સુપર 8 માં ઈંગ્લેન્ડે જીત સાથે શરૂઆત કરી, શ્રીલંકાને મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો
શ્રીલંકાના પલ્લેકેલે સ્ટેડિયમ ખાતે ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે સુપર 8 મેચ રમાઈ હતી. ઇંગ્લેન્ડે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને શ્રીલંકાને હરાવ્યું.
Published : February 22, 2026 at 8:13 PM IST
ENG VS SRI: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 42મી મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે શ્રીલંકાને 51 રનથી હરાવ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ઇંગ્લેન્ડે શ્રીલંકા માટે 147 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો. ફિલ સોલ્ટની અડધી સદીની મદદથી, ઇંગ્લેન્ડે 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 146 રન બનાવ્યા. શ્રીલંકા આ લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું, જેના કારણે આખરે મેચ હારી ગયું. ઇંગ્લેન્ડના બોલરોએ આ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. શ્રીલંકાની ટીમ 16.4 ઓવરમાં 95 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં શ્રીલંકા સામે ઇંગ્લેન્ડનો આ સતત 12મો વિજય છે.
ફિલ સોલ્ટે ઈંગ્લેન્ડ માટે અડધી સદી ફટકારી
પહેલા બેટિંગ કરતા ઈંગ્લેન્ડને જોસ બટલરના રૂપમાં પહેલો ફટકો પડ્યો. તેમનું ખરાબ ફોર્મ ચાલુ રહ્યું, તેમણે 14 બોલમાં ફક્ત 7 રન બનાવ્યા. તેમના આઉટ થયા પછી, ઈંગ્લેન્ડે સતત વિકેટ ગુમાવી, 150 રન પણ ન ફટકાર્યા. આ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડની એકમાત્ર અડધી સદી ફિલ સોલ્ટની હતી. તેમણે 40 બોલમાં 62 રન બનાવ્યા, જેમાં છ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા. નીચેના ક્રમે, વિલ જેક્સે 14 બોલમાં 21 રન બનાવ્યા. હેરી બ્રુકે 14, સેમ કુરન 11 અને જેમી ઓવરટન 10 રનનું યોગદાન આપ્યું. શ્રીલંકા માટે, ડ્યુનિથ વેલાલેગે સૌથી વધુ વિકેટ લીધી, ત્રણ વિકેટ લીધી.
A brilliant bowling effort sees England seal a commanding victory over Sri Lanka in the #T20WorldCup Super 8 👊— ICC (@ICC) February 22, 2026
📝: https://t.co/z6S9D2Pio1 pic.twitter.com/doTPDuqbY8
શ્રીલંકાના બેટ્સમેન મોટી ઇનિંગ રમવામાં નિષ્ફળ ગયા
147 રનના લક્ષ્યાંકના જવાબમાં, શ્રીલંકાના ઓપનિંગ બેટ્સમેન પણ ઇનિંગની શરૂઆત સારી રીતે કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. શ્રીલંકાએ પણ માત્ર 34 રનના સ્કોર પર પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. નિસાન્કા 9 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા, કામિલ મિશારા 6 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા, કુસલ મેન્ડિસ 4 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. પવન રત્નાયકે ખાતું ખોલ્યા વિના ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયા હતા. શ્રીલંકાના ત્રણ બેટ્સમેન ડુનિથ વેલાલેજ, કામિંદુ મેન્ડિસ અને દાસુન શનાકા 10 કે તેથી વધુ રન બનાવી શક્યા હતા. શનાકાએ 24 બોલમાં સૌથી વધુ 30 રન બનાવ્યા હતા. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી વિલ જેક્સે બોલિંગમાં સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી હતી. તેમના સિવાય જોફ્રા આર્ચર, લિયામ ડોસન અને આદિલ રશીદે બે-બે વિકેટ લીધી હતી. વિલ જેક્સને તેના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો હતો.
