોકલવાનો નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને T20 વર્લ્ડ કપનો બહિષ્કાર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

વિવાદનું કારણ

ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે વધતા રાજકીય તણાવ વચ્ચે, મુસ્તફિઝુર રહેમાનને હસ્તગત કર્યા પછી IPLમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા બાદ વિવાદ શરૂ થયો. ત્યારબાદ, બાંગ્લાદેશે સુરક્ષા ચિંતાઓને ટાંકીને ભારતમાં તેની T20 વર્લ્ડ કપ મેચ રમવાનો ઇનકાર કર્યો અને માંગ કરી કે મેચો શ્રીલંકામાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે.

સ્કોટલેન્ડનો વર્લ્ડ કપમાં પ્રવેશ

બાંગ્લાદેશના આગ્રહથી સ્કોટલેન્ડને T20 વર્લ્ડ કપમાં પ્રવેશનો માર્ગ મોકળો થયો. ટીમે પાંચ T20 વર્લ્ડ કપ રમ્યા છે, પરંતુ ક્યારેય સુપર 8 માં પહોંચી શકી નથી. સ્કોટલેન્ડે 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં સ્થાન મેળવવા માટે યુરોપિયન ક્વોલિફાયરમાં ભાગ લીધો હતો, પરંતુ ઇટાલી, નેધરલેન્ડ અને જર્સીથી પાછળ રહી ગયું હતું, જેના કારણે તેઓ સીધા ટુર્નામેન્ટમાં પ્રવેશી શક્યા ન હતા. જોકે, તેમની શ્રેષ્ઠ ICC રેન્કિંગને કારણે તેમને બાંગ્લાદેશના રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા.

સ્કોટલેન્ડ ગ્રુપ C માં

બાંગ્લાદેશને બદલ્યા પછી, સ્કોટલેન્ડ હવે ગ્રુપ C માં ઈંગ્લેન્ડ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઇટાલી અને નેપાળ સાથે જોડાશે. તેનો પહેલો મેચ 7 ફેબ્રુઆરીએ કોલકાતામાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે થશે.

આ પણ વાંચો:

  1. ક્રિકેટની દુનિયામાં ભૂકંપ, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ ભારતમાં વર્લ્ડ કપ નહીં રમે
  2. આજે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી T20I મેચ, ટીમ ઈન્ડિયા શ્રેણીમાં 2-0થી આગળ

TAGGED:

SCOTLAND REPLACEMENT FOR BANGLADESH
SCOTLAND
ICC
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.