ઇંગ્લેન્ડ સૌથી મોટા ઉલટફેરથી બચ્યું, શ્રીલંકા અને ન્યુઝીલેન્ડે પણ જીત સાથે કરી શરૂઆત

T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના બીજા દિવસે ઇંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ અને શ્રીલંકાએ જીત હાંસલ કરી.

શ્રીલંકા અને ન્યુઝીલેન્ડે પણ જીત સાથે કરી શરૂઆત
શ્રીલંકા અને ન્યુઝીલેન્ડે પણ જીત સાથે કરી શરૂઆત (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 8:05 AM IST

2 Min Read
T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપનો બીજો દિવસ (8 ફેબ્રુઆરી) પહેલા દિવસ જેટલો જ રોમાંચ જોવા મળ્યો હતો. જ્યાં પહેલી મેચમાં, ન્યૂઝીલેન્ડે અફઘાનિસ્તાન સામે સૌથી વધુ રન ચેઝ કરીને જીત મેળવી હતી, જ્યારે બીજી મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડ જેવી નેપાળ સામે હારતુ-હારતું બચ્યું હતું. ત્રીજી મેચમાં, યજમાન શ્રીલંકાએ આયર્લેન્ડને હરાવીને જીત સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી.

NZ vs AFG: ન્યૂઝીલેન્ડે સૌથી વધુ રન ચેઝ પૂર્ણ કર્યો

ન્યુઝીલેન્ડે સોમવારે ચેન્નાઈના MA ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે ગ્રુપ Dની પોતાની પહેલી મેચમાં અફઘાનિસ્તાનને પાંચ વિકેટથી હરાવ્યું. કિવીઓએ અફઘાનિસ્તાનના 183 રનના વિશાળ લક્ષ્યને 13 બોલ બાકી રહેતા હાંસલ કરી લીધો. આ સાથે, તેઓએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં અફઘાનિસ્તાન સામે સૌથી વધુ સફળ ચેઝનો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. અગાઉ, આ રેકોર્ડ શ્રીલંકાના નામે હતો, જેણે એશિયા કપ 2022 દરમિયાન અફઘાનિસ્તાન સામે 176 રનનો પીછો કર્યો હતો.

ENG vs NEP: ઇંગ્લેન્ડે મોટા ઉલેટફેરથી બચ્યું

દિવસની બીજી મેચ ગ્રુપ Cના બે વખતના વિશ્વ ચેમ્પિયન ઇંગ્લેન્ડ અને નેપાળ વચ્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, જેમાં 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 184 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, તેઓ આ મેચને મહામહેનતે ફક્ત 4 રનથી જ જીતી શક્યું હતું, કારણ કે નેપાળ છેલ્લા 7 બોલમાં 10 રન બનાવી શક્યું ન હતું. નેપાળ 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 180 રન બનાવી શકી હતી.

કેપ્ટન રોહિત પૌડેલ (34 બોલમાં 39 રન), દીપેન્દ્ર સિંહ (29 બોલમાં 44 રન) અને અંતે લોકેશ બામ (20 બોલમાં 39 રન) ની વિસ્ફોટક બેટિંગને કારણે, નેપાળ T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાની પહેલી જીત નોંધાવવાની નજીક પહોંચી ગયું. જોકે, સેમ કુરનએ છેલ્લી ઓવરમાં શાનદાર બોલિંગ કરીને 10 રનનો બચાવીને ઇંગ્લેન્ડને રોમાંચક મુકાબલામાં જીત અપાવી. ઓલરાઉન્ડર વિલ જેક્સે ઇંગ્લેન્ડને મજબૂત ફિનિશ આપ્યો, માત્ર 18 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા અને પછી 2 ઓવરમાં 17 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી, જેના કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો.

શ્રીલંકા વિરુદ્ધ IRE: શ્રીલંકાએ 20 રનથી મેચ જીતી

દિવસની ત્રીજી મેચ T20 વર્લ્ડ કપ ગ્રુપ B ના યજમાન શ્રીલંકા અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે રમાઈ હતી. કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે યજમાન ટીમે આયર્લેન્ડને 20 રનથી હરાવ્યું. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા, શ્રીલંકા 87/4 પર સંઘર્ષ કરી રહ્યું હતું, મધ્ય ઓવરોમાં એક પણ બાઉન્ડ્રી ફટકારી ન હતી. જોકે, કામિન્દુ મેન્ડિસના માત્ર 19 બોલમાં 44 રન અને કુસલ મેન્ડિસના 43 બોલમાં અણનમ 56 રનની મદદથી તેઓ 163/6 નો સારો સ્કોર કરી શક્યા. કામિન્દુ મેન્ડિસને તેની ઝડપી ઇનિંગ્સ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એનાયત કરવામાં આવ્યો.

શ્રીલંકાની સ્પિન જોડી મહેશ થીકશન અને વાનિન્દુ હસરંગાએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લઈને આયર્લેન્ડને 19.5 ઓવરમાં 143 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું. થીકશનાએ તેની ચાર ઓવરમાં 23 રનમાં 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે હસરંગાએ હેમસ્ટ્રિંગની સમસ્યા હોવા છતાં, 3-25નો શાનદાર સ્પેલ બોલિંગ કર્યો. આ જીત સરળ નહોતી, પરંતુ શ્રીલંકાએ બે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ મેળવ્યા, જેનાથી ગ્રુપ Bમાં તેમનું સ્થાન મજબૂત થયું.

ટી20 વર્લ્ડ કપના ત્રીજા દિવસે, 9 ફેબ્રુઆરીએ, પ્રથમ મેચ સ્કોટલેન્ડ અને ઇટાલી વચ્ચે, બીજી ઝિમ્બાબ્વે અને ઓમાન વચ્ચે અને ત્રીજી દક્ષિણ આફ્રિકા અને કેનેડા વચ્ચે રમાશે.

