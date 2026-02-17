ETV Bharat / sports

વરસાદે ઓસ્ટ્રેલિયાની આશાઓ પર ફેરવ્યું પાણી, T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માંથી બહાર

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 32મી મેચ આયર્લેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે રમવાની હતી. જોકે, વરસાદને કારણે મેચ રદ કરવામાં આવી હતી.

(IANS)
ETV Bharat Sports Team

February 17, 2026

ZIM vs IRE: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 32મી મેચ શ્રીલંકાના પલ્લેકેલે સ્ટેડિયમ ખાતે આયર્લેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે રમવાની હતી. જોકે, વરસાદને કારણે મેચ રદ કરવામાં આવી હતી. મેચ રદ થયા બાદ, ઝિમ્બાબ્વેએ સુપર 8 માં સ્થાન મેળવ્યું. બીજી તરફ, ઓસ્ટ્રેલિયા વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. મેચ રદ થયા બાદ, આયર્લેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વે 1-1 પોઈન્ટ મળ્યા હતા.

ઝિમ્બાબ્વેએ ટુર્નામેન્ટનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો અપસેટ સર્જ્યો, ભૂતપૂર્વ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાને 23 રનથી હરાવ્યું. તેઓએ તેમની પ્રથમ બે મેચ જીતી અને ગ્રુપ B પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને છે, સહ-યજમાન શ્રીલંકાથી નીચે, જેણે મંગળવારે ઓસ્ટ્રેલિયાને આઠ વિકેટથી હરાવીને સુપર 8 માં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું.

અત્યાર સુધીમાં, આયર્લેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વે કુલ 19 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં એકબીજાનો સામનો કરી ચૂક્યા છે, જેમાં દરેકે આઠ મેચ જીતી છે. ત્રણ મેચ ડ્રો રહી છે. T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં બંને ટીમો ફક્ત બે વાર જ એકબીજાનો સામનો કરી શકી છે, જેમાં આયર્લેન્ડ એક જીત્યું હતું અને ઝિમ્બાબ્વે બીજી હારી ગયું હતું. વરસાદના કારણે આજની મેચ ધોવાઈ ગઈ હતી.

આયર્લેન્ડે તેમની પાછલી મેચમાં ઓમાનને 96 રનથી હરાવ્યું હતું. તે મેચમાં, પ્રથમ બેટિંગ કરતી આઇરિશ ટીમે 235/5 નો સ્કોર કર્યો હતો. આઇરિશ ટીમ ફરી એકવાર તેમના બેટ્સમેન પાસેથી મજબૂત પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખશે. ઝિમ્બાબ્વેએ તેમની પાછલી મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા પર શાનદાર વિજય નોંધાવ્યો હતો. આ જીત બાદ, ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર હતી. ઝિમ્બાબ્વે હવે 18 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકા સામે પોતાની આગામી મેચ રમશે.

