હેરી બ્રુકની સદીની મદદથી ઈંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાનને 2 વિકેટે હરાવ્યું, સેમિફાઇનલમાં પહોચનારી પહેલી ટીમ બની
સુપર 8 મેચમાં પાકિસ્તાનને ઈંગ્લેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ જીત સાથે, ઈંગ્લેન્ડ સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવનાર પ્રથમ ટીમ બની.
Published : February 25, 2026 at 1:02 PM IST
PAK VS ENG: ઇંગ્લેન્ડે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને સતત બીજી સુપર 8 મેચ 2 વિકેટથી જીતી લીધી. આ પાકિસ્તાનનો સુપર 8 માં પહેલો પરાજય હતો. ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકે શાનદાર ઇનિંગ રમીને ટીમને વિજય તરફ દોરી. પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પાકિસ્તાની ટીમ માટે સાહિબજાદા ફરહાને શાનદાર અડધી સદી ફટકારી, જેના કારણે ટીમ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 164 રન સુધી પહોંચી ગઈ. જવાબમાં, લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ઇંગ્લેન્ડની ટીમે હેરી બ્રુકની સદીની મદદથી 5 બોલ બાકી રહેતા મેચ જીતી લીધી અને આ સાથે, તેઓએ સેમિફાઇનલમાં સ્થાન પણ સુરક્ષિત કર્યું.
બ્રુકે પહેલી T20I સદી ફટકારી
ઇંગ્લેન્ડના લક્ષ્યનો પીછો કરતા કેપ્ટન હેરી બ્રુકે શાનદાર સદી ફટકારી. પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં, બ્રુકે ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી, માત્ર 51 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા. 196 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા, તેણે 10 ચોગ્ગા અને ચાર જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા. આ તેની પહેલી T20I સદી હતી. વધુમાં, વિલ જેક્સે 23 બોલમાં 28 રન બનાવ્યા.
Skipper Harry Brook’s sensational #T20WorldCup ton guides England into the semi-finals with a thrilling win over Pakistan 👏— ICC (@ICC) February 24, 2026
📝: https://t.co/vwGXfd370g pic.twitter.com/2CwAxjbWnt
સાહિબજાદા ફરહાને અડધી સદી ફટકારી
પાકિસ્તાન માટે આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં, ઓપનર સાહિબજાદા ફરહાને શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું. તેણે 45 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકારીને 140 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 63 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, બાબર આઝમ ફરી એકવાર સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, તેણે 24 બોલમાં 25 રન બનાવ્યા. ફખર ઝમાને પણ 16 બોલમાં 25 રનની જ્વલંત ઇનિંગ રમી. શાદાબ ખાને પણ અંતિમ ઓવરોમાં 11 બોલમાં 23 રન બનાવ્યા. આ મેચમાં છ બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા નહીં.
A captain's knock from Harry Brook guides England into the #T20WorldCup 2026 semi-finals 🙌— ICC (@ICC) February 24, 2026
He's the @aramco POTM 🎖️ pic.twitter.com/EaV1cvN78F
ઈંગ્લેન્ડે રેકોર્ડ બનાવ્યો
આ જીત સાથે, ઈંગ્લેન્ડે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં એક અનોખો રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યો. ઈંગ્લેન્ડ સતત પાંચ T20 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી પહેલી ટીમ બની. અગાઉ, કોઈ પણ ટીમ ચાર વખત ફાઇનલમાં પહોંચી ન હતી. અગાઉ, પાકિસ્તાન (2007, 2009, 2010, 2012) અને શ્રીલંકા (2009, 2010, 2012, 2014) ચાર-ચાર વખત સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યા હતા.
England become the first team to punch their ticket for the #T20WorldCup 2026 semi-finals 🎫 pic.twitter.com/XhUNKLui2S— ICC (@ICC) February 24, 2026
ઈંગ્લેન્ડની શાનદાર સફર 2016 માં શરૂ થઈ હતી, જ્યારે ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચી હતી પરંતુ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે હારી ગઈ હતી. ત્યારબાદ, ઈંગ્લેન્ડ 2021, 2022, 2024 અને હવે 2026 માં સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. 2022 માં, ઈંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાનને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. 2021 માં, તેઓ ન્યુઝીલેન્ડ સામે હારી ગયા અને 2024 માં, તેઓ સેમિફાઇનલમાં ભારત સામે હારી ગયા.
