ICC સામે બાંગ્લાદેશની મનમાની, ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ ન રમવાના પોતાના વલણ પર અડગ

ભારતમાં રમાનારી T20 વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમને લઈને હજુ પણ અનિશ્ચિતતા યથાવત છે.

Published : January 13, 2026 at 7:22 PM IST

હૈદરાબાદ: આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) અને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ મેચો ભારતમાં રમવા અંગે હજુ પણ મડાગાંઠ છે. મંગળવારે બંને પક્ષો વચ્ચે થયેલી બેઠકમાં, ICC એ BCB ને વિનંતી કરી કે તે વર્લ્ડ કપ મેચોને ભારતની બહાર ખસેડવાની માંગ પર પુનર્વિચાર કરે. જોકે, બાંગ્લાદેશ સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે ભારતમાં ન રમવાના પોતાના વલણ પર અડગ રહ્યું.

BCB એ એક મીડિયા રિલીઝ જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે બોર્ડ ભારતમાં ન રમવાના પોતાના વલણ પર અડગ રહ્યું છે અને ભારતમાં નિર્ધારિત મેચો સ્થાનાંતરિત કરવા માટે બેઠકમાં વિનંતી કરી હતી. રિલીઝમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે બંને પક્ષો સંભવિત ઉકેલ શોધવા માટે ચર્ચા ચાલુ રાખશે.

BCB એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે ICC એ ભાર મૂક્યો હતો કે ટુર્નામેન્ટનું સમયપત્રક પહેલાથી જ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને BCB ને તેના વલણ પર પુનર્વિચાર કરવા વિનંતી કરી હતી, ત્યારે બોર્ડનું વલણ યથાવત રહ્યું. બંને પક્ષો સંમત થયા હતા કે શક્ય ઉકેલ શોધવા માટે ચર્ચા ચાલુ રહેશે."

ICC સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સમાં ભાગ લીધા પછી, BCB એ કહ્યું, "BCB તેના ખેલાડીઓ, અધિકારીઓ અને સ્ટાફના કલ્યાણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે, અને આ મામલાને ઉકેલવા માટે ICC સાથે નજીકથી કામ કરી રહ્યું છે."

IPL ફ્રેન્ચાઇઝ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) દ્વારા બાંગ્લાદેશી ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને મુક્ત કર્યા પછી બાંગ્લાદેશે ભારતમાં વર્લ્ડ કપ મેચ રમવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આ પગલું બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ વિરુદ્ધ ચાલી રહેલી સાંપ્રદાયિક હિંસાની પૃષ્ઠભૂમિ સામે આવ્યું છે. વધુમાં, બાંગ્લાદેશ સરકારે તેમના દેશમાં IPLના પ્રસારણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

બાંગ્લાદેશ કોલકાતામાં ત્રણ અને મુંબઈમાં એક મેચ રમવાનું છે. ટીમોને યજમાન દેશમાં આવવા માટે 26 જાન્યુઆરીની સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી હોવાથી, આગામી દિવસોમાં આ પરિસ્થિતિનો ઉકેલ શોધવાની જરૂર પડશે.

