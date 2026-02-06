ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાને લાગ્યો મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થયો

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી મેચ 7 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે. આ મેચ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.

જોશ હેઝલવુડ
જોશ હેઝલવુડ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 3:24 PM IST

2 Min Read
T20 world cup Australia Squad: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી મેચ માટે હવે થોડા કલાકો બાકી છે, ત્યારે ટીમો વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે. ખેલાડીઓ ઈજાને કારણે બહાર થઈ રહ્યા છે. દરમિયાન, ઈજાને કારણે વધુ એક ખેલાડી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ટૂંક સમયમાં રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરવામાં આવશે. ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ખેલાડીઓમાંથી એક જોશ હેઝલવુડ હવે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

ટી20 વર્લ્ડ કપ શરૂ થવાના એક દિવસ પહેલા જ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. જોશ હેઝલવુડ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ જશે તેવી આશંકા પહેલાથી જ હતી, પરંતુ જાહેરાતની રાહ જોવાઈ રહી હતી, અને હવે તે કરવામાં આવી છે. તેમના બાકાત રાખવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, પરંતુ રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત પછીથી કરવામાં આવશે. જોકે T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને ટૂંક સમયમાં તેનો પહેલો મેચ રમવાનો નથી, તેથી તેમની પાસે પુષ્કળ સમય છે.

ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમની સમસ્યા એ છે કે ટેસ્ટ કેપ્ટન અને વિશ્વના અગ્રણી ફાસ્ટ બોલરોમાંના એક પેટ કમિન્સને પહેલાથી જ ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યા છે. હવે, જોશ હેઝલવુડની બાકાત સાથે, ઓસ્ટ્રેલિયાનું ફાસ્ટ બોલિંગ આક્રમણ નબળું પડી ગયું હોય તેવું લાગે છે. જોશ હેઝલવુડ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઈજાથી પીડાઈ રહ્યો હતો, પરંતુ તેને સ્વસ્થ થવાની આશા સાથે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તે હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી.

ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાને આશા હતી કે હેઝલવુડ સુપર 8 મેચો પહેલા સ્વસ્થ થઈ જશે, પરંતુ થયેલી પ્રગતિ સૂચવે છે કે તે આગામી મેચોમાં રમી શકશે નહીં, તેથી સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. CSK ટીમે જણાવ્યું હતું કે તેમણે તાત્કાલિક રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરી નથી, કારણ કે તેઓ માને છે કે તેઓ જોશના રિપ્લેસમેન્ટ વિના શરૂઆતની મેચ રમી શકે છે. જરૂર પડ્યે પછીથી એક ખેલાડીનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.

આ દરમિયાન, એવા પણ સમાચાર છે કે જોશના રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે સીન એબોટનો સમાવેશ થઈ શકે છે. સીન એબોટ રિઝર્વ ખેલાડી તરીકે ટીમમાં જોડાયો છે. પાકિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી દરમિયાન તે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ સાથે પણ હતો, પરંતુ મુખ્ય ટીમનો ભાગ નહોતો. જો જરૂર પડે તો તેને મુખ્ય ટીમમાં સામેલ કરી શકાય છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની વર્તમાન ટીમમાં ઘણા અન્ય ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે જે સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયાને આશા છે કે તેઓ સ્વસ્થ થઈ જશે અને આગામી રાઉન્ડની મેચ શરૂ થાય ત્યાં સુધીમાં રમવા માટે ફિટ થઈ જશે. એકંદરે, ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ચિંતાઓ છે, પરંતુ તેઓ તેમને કેવી રીતે દૂર કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.

